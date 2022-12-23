Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

На очередном совещании с силовиками по вопросам безопасности в четверг, 22 декабря, Александр Лукашенко назвал "кривотолками" информацию о передвижении военной техники вблизи границы с Украиной, объяснив эти действия тренировками региональной белорусско-российской группировки войск. Кроме того, по его словам, внезапную проверку боеготовности армии РБ провели из-за "возможной агрессии со стороны соседей".

Официальная версия нынешних маневров в Беларуси

На встрече с силовиками Александр Лукашенко в первую очередь пояснил, что замеченное многими в последние дни активное перемещение российской военной техники в Беларуси никак не связано с каким-то замыслом и конспирологией. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения: перемещаем туда, куда считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои Вооруженные силы", - заявил Лукашенко, напомнив тем самым о существовании региональной белорусско-российской группировки войск на территории РБ.

Фото: DW

Кроме того, он рассказал о том, чем было вызвано решение о проведении внезапной проверки боеготовности армии Беларуси. По версии белорусского правителя, это связано с "возможной агрессией со стороны соседей", которых "подталкивают в спину" для создания напряженности на границе. О ком именно идет речь, Лукашенко уточнять не стал, но отметил, что проверка уже завершена, а воинские подразделения находятся в местах постоянной дислокации.

Из его высказываний также следовало, что для проверки была создана обстановка, приближенная к реальным боевым действиям: военнослужащим приходилось участвовать в инсценировке по захвату населенного пункта. "Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали "ура": были и недостатки", - так Александр Лукашенко прокомментировал итоги внезапной проверки боеготовности.

Вслед за военными из России в Беларусь прибывает и боевая техника

До этих заявлений представители белорусских силовых ведомств достаточно скупо информировали общественность о маневрах, проходящих в настоящее время на территории страны. Зато в Минобороны России не скрывали, что военные двух стран проводят на белорусских полигонах не только мероприятия боевого слаживания. Из видеосюжетов пресс-службы российского военного ведомства можно было понять, что в ходе совместных тренировок отрабатывались боестолкновения в городских условиях, включая зачистку зданий.

В рамках созданной региональной группировки войск РБ и РФ сейчас проходят тактические учения Фото: Ales Petrowitsch/DW

Если о том, что происходит на армейских полигонах, информации поступает мало, то очевидцами передвижения боевой техники по железной дороге в эти декабрьские дни стали многие жители Беларуси. "Регулярно езжу на поезде из Бреста в Барановичи и в последнее время бросается в глаза, что снова, как и предыдущей зимой, появились эшелоны с танками и прочей техникой, которую перевозят в сторону станции Полонка", - поделился с DW мужчина из Бреста.

Недалеко от станции Полонка располагается 230-й Обуз-Лесновский общевойсковой полигон. Судя по всему, именно его активно используют сейчас для проведения батальонных тактических учений с участием российских военных в рамках созданной региональной группировки войск. При этом первые эшелоны с военнослужащими РФ, среди которых были и те, кого призвали во время "частичной мобилизации", появились в Беларуси еще в середине октября. Правда, российской военной техники тогда замечено не было.

Активность российских войск снизилась

Как рассказывают жители белорусских сел, которые находятся вблизи границы с Украиной, хотя теперь на местных дорогах тоже периодически встречается военная техника, масштабы этих передвижений не идут ни в какое сравнение с тем, что происходило в январе-феврале 2022 года. "Тогда было много и солдат, и грузовиков, и БМП - шли сплошной колонной и особо не прятались. Россияне часто заезжали в наши деревни и города за продуктами, да и просто как будто на отдых во время учений. Кто же знал, чем эти учения обернутся?" - вспоминает сельчанин Николай, живущий в белорусской деревне недалеко от украинской границы.

Сейчас, по его словам, такой активности в передвижении техники нет, как не видно и самих военнослужащих: "У нас тут есть недалеко полигон. Там они и живут, и периодически стреляют - слышно на всю округу, но теперь их за территорию не пускают. Все стало очень строго".

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Минске, 19 декабря 2022 года Фото: Konstantin Zavrazhin/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa/picture alliance

В Бресте местные жители также указывают, что пока ситуация сильно отличается от того, что было накануне и во время учений "Союзная решимость-2022", которые предшествовали вторжению российских воск в Украину. "Помню, как армейские машины с российскими номерами даже в наших дворах иногда парковались, а сами военные любили заезжать в гипермаркет рядом с воинской частью", - говорит брестчанка Светлана.

И признается, что с тревогой ожидает возможного повторения событий, которые случились в начале нынешнего года: "Какие-то не очень хорошие мысли возникают после визита Путина в Минск. Много непонятного в этом визите: пойдет ли российская армия снова в Украину через Беларусь, заставят ли сделать тоже самое и наших мальчишек?".

Находиться вблизи границы с Украиной теперь запрещено

Нехорошие предчувствия есть и у жителей трех районов Гомельской области, которым объявили, что находиться рядом с украинской границей нельзя. Как сообщили в Госпогракомитете Беларуси, временное ограничение на въезд, пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов введено с 22 декабря.

Ранее такие ограничения, фактически обозначающие запрет, действовали "в целях обеспечения пограничной безопасности" с 1 июня по 1 декабря 2022 года, однако теперь они стали бессрочными. Попасть в приграничные села не местные жители смогут лишь в исключительных случаях, для чего нужно получить специальное разрешение в органах исполнительной власти.

Проживающий в Гомельской области мужчина рассказал, что в начале нынешнего года таких запретов не было, хотя присутствие российских военных было очень заметным. "Такое впечатление, что тогда не видели причин что-либо скрывать, и сами военные до последнего момента не догадывались, чем могут обернуться учения возле границы с Украиной", - считает собеседник DW.

Теперь же, по его мнению, и армейское начальство, и местные власти делают все, чтобы информация о реальной обстановке на границе была недоступна для обывателей: "Для жителям близлежащих деревень уже проблема - сходить в лес, а с учетом того, что рядом находится радиационный заповедник, то, на самом деле, ограничений станет еще больше".

Смотрите также: