День 432-й войны: взрывы в Брянской и Ленинградской областях

На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 1 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Взрывы в России, атаки беспилотников на Крым

В Ленинградской области в ночь на 1 мая неизвестные взорвали опору ЛЭП, написал в Telegram губернатор Александр Дрозденко. По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. Позже чиновник сообщил, что саперы ликвидировали угрозу взрыва на второй опоре ЛЭП. По его словам, возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых устройств.

В Унечском районе Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей сошли с рельсов два локомотива грузового поезда, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, на 136-м километре железнодорожных путей Брянск-Унеча сработало "неустановленное взрывное устройство". В результате инцидента никто не пострадал, движение на этом участке дороги приостановлено. Telegram-канал Baza сообщает, что с рельсов сошли семь-восемь вагонов из 60. После крушения начался пожар. Состав перевозил нефтепродукты и пиломатериалы. ТАСС со ссылкой на РЖД сообщает о диверсии, которая привела к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда, среди которых - две цистерны с газойлем.

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник на западе аннексированного Крыма, сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале. По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО сбили беспилотник, который пытался подлететь к Севастопольской бухте.

Ход боевых действий

В течение суток российские войска нанесли 18 ракетных ударов (сбиты 15 ракет), 13 авиационных ударов, а также совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в вечерней сводке ВСУ.

Российские обстрелы в ночь на 1 мая нанесли значительные повреждения сетевой инфраструктуре в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило министерство энергетики Украины. "Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано. Однако есть существенные повреждения распределительных сетей", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Как следствие обесточена часть потребителей города Днепра и области. Осложнилась также ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрелов обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области. В Минэнерго отмечают, что полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате ракетной атаки пострадали 25 человек, в том числе трое детей, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Согласно его данным, в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там начался пожар, который спасатели уже потушили. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

В результате обстрела Херсона пострадал по меньшей мере один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, из-за обстрелов в городе горят частные дома.

Российский авиаудар по Черниговской области привел к гибели 14-летнего подростка, еще два мирных жителя получили ранения, указало оперативное командование ВСУ "Север". По его данным, около 14.50 по местному времени были зафиксированы пуски двух управляемых авиабомб с самолетов Су-35 по селу Лизуновка Новгород-Северского района. Частично разрушено здание общеобразовательной школы, которая не работала, а также повреждены частные дома.

В ночь на 1 мая российские войска нанесли "групповой ракетный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", заявило министерство обороны РФ, подчеркнув, что "цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены".

Бои в Бахмуте

Российские военные продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Эпицентр боевых действий - Бахмут и Марьинка, говорится в вечерней сводке ВСУ.

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что "на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях". По словам командующего, ситуация довольно сложная. "Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил Сырский.

По оценкам Белого дома, наступление российских войск в районе Бахмута провалилось. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, потери живой силы россиян за последние пять месяцев только в районе Бахмута составили 100 000 человек, причем более 20 000 - погибшими, половина из которых - боевики ЧВК "Вагнер".

ВСУ готовят контрнаступление

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен в успехе контрнаступательной операции ВСУ. "Я не просто надеюсь, я верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно было удачным", - заявил он в эфире украинского телемарафона. Министр отметил, что решающими для удачного наступления являются три ключевых компонента: наличие вооружения, подготовленные люди и обеспечение наступления всем необходимым (снаряды, амуниция, топливо, одежда, защита). "Я считаю, что по состоянию на сегодняшний день мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: да, все готово. А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральным штабом, главкомом и его командой будет понятно, как, где и когда", - сказал Резников.

США передали Украине почти 100 процентов военной помощи, которую Киев запрашивал для контрнаступления, заявил Джон Кирби. В дальнейшем Вашингтон намерен продолжить поставки вооружений Киеву.

Британская разведка: Россия возводит мощные оборонительные сооружения

Российские власти боятся большого прорыва в ходе украинского наступления, считает британская разведка. В очередном обзоре ситуации на войне в Украине Минобороны Великобритании обращает внимание на оборонительные сооружения, построенные Россией с лета 2022 года. Это одна из наиболее разветвленных систем военно-оборонительных сооружений, подобных не строили нигде в мире за многие десятилетия - они находятся не только близ нынешней линии фронта, но и в глубине районов, которые в настоящее время контролирует РФ, отмечается в Twitter.

Ссылаясь на спутниковые снимки, британское ведомство указывает на особенно масштабные укрепления вдоль северной границы аннексированного Крыма, в частности, на многоуровневую оборонительную полосу в районе села Медведевка. Кроме того, Россия вырыла траншеи на сотни километров на своей территории, в том числе, в Белгородской и Курской областях, напоминают в Лондоне. Данные действия "подчеркивают глубокую обеспокоенность российского руководства возможным крупным прорывом Украины", указывается в заявлении. При этом некоторые из сооружений могли быть возведены по распоряжению местных командиров и лидеров в попытке продвинуть официальный нарратив об угрозе РФ со стороны Украины и НАТО.

ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать заключенных

Россия по-прежнему пытается восполнить свои потери в живой силе за счет заключенных, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. "Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска. Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель", - указывается в утренней сводке. По данным Генштаба ВСУ, охрану этого контингента обеспечивает комендантская рота, ей дан приказ открывать огонь на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.

Американские аналитики о неудачных кадровых перестановках Путина

Ожидая успеха полномасштабной войны против Украины, президент РФ Владимир Путин не назначил единого командующего войсками, участвующими во вторжении, так как хотел объявить завоевание территорий соседней страны личной геополитической победой, считает американский Институт изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре говорится, что решение Путина вторгнуться в Украину без четкой, осмысленной командной структуры и его нежелание назначать командующего военными действиями оказали долгосрочное влияние на управление российскими подразделениями в Украине.

Используя официальные заявления Москвы, а также неподтвержденные сообщения российских, украинских и западных источников, эксперты ISW также обращают внимание на часто проводимые президентом РФ перестановки в командовании войсками. По их мнению, такие кадровые решения привели к тому, что российские силы становятся все более раздробленными, а командные структуры - дезорганизованными, и это подрывает способность ВС РФ вести сплоченные военные действия в Украине.

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