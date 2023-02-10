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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко рассчитывает, что часть уехавших из Беларуси оппозиционеров вернется домойФото: Alexander Zemlianichenko/dpa/AP/picture alliance
Правосудие и законБеларусь

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Елена Доронина
25 мин. назад

Белорусских политэмигрантов Минск зовет домой, при этом ничего не гарантирует. Много ли их вернется, кто будет решать их судьбу и зачем все это властям, выясняла DW.

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О том, что некоторых уехавших из Беларуси оппозиционеров можно понять и простить, Александр Лукашенко заговорил в январе 2022 года. Через год, в феврале 2023-го, его предложение уехавшим "ползти на коленях и каяться" оформили в виде указа. Решать судьбу решившихся вернуться граждан будут, среди прочих, офицеры КГБ и МВД, скандально известные сотрудники госСМИ, а также представили белорусской пионерии и общества "Знание" - всего 26 человек. Некоторы из них уже посетили дома родственников политэмигрантов.

Почему власти именно такую процедуру возвращения предложили оппозиционерам, сколько тех может вернуться, кто будет решать их судьбу и зачем все это Лукашенко - у DW.

От состояния экономики до желаний Лукашенко

Причин для принятия указа несколько - и объективное состояние общества и экономики, и личные желания Лукашенко, считают опрошенные DW эксперты.

"Ситуация подталкивает к тому, чтобы власти пробовали разрешить этот кризис. Госсистема в Беларуси живет в состоянии перенапряжения. Это и нелояльность населения, и репрессии, и радикализация общества, - поясняет аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров. - Есть недостаток профессиональных кадров в медицине. В части госорганизаций сократили некоторые полномочия, не хватает компетентных сотрудников. Законы пишутся криво. Во внешней политике в плане дипломатии черт знает что творится. Коммуникация с обществом ведется топорно".

Андрей Егоров
Андрей ЕгоровФото: privat

К слову, созданный на сайте Генпрокуратуры раздел "Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан" оказался недоступен для просмотра из-за границы. "Не от хорошей жизни Лукашенко подмахнул этот указ, - соглашается политический аналитик проекта "Позірк" Александр Класковский. - Думаю, представители экономического блока понимают, что перегнули палку с выталкиванием людей за рубеж. Поначалу радовались, теперь спохватились. Одних айтишников уехали десятки тысяч, плюс доктора, инженеры - и это уже бьет по экономике".

"Шизофреническая политика" по отношению к уехавшим

Но власти одной рукой людей заманивают, а второй - будто отталкивают. Тут замешаны и личные мотивы, считает Класковский: "Лукашенко хочет выглядеть победителем, а условия, которые он выдвигает, это капитуляция его противников. Они облечены в форму указа, но выглядят как сдача в плен".

Александр Класковский (фото из архива)
Александр Класковский (фото из архива)Фото: DW/E. Daneiko

По оценке аналитика, Лукашенко не нравится раскол в обществе, но примирение - это угроза власти: "Лукашенко некомфортно сидеть на штыках, он по натуре популист, ностальгирует по временам, когда у него была широкая поддержка. Он хотел бы сгладить противоречия в обществе, но понимает, что начать откручивать гайки, пойти на диалог - это крах режима". Отсюда, по выражению Класковского, и "шизофреническая политика" в этой сфере: "С одной стороны, мы делаем шаг навстречу, мы великодушные гуманисты. А с другой - ползите на коленях, а мы еще посмотрим".

"Кроме того, приближаются выборы, их власти тоже боятся", - добавляет Егоров. На 25 февраля 2024 года назначены выборы в парламент и местные советы. Это будет первая электоральная кампания с 2020 года. Еще одна из целей властей, по словам Еговора, - расколоть диаспору, в первую очередь, вернуть политических неофитов. "Лукашенко рисует лидеров оппозиции алчными кровожадными людьми, которые деньги делят. Расчет, что рядовые активисты озлобятся - и кого-то это подтолкнет вернуться: "Поеду в родную диктатуру, авось пожалеют", - уточняет Класковский.

"Не думаю, что счет пойдет даже на сотни"

В комиссию по возвращению включены 26 человек, возглавил ее генпрокурор Андрей Швед. "Силовые структуры, идеологический блок - для общего контроля. Остальные - по профессиональным сферам: за МИДовцев отвечают МИДовцы, за медиков - медработники, за НГО - госорганизации. Основная проблема этой комиссии - у нее нет правовых оснований", - указывает Андрей Егоров.

По его мнению, если бы власти искали примирения, то был бы указ об освобождении от ответственности людей, совершивших правонарушения по определенным статьям УК. "Включение силовиков в комиссию показывает, что отказа от политики репрессий не будет. И даже если комиссия кого-то простит, спустя какое-то время к человеку могут постучать в дверь, а то и ее выломать", - предупреждает Александр Класковский.

Многие ли решат вернуться в таких условиях? Генпрокуратура отчиталась: уже есть первые запросы! Мол, 35-летняя минчанка интересуется возвращением. Оказалось, что письмо написала редактор телеканала "Белсат", который в Беларуси признали "экстремистским формированием". В письме журналистка указала, что каяться ей не в чем, но спросила, есть ли в отношении нее административное или уголовное дело.

"Но я не исключаю, что кто-то откликнется, ведь разные люди уезжали. Хотя не думаю, что счет пойдет даже на сотни", - прогнозирует Андрей Егоров. Тем временем госаппарат уже заработал: к родственникам гомельского активиста Бориса Аникеева после принятия указа пришли две женщины с бейджами комиссии по возвращению при облисполкоме, написал Telegram-канал "Позірк". Они сообщили, что Аникееву объявлена амнистия (при том, что осужден он не был) и надо, чтобы он вернулся, "подал пример".

"Если принято решение - должны выполняться прогнозные показатели! А если покаявшихся нет, значит, надо подключить репрессивно-контрольный аппарат. "План по возвращенным", так работает система", - иронизирует Егоров.

Указом отвлекают внимание от политзаключенных?

Обсуждают в белорусском обществе и конспирологическую версию появления указа и комиссии: история с возвращением уехавших задумана, чтобы отвлечь внимание от проблемы политзаключенных. Некоторых из них - под шум покаяний вернувшихся на родину - впустят, а Западу все это власти подадут как диалог и шаг навстречу требованиям ЕС и США. 

Александр Класковский в такую многоходовку не верит: "Сомневаюсь, что белорусская власть способна на столь тонкие игры. Хотя на определенный пиар-эффект там рассчитывают. В случае осечки с этой инициативой, которая скорее всего закончится пшиком, Лукашенко сможет сказать: "Смотрите, я сделал гуманный жест, а они не оценили, сволочи". 

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