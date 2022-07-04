В очередях и без комфорта. Что происходит на границах Беларуси с ЕС

С наступлением летнего сезона в автодорожных пунктах пропуска, расположенных на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей, стало заметно больше машин. При этом сам процесс пересечения границы на легковом транспорте занимает в некоторых случаях почти сутки, а для грузовиков время ожидания растягивается порой на несколько дней.

Санкции на обстановку на границе не повлияли

В первые дни июля наиболее драматично для дальнобойщиков складывалась ситуация на белорусско-литовской границе, где только в одном пункте пропуска "Каменный Лог" (с литовской стороны - "Мядининкай") в очереди стояли свыше 1000 фур. Всего же на погранпереходах на выезд из Беларуси скопилось более 2600 грузовиков. В Госпогранкомитете Беларуси причину такой ситуации объясняют невыполнением контрольными службами сопредельной стороны установленных договоренностей. В результате, по версии Минска, за сутки в сторону Литвы проезжает примерно треть грузовиков от пропускной способности пограничного перехода.

Так выглядит погранпереход на границе Беларуси и Польши

Для самих водителей нынешняя обстановка на границе остается непонятной в свете действующего с 16 апреля 2022 года запрета на транзит и проезд фур белорусских и российских компаний в Евросоюз. Исключение сделано для некоторых видов продукции, включая фармацевтические, медицинские и продовольственные товары. В ответ белорусские власти ввели свои санкции, обязав европейских перевозчиков оставлять груз в логистических центрах, которые расположенных возле границы.

"Вроде бы эти санкции должны были уменьшить очереди на границе, а происходит все наоборот", - сетует дальнобойщик из Гродно Андрей, который двое суток отстоял в очереди на перецепку - чтобы забрать ввезенный из Европы товар и отвезти его в Россию. По словам Андрея, спрос на грузоперевозки по-прежнему высокий, при этом транспортные компании теряют большие деньги от непредсказуемой обстановки на границе.

Место в очереди к пункту пропуска можно купить

Такая ситуация вынудила одну из белорусских компаний, занимающуюся грузовыми перевозками, открыть неожиданную вакансию. Фирма предлагает водителям с личными автомобилями занимать очередь на одном из погранпереходов с Литвой, а затем уступать ее дальнобойщику. За каждые сутки такой "работы" наниматель обещает водителю 100 белорусских рублей (около 28 евро).

Водителям легковых автомобилей предлагают зарабатывать, занимая очередь на выезд из РБ

Как объяснили в компании "Монарх Плюс" из Бреста, разместившей необычное объявление, сделать это вынудила история, когда грузовик фирмы восемь суток находился в очереди на белорусско-литовской границе. "Пока машина стоит, денег она не зарабатывает, а на жаре водителям очень непросто. Поэтому приходится принимать такие неординарные решения", - рассказали в фирме-грузопервозчике. И добавили, что желающих занять вакансию оказалось много и сейчас объявление уже неактуально.

Впрочем, в разгар сезона отпусков эта услуга может быть востребована не только дальнобойщиками. Водители легковых автомобилей, стоящих в очереди на пересечение белорусско-польской границы около Бреста, стали замечать людей, которые предлагают сократить время ожидания на пути к погранпереходу. "Пока желающих воспользоваться таким предложением немного, поскольку в Бресте есть возможность забронировать электронную очередь для въезда в пункт пропуска. Но кто знает, как изменится ситуация, если машин станет еще больше, а купить бронь получится не у всех", - отмечает житель Бреста Сергей.

Действующих погранпереходов меньше, машин больше

На появление очередей на границе Польши и Беларуси повлиял и тот факт, что два автодорожных пункта пропуска между странами были закрыты еще во время пандемии COVID-19, а во время миграционного кризиса осенью 2021 года та же участь постигла и крупный погранпереход "Брузги" недалеко от Гродно.

Погранпереход "Тересполь"

"Теперь на своей машине проехать в Польшу можно только через два пункта пропуска. Конечно, это сказывается. Тем более, что в соседнюю страну и самолеты не летают, и пассажирские поезда отменены", - делится стоящий в очереди на границе минчанин Владислав. Его напарник Александр уточняет, что автомобилей на границе могло быть еще больше, но сейчас польская сторона пропускает на свою территорию только граждан Беларуси и стран ЕС.

"Для украинцев сделано исключение в связи со событиями в этой стране, но мы в очереди не замечаем, чтобы они массово ехали в Европу через Беларусь. А вот россиян на брестском переходе теперь нет: им для въезда в ЕС надо пересекать белорусскую границу с Литвой или Латвией", - говорит собеседник DW. И отмечает, что большие очереди наблюдаются и на польской стороне - в пункте пропуска "Тересполь", откуда попасть в Брест можно по "Варшавскому мосту". Здесь всего две полосы, но и они в некоторых местах перекрыты заградительными сооружениями. По словам Александра, это тоже очень сильно влияет на обстановку на границе.

Как повлиял безвиз на границе с ЕС

Между тем с 1 июля 2022 года белорусские власти разрешили въезжать в страну гражданам Польши без получения виз, назвав целью этого шага "поддержание добрососедских отношений". Ранее безвиз при посещении Беларуси был введен с 15 апреля для граждан Литвы и Латвии.

Дальнойбойщик из Гродно Андрей, который часто ездит в литовском направлении, подтверждает, что после такого решения поток легковых машин резко увеличился. "Если на самих погранпереходах есть какие-то удобства, то в очередях у пунктов пропуска тяжелые условия и люди реально мучаются: ни туалетов, ни обычных навесов, где можно было бы спрятаться от жары", - говорит водитель фуры.

На вопрос DW, ощущается ли на границе запрет транзита в Калининград через территорию Литвы, Андрей ответил, что водители легкового транспорта вряд ли это почувствовали, а дальнобойщики в последнее время не часто пользовались белорусско-литовскими пунктами пропуска для доставки грузов в российский поуэксклав на Балтике.

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