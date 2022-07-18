 Как живет белорусская провинция во время войны в Украине | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 18.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Как живет белорусская провинция во время войны в Украине

Местные жители ищут возможности подработки - но их в бедных регионах страны становится все меньше.

Граница Беларуси с Украиной

Граница Беларуси с Украиной

Во многих районах Брестской области, где нет крупных промышленных предприятий, люди вынуждены искать заработок за пределами родных городов и деревень. Возможно ли это сейчас, когда рядом - в Украине - идет война, - в материале DW.

В белорусско-украинском приграничье собирать ягоды опасно

Ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси обычно вводятся в пожароопасный период. Однако в нынешнем году такие меры власти стали применять еще ранней весной, когда  вряд ли именно лесные пожары таили в себе опасность.

К примеру, в Столинском районе ограничения были введены еще 31 марта и не сняты до сих пор. Местные жители уверены, что связано это отнюдь не с пожароопасной ситуацией, а с войной в Украине

"Все прошлые годы если и закрывали наши леса для посещений, то только на время, пока стояла жара, - рассказывает житель деревни Ольманы Михаил. - А сейчас интересно получается: людей предупреждают, что ходить в лес опасно не из-за пожаров, а потому, что рядом Украина, и надо следить за безопасностью на границе".

В лес заходить запрещено. Бларусь, Брестская область

В лес заходить запрещено. Бларусь, Брестская область

Формальным подтверждением того, что именно "украинский фактор" является основной причиной для введения ограничительных мер, стало оповещение местных властей о перемещениях военной техники на территории Столинского района с 15 по 20 июля. Официальная информация о движении военных колонн появилась также в Ивановском и Дрогичинском районах, которые также граничат с Украиной. Власти уверяют, что речь идет о плановых мероприятиях и просят граждан "соблюдать спокойствие и с пониманием относиться к мероприятиям боевой подготовки". 

Сбор ягод становится основным источником доходов 

В Ганцевичском районе Брестской области ходить в лес теперь разрешено, что вызвало настоящий бум в сезон сбора черники, которой славятся здешние места. Очевидцы рассказывают, что за ягодой ходят очень многие, включая пенсионеров и детей, это позволяет получить доход, не сравнимый с зарплатой на предприятиях в этом районе.

"К сожалению, реальность такова, что сбор черники – это уже не просто возможность иметь приработок и сделать запасы полезной ягоды на зиму. Для многих такие летние походы в лес становятся основным источником доходов", - поясняет житель одной из ганцевичских деревень Александр.

Лесная черника

В день на чернике можно заработать до 50 евро

По его словам, хорошо подготовленные люди могут собрать в день до 25 килограммов черники и при высокой закупочной цене заработать около 130 белорусских рублей (почти 50 евро). Однако собрать столько черники под силу далеко не всем, а цена заготовителей часто разочаровывает сельчан. 

"Но выбора у людей особо нет: в районе почти не осталось крупных государственных предприятий, в сельском хозяйстве достойных зарплат мало, и трудоустроиться у частников могут далеко не все", - делится наблюдениями Александр и добавляет, что Ганцевичский район считается одним из самых бедных в стране. Даже по официальной статистике, начисленная зарплата здесь (до выплаты налогов и пенсионных взносов) за май 2022 года составила 1133 белорусских рубля, что соответствует примерно 435 евро.             

В белорусских регионах – кадровый дефицит 

Еще пару лет назад варианты для заработка жители белорусской провинции искали в том числе и в России, но теперь желающих отправиться туда совсем немного. Как рассказал житель Бреста Вячеслав, работавший ранее в Подмосковье, поток трудовых мигрантов резко снизился в период пандемии, а сейчас более привлекательными по финансовым условиям выглядят предложения по трудоустройству в странах ЕС.

"Общаюсь со своими коллегами, которые буквально недавно уехали в Польшу и другие западные страны: они подтверждают, что там востребованы наши водители, строители, электрики. И теперь не только в маленьких белорусских городах, но и в Бресте, Минске есть серьезный дефицит по рабочим специальностям", - отмечает Вячеслав.

Похожая ситуация складывается в медицинской сфере, причем страдают от недостатка кадров, в первую очередь, учреждения здравоохранения в регионах. На условиях анонимности жительница Малориты, районного центра в Брестской области, сообщила DW, что вынуждена ездить в Брест, где устроилась медицинской сестрой в одну из больниц.

"В Малорите тоже есть вакансии в местной больнице, но максимум я получала бы за полную ставку 650 рублей (около 250 евро). А так я могу брать сверхурочные часы и пытаться заработать больше", - говорит девушка.  

Если судить по данным, размещенным в банке вакансий государственной службы занятости, к середине июля 2022 года в Брестской области не хватало 475 врачей-специалистов и 344 медсестры. 

Война в Украине поставила крест на приграничной торговле

Имеющих невысокие доходы жителей белорусских регионов долгое время спасала возможность экономно провести отпуск на море в Украине и там же закупиться продуктами и товарами для школьников к новому учебному году. Ограничения, вызванные COVID-19, поставили на паузу перспективы приграничной торговли, а российское вторжение в Украину окончательно закрыло варианты с выездом белорусов в эту страну.

Школьный базар в Брестской области

Школьный базар в Брестской области

"Даже не представляю теперь, как собрать дочек к школе: последние пять лет это удавалось делать только благодаря тому, что детскую одежду, обувь и прочие повседневные вещи покупала в Украине", - сетует молодая мама Екатерина из Кобрина.     

Она уточнила, что уже успела пройтись по белорусским магазинам и изучить ассортимент, после чего сделала вывод, что траты на подготовку к новому учебному году могут вырасти почти вдвое по сравнению с прошлым летом. "Да, будут еще проводиться распродажи на школьных базарах, некоторые товары можно купить в рассрочку либо кредит, но все равно для семейного бюджета эти расходы станут очень существенными", - говорит Екатерина. 

Смотрите также:

  • Женщина идет по улице

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Демография и география

    В шести областях Беларуси проживают в общей сложности 9,5 млн человек, из них горожан - 7,4 млн. Трудоспособное население - 5,5 млн, однако Белстат насчитал экономически активных граждан на миллион человек меньше. Более четверти белорусов - пенсионеры. Средняя продолжительность жизни у мужчин 67 лет, у женщин 79 лет.

  • Пачки белорусских банкнот в Нацбанке РБ

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Социальная поддержка за счет штрафов?  

    Из бюджета 2017 года более 900 млн долларов (11% расходной части) будет выделено на социальную поддержку населения - помощь семьям с детьми, содействие в обеспечении жильем, выплату пенсий и поддержку молодежи. Это больше, чем в прошлом году. Почти столько же - 13,7% от общего объема - запланировано направить в доходную часть бюджета за счет штрафов.

  • Рабочий в цеху мебельной фабрики собирает шкаф

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Зарплата в 500 долларов: "Украдите, найдите, откопайте!"

    Средняя зарплата к 2017 году достигла 400 долларов, но ее покупательная способность упала за год на 4,5%. К февралю Александр Лукашенко пообещал жителям страны заработок в 500 долларов, пригрозив уволить министров за неисполнение его указания. Столько белорусы уже получали в 2014-м и в 2010-м годах перед президентскими выборами, но экономический кризис потом "съедал" треть долларового эквивалента.

  • Работник на минском заводе Интеграл

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Кто сколько зарабатывает

    Самая высокая средняя зарплата у белорусов, занятых в сфере IT-технологий: до 1750 долларов. У работников воздушного транспорта, финансистов и депутатов парламента - до 1,3 тыс долларов. Работники здравоохранения и образования получают от 270 до 320 долларов. Меньше всех получают труженики села (около 250 долларов) и работники библиотек (220 долларов).

  • Работницы в цеху прядильной фабрики

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Бедность не порок?

    Среднемесячный доход на душу населения в размере 300 долларов и выше имеют лишь 13% населения Беларуси. 6% жителей располагают доходами ниже бюджета прожиточного минимума, то есть, менее 87 долларов. К малообеспеченным относятся более 4% домашних хозяйств.

  • Работницы фабрики изделий из льна в Орше

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Новые рабочие места и безработица

    В 2016 году в Беларуси было уволено на 100 тыс человек больше, чем принято на работу. На бирже труда зарегистрировано 45 тыс безработных - 1% экономически  активного населения. Пособие по безработице составляет 13 долларов в эквиваленте. Власти обещают создать 50 тыс рабочих мест, но независимые экономисты считают эту задачу невыполнимой без проведения реформ и улучшения условий для бизнеса.

  • Минская пенсионерка торгует на улице консервами собственного приготовления

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Как выживать пенсионерам

    Самая социально незащищенная категория населения - пенсионеры. Средняя пенсия по возрасту - около 150 долларов. Однако большинство пожилых людей получает в месяц не более 120 долларов. Белорусские власти в 2016 году решили ежегодно на 6 месяцев увеличивать возраст выхода на пенсию. К 2022 году он постепенно вырастет с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 63 лет для мужчин.

  • Мать с ребенком рассматривают жировку

    Как живется белорусам: цифры и факты

    Рост стоимости услуг ЖКХ

    С 1 января стоимость коммунальных услуг для семьи из 3 человек, проживающей в двухомнатной квартире, достигла 40 долларов, исчерпав установленный властями годовой лимит повышения в 5 долларов. Рост тарифов ЖКХ является одним из условий МВФ для выдачи Минску кредита на 3 млрд долларов. К концу 2017-го белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКХ, а к концу 2018-го - 100%.

  • Продавцы в магазине считают выручку

    Как живется белорусам: цифры и факты

    В лидерах по росту цен

    Беларусь - на первом месте по росту цен на постсоветском пространстве в 2016 году. После деноминации, проведенной 1 июля и убравшей с белорусских рублей четыре нуля, цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 10%, а на некоторые продукты питания и услуги - на 20-30%.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 44:01

Визовая политика ЕС: нужно ли изолировать Беларусь?

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Я завел детей не для войны". Как мужчины покидают Украину вопреки запрету  

Китай не будет пассивно наблюдать за войной РФ в Украине  

Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина  