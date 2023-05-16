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На границе Литвы и БеларусиФото: DW
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На границе РБ и Литвы усилен контроль: что именно проверяют

Адарья Гуштын
35 мин. назад

Белорусские силовики детально изучают содержимое телефонов тех лиц, что пересекают границу, и до копейки считают деньги в кошельках. На особом контроле оппозиционеры и граждане Украины.

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В КГБ Беларуси заявили, что накануне Дня Победы предотвратили теракт. За несколько дней до того на границах страны был усилен контроль. Из-за дополнительных осмотров прибытие автобусов из Литвы в РБ задерживается на несколько часов. Пассажиров заставляют разблокировать телефоны и компьютеры, расспрашивают, почему им выдали визы. О том, насколько это законно, и с какими дополнительными рисками могут столкнуться белорусские граждане на границе - DW.

Что интересует силовиков на границе?

Минчанин Сергей (полные данные собеседников DW не указывает из соображений безопасности) в 2021 году получил штраф по так называемой "протестной статье" (342 ст. УК, участие в несанкционированных акциях протеста). Данные Сергея внесли в милицейскую базу "Беспорядки", с тех пор проходить границу ему стало сложнее.

"Раньше сотрудники делали вид, будто это просто выборочный контроль, - делится собеседник. - Теперь уже никто не скрывает, что проверяют, потому что я в базе. Водитель сразу спрашивает, есть ли в автобусе "оппозиционеры", чтобы понимать, задержится ли рейс". С таким же отношением в последнее время сталкиваются и граждане Украины, рассказал мужчина. "Украинцы сразу "с вещами на выход", - продолжает он. - Спрашивают про войну, когда последний раз был на родине, с кем поддерживают отношения".

Не обходится без вопросов о политике

Что еще интересует белорусских силовиков? По словам минчанина, прежде всего, информация на телефонах и ноутбуках. Иногда силовики уходят с техникой в другой кабинет, но обычно проверяют на месте: "Смотрят, на какие каналы подписан в Теlegram, сообщения, фотографии. Последний раз проверяли даже записи на диктофоне. Спрашивают, сколько везешь денег. Нужно показать кошелек, считают до последней копейки".

Белорусско-литовская граница (фото из архива) - очередь атомобилей
Белорусско-литовская граница (фото из архива)Фото: DW

Также не обходится без вопросов о политике - за что задерживали, каких взглядов придерживаешься, зачем ездил за границу, с кем встречался. "Последний раз у меня спросили, на каких основаниях я получил визу, - вспоминает Сергей. - Спорить бессмысленно, все стараются отвечать нейтрально, чтобы это просто быстрее закончилось".

Жительница Минской области Анна возвращалась в Беларусь на этой неделе и тоже столкнулась с усиленным контролем, хотя ее ранее не задерживали по политическим мотивам. "Проверяли весь автобус с металлоискателем, вывернули все вещи, - говорит она. - Потом нужно было отдать свой телефон, там смотрели Теlegram и Wiber. Если не было сообщений, спрашивали, почему все удалено".

Граждане не обязаны называть пароли для девайсов

Белорусские спецслужбы аргументируют необходимость усиленного контроля на границе обеспечением национальной безопасности. При этом в Таможенном комитете говорят, что это стандартная процедура, не связанная с политической позицией граждан. Эксперт правозащитной организации Human Constanta в комментарии для DW заметил, что по закону сотрудники пограничной и таможенной служб действительно могут дополнительно проверять любого пассажира, если у них возникнут обоснованные подозрения.

"Однако если основанием для усиленного осмотра стали политические взгляды гражданина, это является дискриминацией, - уточняет юрист. - В странах, где обеспечено соблюдение верховенства права, спецкомиссии или суд могли бы расследовать такой инцидент и привлечь к ответственности виновных. В Беларуси сейчас нет инструментов, чтобы правовым путем остановить такую практику".

Граница РБ и Литвы
В последнее время контроль на границе Литвы и РБ заметно усилен Фото: Andrej Timarov

При возникновении подозрений сотрудники таможни могут изъять мобильный телефон или ноутбук, чтобы проверить, нет ли там запрещенных материалов - экстремистских или порнографических. В таком случае оформляется акт, один экземпляр которого передается гражданину. Однако закон не обязывает сообщать пароли для девайсов, указывает эксперт Human Constanta.

"На практике отстоять свои права непросто, - признает юрист. - Правозащитникам известны случаи, когда за отказ выдать пароль людей пытали. Или выписывали протоколы якобы за хулиганство, неподчинение законным требованиям сотрудника - и наказывали штрафами или административным арестом".

Что силовики могут сделать с телефоном?

Эксперт инициативы по цифровой безопасности Cyber Beaver в интервью DW объяснил, с какими рисками могут столкнуться граждане, которые передают силовикам свои компьютеры и телефоны. "Имея на руках разблокированный телефон, можно скопировать все его содержимое, получить дубликат со всеми сессиями и паролями, - говорит специалист. - Также можно установить шпионские программы, которые будут делать скриншоты переписок, записывать разговоры".

А еще силовики получают доступ к банковским счетам и криптокошелькам: "Оперативники могут подключить телеграмм-боты, чтобы отслеживать вашу активность и сверять полученные данные со своими базами".

Эксперты советуют перед прохождением белорусской границы сделать резервную копию данных и удалить содержание техники до уровня заводских настроек. Если у таможенников возникнут подозрения по поводу информации, которая хранится в телефоне или ноутбуке, технику на время могут изъять, чтобы отправить на экспертизу. В этом случае обязательно оформляется акт, копия которого передается гражданину.

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