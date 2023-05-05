Какие "диверсанты" угрожают Беларуси?

Власти Беларуси заявляют о тревожной ситуации на границе и пугают "диверсантами". Ощущают ли это жители приграничья и что говорят после крушения белорусского поезда в Брянской области - у DW.

2 мая Александр Лукашенко собрал руководителей силовых структур на совещание. Речь шла о мерах по охране государственной границы. По мнению Лукашенко, обстановка остается сложной: НАТО, мол, наращивает свой военный потенциал, а на самой границе - то и дело провокации. "Было поручено подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов", - заявил Александр Лукашенко.

Границу укрепляют, чтобы не допустить "дестабилизации"?

Совещание проходило в закрытом формате, без присутствия государственных белорусских СМИ. Официальную версию актуальной обстановки на границе было поручено озвучить руководителям спецслужб и пограничного ведомства.

Председатель КГБ Иван Тертель ожидает "значительной эскалации обстановки по периметру Беларуси" и поясняет, что связано это не только "с темой боевых действий на южном направлении" (имея в виду войну в Украине), но и якобы не прекращающимися попытками дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси.

Граница на замке Фото: Ales Petrovich/DW

Тертель намекнул, что в ближайшее время будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Он также посетовал, что "не все наши граждане осознают ту опасность, которая складывается вокруг них и их семей".

В свою очередь председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо сообщил о создании маневренных групп не только на украинском направлении, но и на границах с ЕС. "Граница - это живой организм, и обстановка в зимний период и летний совсем другая, - отметил руководитель пограничного ведомства. - Если зимой есть участки труднопроходимые, то весной-летом они оголяются".

Хотя Анатолий Лаппо назвал обстановку на границе "прогнозируемой и контролируемой", рубежи решили укреплять. Теперь дополнительные силы пограничников и техника должны появиться возле Лиды (рядом с Литвой) и на брестском направлении, ближе к Польше и Украине.

В армии - опять проверки. Теперь с участием "народного ополчения"

Примечательно, что вскоре после совещания у Александра Лукашенко было объявлено о предстоящей в течение мая очередной проверке боеготовности белорусской армии. Из сообщения Министерства обороны РБ следует, что в первую очередь проверять будут воинские части и подразделения, которые дислоцируются в Минской, Гродненской и Брестской областях (два последних региона граничат со странами ЕС).

В белорусской армии опять будет проверка боеготовности Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Не обойдется и без нового призыва военнообязанных: в оборонном ведомстве, правда, обещают, что их общее количество не превысит 1000 человек. Между тем совсем недавно в Беларуси внезапно уже призывали несколько тысяч человек из числа мобилизованных и устроили для них учения на армейских полигонах.

Однако, пожалуй, самая интригующая новость заключается в том, что в проверке боеготовности впервые намерены задействовать отряды "народного ополчения". Сообщается, что их будут готовить к выполнению задач "в интересах поддержания военного положения".

Минувшей зимой на заседании Совета безопасности министр обороны Виктор Хренин заявил, что по расчетам военных, численность "народного ополчения" в Беларуси может составить 100-150 тысяч человек. Речь идет о добровольцах: в военное время они не подлежат мобилизации, но могут привлекаться для охраны территории по месту жительства - в деревнях и небольших городах.

Жители приграничья опасаются "диверсий" с военных полигонов

Как поделились с DW жители одной из деревень в Брестской области на границе с Украиной, разговоры о "народном ополчении" велись, но пока никаких деталей не сообщают.

"Приезжали из сельсовета и участковый милиционер рассказывал, что если вдруг объявят военное положение, то отберут самых надежных и выдадут оружие, - рассказал сельчанин Михаил. - Народ по-разному реагировал, но у нас теперь в деревне почти все - пенсионеры. Людей, которые с оружием умеют обращаться и охотниками были, хорошо если десяток наберется".

Что касается ситуации в приграничье, то Михаил никаких изменений не замечает: "Погранпереходы с Украиной уже больше года, как закрыты, а лесными тропами тоже не пройдешь - мины расставили и наши, и украинцы".

Полигон в Брестской области Фото: Ales Petrovich/DW

Владельцы дачных участков возле Бреста, которые примыкают к границе с Польшей, тоже не ощущают напряженности, а заявления властей о "диверсантах" воспринимают с иронией: "У нас рядом военный полигон, где регулярно идут учения: вот за них и переживаем, чтобы какая-нибудь "диверсия" не залетела в наш огород".

Говоря же серьезно, дачники признаются, что нагнетание истерии вокруг ситуации на границе их тревожит: "В здравом уме никто и не подумает, что на Беларусь готовится нападение. Но когда об этом постоянно и навязчиво говорят с экранов телевизора, то настроение сами понимаете какое".

Подрыв железнодорожных путей на белорусско-российской границе

Житель Мозыря Степан (имя изменено) имеет отношение к Белорусской железной дороге и обращает внимание, что заявления властей о напряженной обстановке появились вслед за подрывами поездов в Брянской области России, которая граничит как с Беларусью, так и с Украиной: "Когда выяснилось, что сошел с рельсов именно белорусский состав, то стало не по себе: сразу чувствуешь, что война не где-то там, а совсем рядом".

На месте крушения грузового состава в Брянской области Фото: SNA/IMAGO

После крушения грузового поезда возле Брянска представители "Сообщества железнодорожников Беларуси" распространили информацию, что на охрану железнодорожной инфраструктуры в стране направлены дополнительные ресурсы. Косвенно это сообщение подтвердил и собеседник DW: "Коллег, следящих за состоянием железнодорожных путей, вызывают на инструктаж и настоятельно просят быть бдительными, - говорит Степан. - Машинисты, которые в последние дни водили составы в Россию, тоже рассказывают, что возле магистрали появились люди в военной форме".

По его словам, работать в таких условиях непросто, но у машинистов нет выбора: отказ от рейсов в России фактически означает увольнение из системы БЖД.

"После этих подрывов мне кажется, что если и есть напряженность на границе и работа "диверсантов", то это касается именно российского направления, а не Польши или Украины", - отмечает Степан.

Смотрите также: