Кто и зачем приезжает по безвизу в Беларусь из соседних стран ЕС

Из официального сообщения Госпогранкомитета Беларуси следует, что возможность для безвизового въезда в страну предоставлена "в целях поддержания добрососедских отношений". При этом для граждан Литвы, Латвии и Польши не требуется наличие ПЦР-тестов, а количество поездок не ограничено (главное, чтобы общий срок пребывания в Беларуси по безвизу не превышал 90 дней за год). Действовать указанный порядок будет до 31 декабря 2022 года.

Реакция на безвиз белорусских властей и стран ЕС

По информации белорусского пограничного ведомства, с момента начала действия безвиза в страну въехало более 100 тысяч жителей Ливы и Латвии. Что касается граждан Польши, то за пять безвизовых июльских дней их в Беларусь въехало более 150 человек.

Отношение Беларуси к Польше - враждебное, считают в Варшаве и строят стену на границе

Судя по заявлениям Минска, власти рассчитывают, что предоставленная гражданам сопредельных государств ЕС возможность без получения визы посетить Беларусь будет иметь не только экономический эффект. "Это абсурд - из-за политиков, политиканов соседних стран разрывать человеческие контакты", - указал в эфире гостелевидения пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В свою очередь, представители польских властей советуют своим гражданам избегать поездок в РБ по безвизу. Так, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский напомнил, что с территории Беларуси продолжаются нападения на Украину. "Отношение Беларуси, как к Украине, так и к Польши, - враждебное. Если кто-то побывает на территории страны, которая относится к Польше как к врагу, то должен осознавать риск", - предупредил Яблоньский.

Ранее похожие заявления делали и во внешнеполитических ведомствах Литвы и Латвии, призывая граждан своих стран отказаться от поездок в РБ, чтобы не стать "объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб".

Что выгодно везти из Беларуси?

Житель литовского города Зарасай Максим, чьи родственики живут в Беларуси, в разговоре с DW подтвердил, что на границе иногда предупреждают, что частые поездки в Беларусь нежелательны. "Не то чтобы существуют какие-то ограничения, но если человек ездит по несколько раз в неделю, то к нему могут быть вопросы у таможни и пограничников", - рассказывает Максим.

По данным властей, с начала действия безвиза в РБ въехало более 100 тысяч жителей Ливы и Латвии

По его словам, прежде всего это касается ввоза автомобильного топлива, стоимость которого в Беларуси заметно ниже, чем в сопредельных странах ЕС: "Уже нельзя везти в Литву бензин в канистрах, а теперь ходят слухи, что поездки в Беларусь разрешат не чаще, чем раз в месяц. Надеюсь, что это только слухи".

Отвечая на вопрос, чем еще, кроме дешевого бензина и сигарет, предпочитают закупаться литовцы во время визитов в Беларусь, к разговору подключилась Галина, мама Максима. "Берем косметику и обувь, очень нравятся местные молочные продукты, но их в ЕС на своей машине ввозить нельзя. А так иногда обнаруживаю, что некоторые белорусские товары оказываются в Литве дешевле, чем в самой Беларуси", - поделилась собеседница DW.

При этом больше всего удручает тех жителей стран ЕС, кто посещает Беларусь по безвизу, ситуация на границе. "Около пунктов пропуска теперь много машин, выросли очереди, но территория не обустроена. Приходится стоять в жару на площадке, которая не защищает от солнечных лучей и непогоды", - сетует Максим.

На границе с Польшей - очереди

Большое скопление машин наблюдаются сейчас и на пограничных переходах на выезд из Беларуси в Польшу. Однако очевидцы утверждают, что с безвизом это не особо связано. "Едут в основном белорусы: машин с польскими номерами совсем немного, и, насколько я понимаю, их владельцы имеют визы, а потому пересекали границу и раньше", - делится информацией житель Бреста Александр (имя изменено), чья работа связана с мониторингом ситуации в пункте пропуска "Варшавский мост".

По словам Александра, нынешний ажиотаж на границе связан с сезоном отпусков и тем, что автомобильные погранпереходы стали единственной возможностью для белорусов покинуть страну в направлении ЕС после отмены железнодорожного и авиасообщения. "Из-за коронавирусных ограничений почти два года у многих граждан Беларуси были проблемы с выездом в отпуск за пределы страны. Раньше выручала Украина, но после начала войны этот маршрут полностью закрыт", - поясняет брестчанин.

А Сергей, еще один житель Бреста, уточняет, что белорусы снова стали "ездить в Польшу на шоппинг", поскольку после введения санкций бытовая техника и продукты из так называемых недружественных стран в РБ заметно подорожали. "Если поляков у нас могут интересовать только бензин и сигареты, то из Польши везут много чего - и пылесосы, и телевизоры. Особенно выгодным товаром стали айфоны", - отмечает Сергей.

Повлиял ли безвиз на поток туристов из ЕС?

Версию о том, что введение безвиза для граждан соседних стран Евросоюза не особо оживило торговлю в белорусском приграничье, подтверждают и работники магазинов в Бресте. "Польских покупателей мы почти не видим, хотя наш гипермаркет находится в двух километрах от пункта пропуска. Получается, что поляки либо заправляются бензином прямо возле погранпрехода и едут обратно, либо - в редких случаях - двигаются вглубь Беларуси", - сообщила сотрудница крупной торговой сети.

Брестская гостиница "Интурист"

Схожего мнения придерживаются представители гостиничного бизнеса и турагентств. В брестской гостинице "Интурист" признались, что после введения безвиза не заметили увеличения потока гостей из Польши, которые остаются на ночлег и заказывают экскурсии: "У нас есть оживление за счет российских туристов, и это особенно было заметно в мае-июне, а вот гости из западных стран сейчас заселяются очень редко".

Брестский экскурсовод Ольга давно и целенаправленно работает с туристами из Польши, но тоже пока не заметила эффекта для представителей ее профессии от введения безвиза. "Те, кто интересуются историей и желают увидеть достопримечательности Беларуси, приезжали сюда по визе, и ее получение не было для них сдерживающим фактором. Гораздо важнее ощущать себя в безопасности во время турпоездки, и чтобы она была комфортной", - считает Ольга. И добавляет, что нынешняя ситуация в Беларуси вряд ли может способствовать притоку туристов из стран ЕС.

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