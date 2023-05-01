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Президент РФ Владимир ПутинФото: SPUTNIK via REUTERS
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ISW указал на ошибки Путина в кадровых решениях в ВС РФ

Ольга Лебедева
38 мин. назад

Перед вторжением в Украину Путин не назначил командующего военными действиями, так как не хотел делиться ожидавшимся успехом, считает Институт изучения войны. Аналитики также отмечают частые перестановки в командовании.

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Ожидая успеха полномасштабной войны против Украины, президент РФ Владимир Путин не назначил единого командующего войсками, участвующими во вторжении, так как хотел объявить завоевание территорий соседней страны личной геополитической победой, считает американский Институт изучения войны (ISW). Решение Путина вторгнуться в Украину без четкой, осмысленной командной структуры и его нежелание назначать командующего военными действиями  оказали долгосрочное влияние на управление российскими подразделениями в Украине, отмечают авторы

очередного аналитического обзора ISW, опубликованного 30 апреля.

Эксперты: Путин собирался представить быстрый захват Украины личным успехом

По всей вероятности, Путинхотел представить себя главнокомандующим и вдохновителем успешного вторжения в Украину, ожидая захвата Киева в считанные дни и не желая делить этот успех с военным руководством, пишет ISW. Эксперты проводят параллели с ситуацией, возникшей во время Второй мировой войны между Иосифом Сталиным и маршалом Георгием Жуковым. "У Сталина был ограниченный и устаревший военный опыт и, как сообщается, он завидовал военным подвигам и славе Жукова. У Путина нет военного опыта, что, возможно, еще больше повлияло на его решение не назначать командующего вторжением, который мог бы отодвинуть его на задний план, притязая на заслуги в ожидавшейся эффектной победе", - отмечается далее.

Лишь в апреле 2022 года был назначен командующий всеми войсками, участвующими во вторжении, - генерал Александр Дворников, но он продержался в этой должности около месяца, напоминают в ISW. По оценке американского института, Дворников был снят с поста, поскольку не сумел добиться захвата всего Донбасса к 9 мая. И это - лишь один из эпизодов в постоянных командных перестановках в вооруженных силах РФ, указывается далее.

Используя официальные заявления Москвы, а также неподтвержденные сообщения российских, украинских и западных источников, эксперты также обращают внимание на часто проводимые президентом РФ перестановки в командовании войсками. По их мнению, такие кадровые решения привели к тому, что российские силы становятся все более раздробленными, а командные структуры - дезорганизованными, и это подрывает способность ВС РФ вести сплоченные военные действия в Украине. Как отмечается в докладе, Минобороны РФ и Кремль при этом намеренно не раскрывают большую часть перестановок в командовании.

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