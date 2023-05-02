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Железнодорожное полотно на одной из российских железных дорог
Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance
КонфликтыРоссия

В Брянской области снова взорвали железнодорожные пути

Александра Иванова
29 мин. назад

В результате взрыва на путях недалеко от станции Снежетьская перевернулось около 20 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

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В Брянской области России во вторник, 2 мая, неизвестные подорвали железнодорожное полотно, сообщает ряд Telegram-каналов, в том числе 112 и Shot. По сведениям Telegram-канала Baza, взрывов было три, они произошли в 19.48 по местному времени на путях недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска в Карачев. В результате взрыва перевернулись около 20 вагонов из 70 в составе, указано в публикации. Среди них были пустые и груженные металлоломом.

РЖД: "Незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта"

Пострадавших при взрывах не было. Сообщается, что поврежденные вагоны отцепили от состава, который двинулся дальше. Движение на участке железной дороги Снежетьская - Белые Берега было приостановлено. Из опрокинувшихся вагонов произошел разлив предположительно серы и селитры. Сейчас сотрудники МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества, передает Baza.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, взрывы на железнодорожных путях, которые произошли 1 и 2 мая, "могли совершить одни и те же диверсанты". Примерное расстояние между местами подрывов - около 111 километров, отмечается в посте.

Между тем Telegram-канал РБК приводит комментарий РЖД относительно случившегося. В компании назвали взрывы полотна "незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Днем ранее в том же регионе РФ, в Унечском районе, из-за взрыва загорелся поезд с нефтепродуктами. Локомотив и 7-8 вагонов сошли тогда с рельсов.

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Сообщение Telegram-канала Baza о взрывах на железнодорожных путях в Брянской области

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Железнодорожное полотно на одной из российских железных дорог

В Брянской области снова взорвали железнодорожные пути

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