Что думают белорусы о военном сближении Беларуси с Россией?

После отказа от многовекторной политики Александру Лукашенко пришлось забыть о роли миротворца в регионе. Из "восточноевропейской Швейцарии" Беларусь превращается в российский плацдарм для возможного военного вторжения в Украину.

Масштабные военные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022", стартующие сегодня, 10 февраля, и риторика Александра Лукашенко о возможном участии белорусских военных в конфликтах других стран не только противоречат миротворческой политике режима до кризиса 2020 года, но и свидетельствуют об усилении зависимости от Москвы. Как возможное участие Беларуси в военном конфликте на стороне России может повлиять на настроения белорусов, DW выяснила у экспертов.

Риторика "Абы не было войны" отходит на второй план

"Последние 70 лет война в белорусском сознании - это негативный феномен. Поэтому основное послание власти "абы не было войны" за последние 20 лет хорошо откликалось в головах людей", - говорит Геннадий Коршунов, экс-директор Института социологии НАН, программный директор образовательной инициативы "Белорусская Академия" и старший эксперт "Центра новых идей". - Но сейчас перспективы участия Беларуси в военном конфликте подрывают как историческую память народа в целом, так и основу нарратива власти".

Отказ от роли миротворца стал заметнее прослеживаться в риторике Александра Лукашенко. Сначала в послании народу, а потом в интервью российскому ведущему Владимиру Соловьеву Лукашенко дал понять, что готов отправить в Украину белорусские войска воевать на стороне России - разумеется, не по собственной инициативе, а в случае агрессии со стороны Киева.

Артем Шрайбман, политический аналитик

"Слова Лукашенко адресованы его сторонникам - силовикам и чиновникам - как продолжение мобилизационного нарратива, что "страна в кольце врагов", а за свою безопасность придется платить, - говорит политический аналитик Артем Шрайбман. - С другой стороны, он не хочет пугать народ, поэтому (в рамках послания к народу - Ред.) дали слово матери троих детей, задавшей вопрос об участии белорусов в военных действиях".

Как на это реагируют белорусы? Внешняя угроза может найти отклик у 20-25% населения, потребляющих информацию из государственных СМИ, считает Андрей Казакевич, директор института политических исследований "Политическая сфера". Но участие в военном конфликте, особенно против Украины, будет сложно объяснить не только его сторонникам, но и остальным белорусам: "Угроза войны вызывает недовольство и тревожность среди людей разных политических взглядов, потому что традиционно белорусы против участия в военных действиях, а политика режима приводит к тому, что война стала ближе. На ядро его электората - 12-15% населения - эти события никак не повлияют. Но среди тех, кто поддерживает не все действия Лукашенко, можно наблюдать "эрозию", то есть снижение доверия и лояльности к режиму".

По мнению Геннадия Коршунова, сейчас общественное мнение мало беспокоит Лукашенко. "Все его попытки "заигрывать" с массовым сознанием очень симулятивные. Поэтому его посылы имеют два основных адресата: внутренний - чиновники и силовики, на которых он опирается. И внешний - Россия (Владимир Путин) и коллективный Запад", - считает социолог.

Белорусы против российских военных баз

Согласно Народному опросу за 27-28 января 2022 года, 63% опрошенных белорусов не верят в возможность войны России и Украины.

Геннадий Коршунов, программный директор образовательной инициативы "Белорусская Академия" и старший эксперт "Центра новых идей"

Но на вопрос: "Если все же допустить, что война будет, какими Вы видите ее последствия для Беларуси?", 44% респондентов считают, что Беларусь утратит суверенитет, став частью России.

"Готовность участвовать в военных действиях на стороне России, готовность предоставить свою территорию - уже показывает, что Лукашенко по частям сдает России независимость страны", - поясняет данные опроса Геннадий Коршунов.

Суверенитет и независимость Беларуси - единственная точка соприкосновения несогласных с режимом Лукашенко и его сторонников, базовая ценность белорусов, говорит Геннадий Коршунов.

Это подтверждают как соцопросы Института социологии НАН Беларуси, так и независимое исследование британского Chatham House. В последнем на вопрос "Какой вариант союза с Россией наиболее приемлем для вас?" лишь 4% белорусов высказались за вхождение Беларуси в состав РФ - против 9% в июле 2021-го.

Но перспектива появления в стране российских военных баз непосредственно влияет на суверенитет, говорит Коршунов. Этим он объясняет и негативное отношение к размещению российской военной базы, разговоры о котором ведутся с 2013 года: против этого выступают 48% респондентов, согласно последнему соцопросу Chatham House в ноябре 2021 года. Впрочем, эти данные не учитывают последние два месяца, когда началось обострение конфликта между Россией и НАТО-Украиной.

Москва теряет поддержку белорусов

Для сохранения своей власти в обмен на поддержку России Лукашенко готов пойти на политические уступки. "По его мнению, идти на уступки в военной сфере безопаснее, чем в экономике, - считает Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований в Вильнюсе (BISS). - Поэтому военные учебно-тренировочные центры - прообразы российских военных баз - на территории Беларуси ему кажутся менее опасными, нежели, например, приватизация Россией МАЗ или БелАЗ".

Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований в Вильнюсе (BISS)

Но размещение российских военных добавляет критичности по отношению и к России. "Растут антироссийские настроения среди тех, кто раньше был умеренно не пророссийским, а выступал за сотрудничество с ЕС и евроинтеграцию.

Угроза потери независимости, оккупации - усиливает эти настроения", - добавляет Андрей Казакевич. Так, за союз с Россией в ноябре 2021 года выступали 29% респондентов Chatham House - против 32% в июле 2021-го.

Российские военные накануне референдума

Военное сближение России и Беларуси на фоне кризиса вокруг Украины сопровождается совместными военными учениями. Белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", которые, по всей видимости, станут крупнейшим развертывании войск РФ в Беларуси после холодной войны, пройдут с 10 по 20 февраля. А через два дня после их завершения, 22 февраля, начнется досрочное голосование на референдуме по новой Конституции (сам референдум назначен на 27-е).

Андрей Казакевич, директор института политических исследований "Политическая сфера"

"Проводимые накануне референдума военные учения - попытка использовать сценарий 2015 года, когда не было протестов, потому что белорусы считали, что лучше Лукашенко, чем Путин на танке, - считает политолог Вадим Можейко. - Сейчас на фоне казахстанских событий наглядная демонстрация: "смотрите, в Казахстане протестовали, туда ввели войска ОДКБ, а у нас российские войска присутствуют уже до референдума, до любых протестов".

Запугивание российскими военными на территории страны в преддверии референдума выгодны Лукашенко по двум причинам, добавляет Андрей Казакевич: "Во-первых, нагнетает внешнюю угрозу, которая может использоваться для мобилизации его электората. Во-вторых, такая напряженная ситуация, ощущение войны, оправдывает любые действия по дополнительному закручиванию гаек, предотвращению возможных протестов или проявления несогласия".

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