Путин - это Сталин сегодня?

Смерть Сталина 70 лет назад - поучительный урок для тиранов. И это именно тот урок истории, который руководство РФ не выучило и сегодня предпочитает не вспоминать, считает Александр Фридман.

Иосиф Сталин Фото: akg-images/picture-alliance

1 марта 1953 года у Иосифа Сталина на "Ближней даче" в Подмосковье случился очередной инсульт, от которого диктатор уже больше не оправился. Он умер 5 марта. В своих воспоминаниях Светлана Аллилуева подробно описала последние дни жизни отца, отдельно отметив его угрожающий жест рукой и последний взгляд - "то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившимися над ним". В этом жесте и взгляде Сталина объединились бессилие и беспомощность некогда одного из самых могущественных людей планеты, повинного в страданиях и убийствах миллионов людей.

Сталин умирал долго и мучительно. В Кремле же тем временем соратники правителя уже делили его политическое наследство.

Круглые юбилеи смерти вождя традиционно вызывали в России всплеск интереса к личности Сталина и деталям его кончины. До сих пор бытуют и конспирологические версии "убийства" - по приказу министра внутренних дел Лаврентия Берии или же вовсе иностранными спецслужбами. Так было и в 1993 и 2003 годах, когда в российском руководстве еще были заметны антисталинистские тенденции, так было и в 2013 году, когда тиран в официальном дискурсе постепенно превратился из "кровавого убийцы" в "эффективного менеджера", создателя советской сверхдержавы и прежде всего в "победителя нацистской Германии в Великой Отечественной войне". К 2023 году Иосиф Сталин стал одним из исторических символов современной России и неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах исторических пристрастий россиян.

Александр Фридман Фото: Privat

"Пятый Сталин"

Сравнения Сталина и Путина уже много лет распространены на Западе, а после нападения России на Украину в феврале 2022 года они и вовсе стали обыденностью. Распространены подобные взгляды и в самой России. Так, в декабре 2022 года российский писатель и публицист Александр Проханов выступил с теорией "пяти Сталиных" в истории России. Речь шла об "удивительных правителях", создавших "цветущее" государство и добившихся, по мнению писателя, "колоссальных успехов" в военной, политической и культурной области. Такими фигурами последовательному сталинисту Проханову виделись креститель Руси, великий князь Киевский Владимир Святославич, Иван Грозный, Петр I, сам Сталин и, наконец, Владимир Путин. Из последнего, по убеждению Проханова, постепенно "проклевывается Сталин".

В Кремле панегирик Проханова оценили по достоинству: в своем поздравлении писателю к его 85-летию Путин отметил 26 февраля, что произведения юбиляра "служат консолидации общества вокруг ценностей патриотизма, ответственности за судьбу Отечества".

Путин поддержал курс на реабилитацию Сталина

Еще в начале своего правления Владимир Путин поддержал курс на реабилитацию Сталина, хотя и неоднократно заявлял о своем сложном и противоречивом отношении к личности и политике этого советского лидера. За последние годы путинские оценки Сталина стали более комплиментарными, а в "демонизации" своего предшественника нынешний хозяин Кремля склонен видеть технологию "очернения СССР".

Путин, несомненно, считает себя выдающейся фигурой истории России и претендует на роль "собирателя исторических российских земель". В качестве исторических ориентиров он, однако, предпочитает правителей из досоветского прошлого. Показательными в этом контексте представляются слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые британское издание Financial Times привело в своей статье к первой годовщине российской агрессии против Украины: своими "советниками" Путин считает Ивана Грозного, Петра Великого и Екатерину Великую. Для Сталина места в этом ряду не нашлось. Президент России по-прежнему сохраняет определенную дистанцию по отношению к Сталину.

При этом именно "перерождения" в Сталина ожидает от Путина не только Александр Проханов. Его все настойчивее требуют и многие сторонники "специальной военной операции", уповающие на внедрение сталинских методов и принципов - как в политике и культуре, так и в экономике и военной области. Тот факт, что путинская "СВО" объявлена в России "битвой наследников Великой Победы 1945 года с (нео)нацизмом в Украине", а теперь уже и на Западе, лишь усиливает подобные тенденции. В черно-белой картине мире, которую сконструировал и продвигает Кремль, нынешний лидер должен рано или поздно превратиться в "нового Сталина".

И Путин действительно вступил на "сталинский путь", сделав ставку на закручивание гаек, репрессии и пропаганду ненависти. Нынешнему президенту не занимать амбиций, но он не обладает решительностью, бескомпромиссностью и радикализмом Сталина. Фанатичный аскет Сталин смотрелся в своей роли кровавого тирана органично. Из уст бонвивана Путина призывы к новому мировому порядку звучат наигранно и гротескно. Путин не может, а главное не хочет сменить элегантный костюм на скромный сталинский френч. "Новый Сталин" в Кремле существует лишь в воображении Александра Проханова и его поклонников.

Судьба Сталина как предупреждение тиранам

Осенью 2017 года на мировые экраны вышла британско-французская сатира "Смерть Сталина", в котором режиссер Армандо Ианнуччи показывает последние моменты жизни советского руководителя. Если на Западе картина была воспринята в целом позитивно, то в России на нее обрушился шквал критики. Скандал завершился отзывом прокатного удостоверения в январе 2018 года, а создатели картины были обвинены в оскорбительном и издевательском отношении к советскому прошлому.

Пять лет спустя, на фоне войны России против Украины и радикализации антизападных настроении в РФ, сам факт дискуссии о фильме и цензуре представляются удивительным.

И картина Ианнуччи, и смерть диктатора не утратили, однако, своей актуальности. Они наглядно демонстрируют хрупкость диктаторской системы: еще в конце февраля 1953 года Иосиф Сталин казался могущественным тираном, культ его личности не знал границ, а конец правления представлялся недостижимой целью. Несколько дней спустя этот вершитель судеб умирал в муках, а за его спиной шла подковерная борьба за власть. Итогом ее стала десталинизация (хотя поверхностная и непоследовательная) - и даже гроб с телом вождя впоследствии вынесли из мавзолея.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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