Что происходит на грузовых автопереходах на границах РБ и ЕС

Когда Беларусь в середине апреля, отвечая на санкции Брюсселя, запретила въезжать на свою территорию грузовикам, зарегистрированным в ЕС, наблюдатели рассчитывали, что очереди на пограничных автопереходах скоро исчезнут. Однако на данный момент в пробках на границе застряли тысячи машин. В чем тут дело - выясняла DW.

Попытка избавиться от очередей на границе

16 апреля 2022 года белорусские власти ввели запрет на пересечение своей границы зарегистрированным в Евросоюзе грузовым автомобилям. Исключение было сделано только для транспортных средств, которые перевозят почтовые отправления, живых животных, лекарства и медицинские препараты, а также совершают поездки с гуманитарными целями.

Введенный запрет стал ответом на санкции ЕС, согласно которым с 9 апреля в Евросоюз перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Беларуси. Ожидалось, что все нюансы, связанные с ограничениями на движение фур через границу РБ со странами Евросоюза, будут урегулированы в течение если не нескольких недель, то за пару месяцев. Тем более, что власти продолжали корректировать свои действия, пытаясь добиться, чтобы запрет не вызвал появления новых очередей в пунктах пропуска.

В апреле власти РБ запретили въезжать в страну зарегистрированным в ЕС грузовикам Фото: Ales Petrowitsch/DW

В частности, грузовикам из ЕС разрешали пересекать белорусскую границу и следовать в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Сделать это можно в транспортно-логистических центрах, расположенных у погранпереходов. Помимо этого, Минск определил перечень автозаправочных станций, которые закреплены за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций. На этих АЗС для транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Европейского Союза, топливо обойдется дороже, чем для белорусских машин.

Кроме того, по решению министерства транспорта и коммуникаций РБ с октября 2022 года автомобильным перевозчикам из стран ЕС за дополнительную плату разрешали ездить и по территории Беларуси в заранее оговоренные места. Стоимость такого разрешения, оно выдается транспортной инспекцией, на сегодня составляет 480 белорусских рублей (около 190 евро в пересчёте).

Фуры опять стоят в пробках у пунктов пропуска

Однако в последнее время очереди не только снова вернулись на границы, но и стали еще более внушительными. Так, на утро 30 ноября число ожидающих оформления грузовиков на границах Беларуси и стран ЕС, по официальным, данным превысило 4 тысячи машин. Только в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе выезда в Евросоюз ожидали почти 1100 грузовиков. Более тысячи фур стояли на погранпереходах "Берестовица" и "Козловичи", чтобы попасть в Польшу. Есть очереди и в пунктах пропуска на границе Беларуси с Латвией.

Погранпереход "Козловичи" Фото: Ales Petrowitsch/DW

Как сообщили в Госпогранкомитете РБ, основной причиной пробок на границе является невыполнение сопредельными странами норм по пропуску большегрузов. По версии белорусского ведомства, напряженная ситуация в "Каменном Логе" (с литовской стороны - пункт пропуска "Мядининкай") сохраняется на протяжении двух недель, поскольку литовская сторона в среднем оформляет проезд всего 30% грузовиков от нормы.

По информации от водителей из ЕС, которые находятся на въезде в Беларусь, там тоже скопилось много автомобилей. В частности, на польском терминале "Корощин" дальнобойщики на днях добились встречи с местными властями. Водители настаивали на введении электронной очереди, чтобы предотвратить попытки стихийного заезда на территорию терминала тех, кто обгоняет стоящие на обочине машины. При этом польская сторона также заявляет, что уже около месяца наблюдается снижение темпов оформления фур белорусскими таможенниками и пограничниками.

Дальнобойщики жалуются, что стало даже хуже

Как рассказал DW водитель одной из фур Сергей из Могилева, ему и коллегам не столь важно знать, по какой причине сейчас появились очереди на границе. "Мы бы хотели видеть, что проблемы решаются. Езжу уже восьмой год, и перед Новым годом очереди на границе были всегда, но теперь он возникли задолго до праздников. Стоять по трое-четверо суток стало обычным делом, хотя разве это нормально?", - задает риторический вопрос собеседник.

Минск утверждает, что литовская сторона в среднем оформляет проезд всего 30% грузовиков от нормы Фото: Ales Petrowitsch/DW

По словам Сергея, у дальнобойщиков были надежды, что запрет для машин из Беларуси и России на проезд по территории ЕС сократит время ожидания на границе, но по факту этого не произошло: "Думали, что быстрее пустят нас на польский терминал, там разгрузимся или пройдет перецепка, и с другим грузом вернемся на родину. А на самом деле очередь никуда не исчезла, а даже выросла - очень медленно работают таможенные службы".

Коллегу поддерживает молдавский дальнобойщик Вячеслав, которому, в отличие от белорусских и российских водителей, можно ездить по ЕС: "Я завез в Беларусь яблоки, взял попутный груз на обратную дорогу, никакая перецепка мне не нужна. И уже четвертые сутки нахожусь в "Козловичах" - такое впечатление, что поляки просто не работают".

Еще один водитель, назвавшийся Сергеем, обратил внимание на то, что вынужденный простой при нынешних погодных условиях очень плохо сказывается на здоровье: "На улице холодно, дальнобойщики в стрессе, нормально не отдыхают и питаются "ссобойками" (продуктами, взятыми в дорогу. - Ред.) - неудивительно, что не каждый выдерживает такое и психологически, и физически".

На ситуацию на границах влияют война и миграционный кризис

Представитель одной из транспортных компаний в Бресте на условиях анонимности сообщил DW, что в последние месяцы ситуация на границах Беларуси с ЕС выглядит непредсказуемой. "Мы реально не можем знать, сколько наш водитель будет находиться в рейсе и как заранее рассчитывать его рабочий график. Сейчас фуры не только теряют время в очередях, но процесс таможенного оформления затягивается, причем с обеих сторон границы. Редко бывает, чтобы грузовик не отправили на тщательный досмотр в поисках контрабанды, незадекларированных товаров или спрятавшихся мигрантов", - поделился собеседник.

Такая обстановка приводит к оттоку водителей, теряющих свой заработок, и вынуждает белорусские транспортные компании переключится на перевозки по своей стране и по России. "Общаемся постоянно с коллегами и пока не видим, как может измениться ситуация, на которую влияет и война в Украине, и миграционный кризис, который никуда не ушел. Все это очень сказывается на грузопотоке", - констатирует представитель фирмы-грузоперевозчика.

И добавляет, что о ранее очень востребованном маршруте через белорусско-украинскую границу теперь можно забыть на долгие годы, а один из крупнейших пунктов пропуска "Кузница-Белостокская" по-прежнему закрыт для движения по инициативе польской стороны после того, как год назад его пытались штурмовать прибывшие в Беларусь мигранты.

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