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Военные учения белорусской армии (фото из архива)
Военные учения белорусской армии (фото из архива)Фото: Verteidigungsministerium Belarus
ПолитикаБеларусь

На учениях в Беларуси "освобождают захваченные территории"

Алесь Петрович
23 мин. назад

На белорусских полигонах в эти дни проходят очередные военные учения. Чему они посвящены и как относятся местные жители к маневрам на фоне продолжающейся войны в Украине - у DW.

https://www.dw.com/ru/na-uceniah-v-belarusi-osvobozdaut-vremenno-zahvacennye-territorii/a-63091233

По версии Минобороны Беларуси, в нынешних учениях, которые проводятся с 8 по 14 сентября на полигоне "Брестский", а также в Минской и Витебской областях, ничего чрезвычайного нет. Главной целью называется необходимость обучаться непрерывному управлению воинских формирований страны для выполнения задач по предназначению.

Чему посвящены маневры возле границы?

Однако даже в официальном сообщении белорусского военного ведомства уточняется, что среди задач учений будет "ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Кроме того, во время маневров армия Беларуси намерена отработать навыки борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также восстановление контроля над государственной границей.

Въезд на военный полигон
Въезд на военный полигон "Брестский"Фото: Ales Petrowitsch/DW

О масштабах нынешний учений можно только догадываться, поскольку в Минобороны РБ не стали уточнять, какое количество военнослужащих и техники будет в них задействовано. Из заявления военного ведомства следует, что "численность участвующих в командно-штабном учении войск, привлекаемого вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года".

Из скупых сообщений силовых ведомств Беларуси можно сделать вывод, что к маневрам привлекаются также силы территориальной обороны, оперативные группы министерств по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел. Но и в этом случае нет никаких подробностей о том, в чем заключается участие в данном случае представителей МЧС и МВД.

Реакция Украины на "легенду" белорусских учений

Тот факт, что основным место проведения учений выбран полигон около Бреста, не остался без внимания ближайших соседей - Украины и Польши. Так, в Генштабе Вооруженных сил Украины не исключили, что "под так называемой утерянной территорией имеются в виду приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей". В Генштабе в связи с этим отметили, что "готовы к любому ходу событий, в том числе на северном направлении нашего государства".

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко назвал это заявление украинской стороны "провокационным" и пообещал, что у иностранных представителей военно-дипломатического корпуса, аккрелитованных в Минске, будет возможность посетить один из этапов учений.

На условиях анонимности один из офицеров белорусской армии, непосредственно задействованный в маневрах на полигоне около Бреста, рассказал, что начавшиеся учения кажутся традиционными, хотя их нынешняя "легенда" выглядит необычно. "У нас всегда шла подготовка к тому, как себя вести в условиях локального конфликта и с учетом близости госграницы. Но, понятно, что на фоне войны в Украине задача по "освобождению захваченных территорий" звучит двусмысленно", - признал собеседник DW.

"Грады" стреляют возле Бреста

Особое отношение к учениям у жителей Бреста, чьи дома и дачи расположены совсем рядом с полигоном. По словам брестчанки Людмилы, если раньше стрельбы случались не часто и большого беспокойства не доставляли, то за последние полгода ситуация выглядит иначе - теперь здесь регулярно работает артиллерия.

Военные учения в районе Бреста, август 2020 года
Военные учения в районе Бреста, август 2020 годаФото: Russian Defense Ministry Press Service/dpa/picture-alliance

"Наш дом расположен в нескольких километрах от полигона, и порой становится жутко: от грохота в окнах трясутся стекла, у соседей - маленькие дети, которых приходится отвозить к родственникам", - делится Людмила. Лариса, еще одна жительница Бреста, хоть и живет в многоэтажном доме, но он тоже построен вблизи полигона: "Шум от разрывов снарядов реально достал. У нас соседский чат возмущен: люди недоумевают сколько денег уходит на эти стрельбы, а на лечение детям, на памперсы в дом ребенка как собирали, так и собираем".

По ее словам, в ответ на обращения в местный военкомат там подтвердили, что на полигоне в ходе учений задействовано не только обычное артиллерийское оружие, но и реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". "Нам говорят, что надо потерпеть и учения нужны, поскольку ситуация в мире неспокойная. Но мне кажется, что от этой стрельбы тревоги у людей еще больше", - считает Лариса.

Брестские дачники страдают от учений

Пенсионер Михаил, чей дачный участок расположен буквально в километре от въезда на полигон "Брестский", сетует, что впервые за долгие годы вынужден был нынешним летом покидать свое загородное жилье: "Раньше я с мая по октябрь почти безвылазно жил на даче, а теперь пришлось иногда возвращаться в Брест, потому что было невыносимо здесь находиться - и от шума, и от ограничений, когда дачникам запрещают ходить в лес".

Знак о границе запретной зоне при входе в лес
Во время военных учений дачникам запрещают ходить в лесФото: Ales Petrowitsch/DW

Михаил говорит, что регулярно изучает всю доступную информацию об учениях в Беларуси. По его подсчетам, с февраля 2022 года - начала вторжения России в Украину, в Беларуси прошло почти два десятка учений. "Конечно, они бывают разные и по масштабам, и по количеству привлекаемой техники, но для такой небольшой страны - это все-таки чересчур", - полагает брестский пенсионер.

При этом он не уверен, что учения не продлятся и после заявленной даты их завершения 14 сентября: "И среди дачников, и в Бресте много разговоров о том, что хотя сейчас российские военные в таких маневрах у нас и не участвуют, как это было еще минувшей зимой, остается цель держать в напряжении Украину".

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