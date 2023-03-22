Жизнь под репрессиями: как белорусам пережить Лукашенко?

Репрессии в Беларуси не прекращаются почти три года - каждый день правозащитники сообщают о новых задержаниях. Власти готовы расстреливать за "измену государству" и заочно судить тех, кто уехал из страны. Оставшиеся вынуждены жить в атмосфере страха и несвободы. Как белорусы могут защитить себя в этих условиях? Обсуждаем практические советы с психологом, правозащитником и экс-политзаключенным.
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Гости выпуска:
🔵 Ирина Шумская, кризисный психолог
🔵 Александр Кабанов, бывший политзаключенный и автор канала "Народный репортер"