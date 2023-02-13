Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия

С 10 февраля пересечь белорусско-польскую границу на автомобиле или автобусе можно лишь в одном месте – через пункт пропуска "Брест". Репортаж DW с последнего из действующих погранпереходов.

С 10 февраля 2023 года приостановил свою работу польский пункт пропуска "Бобровники" (на белорусской границе его аналогом является погранпереход "Берестовица"). Таким образом, пересечь белорусско-польскую границу на легковом транспорте или автобусе теперь можно лишь в одном единственном пункте пропуска, расположенном в Бресте. Корреспондент DW отправился туда, чтобы выяснить, как изменилась обстановка в приграничье и к чему стоит готовиться выезжающим из Беларуси и въезжающим в РБ с польской стороны.

Почему закрылся погранпереход в Бобровниках

О закрытии пункта пропуска "Бобровники – Берестовица" стало известно 9 февраля. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, подчеркнув, что сделано это "в целях государственной безопасности". По словам главы польского МВД, он также поручил "подготовить заявки на включение в санкционный список очередных лиц, связанных с режимом Лукашенко, ответственных за репрессии против поляков в Беларуси".

Такое заявление Мариуш Каминьский сделал после того, как днем ранее, 8 февраля, в Гродно огласили приговор известному журналисту и активисту Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту. Его признали виновным в призывах к санкциям против Беларуси, а также в разжигании социальной вражды или розни. Анджей Почобут был осужден на 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Версия о том, что закрытие одного из крупнейших пунктов пропуска на польско-белорусской границе "Бобровники" связана именно с "делом Почобута", считается основной. При этом официальный Минск решение польских властей интерпретирует по-другому: там уверены, что таким образом соседи реагируют на введенный для граждан Польши безвизовый режим при посещении Беларуси.

Белорусско-польская граница может быть закрыта полностью?

После закрытия погранперехода "Бобровники" была приостанавлена работа и белорусского пункта пропуска "Берестовица", который рассчитан на оформление 900 легковых автомобилей и 500 грузовиков каждые сутки. Правда, в последнее время белорусские пограничники сообщали, что пропускная способность этого погранперехода не использовалась даже на половину, претензии по этому поводу они предъявляли польским коллегам.

"После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье", - говорится в официальном заявлении Госпогранкомитета Беларуси.

Таким образом, на данный момент на белорусско-польской границе осталось лишь по одному действующему пункту пропуска - для грузовиков ("Козловичи" возле Бреста) и легковых автомобилей с автобусами - в самом Бресте. В 2020 году по инициативе польской стороны из-за COVID-19 были закрыты пункты пропуска "Словатыче - Домачево" и "Половцы - Песчатка", а в период миграционного кризиса осенью 2021 года перестал работать погранпереход "Кузница Белостоцкая - Брузги".

При этом польские власти не исключают возможности закрытия всех погранпереходов на границе с Беларусью, о чем предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 февраля в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Будет ли коллапс на белорусско-польской границе?

В минувшие выходные корреспондент DW побывал в пункте пропуска "Брест" и убедился, что заметных изменений пока не произошло. По данным Госпогранкомитета Беларуси, к вечеру 12 февраля в очереди на выезд из страны находились 270 автомобилей.

Брестчанин Александр, который регулярно пересекает границу, рассказал, что информация о закрытии погранперехода в Бобровниках всерьез напугала тех, кто планировал ехать в Польшу в ближайшие дни.

Поток автомобилей на пути к погранпункту "Брест" Фото: les Petrovich/DW

"Знаю, что некоторые знакомые решили воздержаться от поездок, опасаясь столпотворения на границе. А в результате пока особых очередей в Бресте нет – бывало и хуже, когда приходилось стоять целые сутки, чтобы попасть в соседнюю страну", - говорит Александр. Он не исключает, что ситуация может измениться, когда все те, кто отложил свою поездку в Польшу, все-таки захотят ее совершить.

При этом и Александр, и другие местные водители, коротавшие время у пункта пропуска "Брест", сомневаются, что стоит ожидать массового наплыва машин из Гродненской области, где теперь не осталось действующих погранпереходов с Польшей. "Машины оттуда будут – мы уже замечаем гродненские номера, но они едут, чаще всего, в Варшаву и дальше на запад. А те, кто возил солярку на продажу или ездил на "закупы" в Белосток, через Брест по такому маршруту кататься не станут – слишком затратно по времени и расстоянию", - уверен водитель из Бреста Сергей. По его словам, у желающих попасть в ЕС жителей гродненского региона наверняка будут больше востребованы погранпереходы на границе с Литвой.

Поездов нет, а автобусы вряд ли будут следовать по расписанию

Еще один собеседник DW минчанин Матвей по поводу закрытия пункта пропуска "Бобровники" своего разочарования не скрывал: "Очень расстроен, потому что часто ездил именно через этот погранпереход в Польшу. Как правило, было быстрее, чем ехать в Брест. Теперь даже боюсь представить, сколько времени придется потратить, чтобы по делам успеть съездить в соседнюю страну и вернуться обратно".

Опасения оказались вполне обоснованными: во время беседы Матвею позвонил коллега, который находился по ту сторону границы - в польском Тересполе – и предупредил, что стоит в многокилометровой пробке на пути к погранпереходу.

Железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью было приостановлено еще в марте 2020 года Фото: Ales Petrovich/DW

Матвей также рассказал, что интересовался у транспортных компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки, сколько времени займет пересечение границы на автобусе. Их ответ, по его словам, не добавил оптимизма: "Все рейсы теперь будут следовать через Брест, и никто не дает никаких гарантий, что из-за нынешней ситуации автобусы будут прибывать в Польшу по расписанию".

Подключившийся к разговору водитель Андрей вспомнил, как раньше приезжал в Брест из Могилева, после чего ехал на поезде до польской станции Тересполь: "Сама дорога занимала не больше двадцати минут, еще на пограничном контроле пусть час отстоишь – по нынешним временам это очень быстро".

Но теперь такой способ передвижения не актуален: все международные поезда из Беларуси в направлении стран Евросоюза были отменены еще во время пандемии коронавируса, а сейчас вопрос о возобновлении рейсов даже не обсуждается.

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