Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Белорусских политэмигрантов Минск зовет домой, при этом ничего не гарантирует. Много ли их вернется, кто будет решать их судьбу и зачем все это властям, выясняла DW.

О том, что некоторых уехавших из Беларуси оппозиционеров можно понять и простить, Александр Лукашенко заговорил в январе 2022 года. Через год, в феврале 2023-го, его предложение уехавшим "ползти на коленях и каяться" оформили в виде указа. Решать судьбу решившихся вернуться граждан будут, среди прочих, офицеры КГБ и МВД, скандально известные сотрудники госСМИ, а также представили белорусской пионерии и общества "Знание" - всего 26 человек. Некоторы из них уже посетили дома родственников политэмигрантов.

Почему власти именно такую процедуру возвращения предложили оппозиционерам, сколько тех может вернуться, кто будет решать их судьбу и зачем все это Лукашенко - у DW.

От состояния экономики до желаний Лукашенко

Причин для принятия указа несколько - и объективное состояние общества и экономики, и личные желания Лукашенко, считают опрошенные DW эксперты.

"Ситуация подталкивает к тому, чтобы власти пробовали разрешить этот кризис. Госсистема в Беларуси живет в состоянии перенапряжения. Это и нелояльность населения, и репрессии, и радикализация общества, - поясняет аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров. - Есть недостаток профессиональных кадров в медицине. В части госорганизаций сократили некоторые полномочия, не хватает компетентных сотрудников. Законы пишутся криво. Во внешней политике в плане дипломатии черт знает что творится. Коммуникация с обществом ведется топорно".

Андрей Егоров Фото: privat

К слову, созданный на сайте Генпрокуратуры раздел "Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан" оказался недоступен для просмотра из-за границы. "Не от хорошей жизни Лукашенко подмахнул этот указ, - соглашается политический аналитик проекта "Позірк" Александр Класковский. - Думаю, представители экономического блока понимают, что перегнули палку с выталкиванием людей за рубеж. Поначалу радовались, теперь спохватились. Одних айтишников уехали десятки тысяч, плюс доктора, инженеры - и это уже бьет по экономике".

"Шизофреническая политика" по отношению к уехавшим

Но власти одной рукой людей заманивают, а второй - будто отталкивают. Тут замешаны и личные мотивы, считает Класковский: "Лукашенко хочет выглядеть победителем, а условия, которые он выдвигает, это капитуляция его противников. Они облечены в форму указа, но выглядят как сдача в плен".

Александр Класковский (фото из архива) Фото: DW/E. Daneiko

По оценке аналитика, Лукашенко не нравится раскол в обществе, но примирение - это угроза власти: "Лукашенко некомфортно сидеть на штыках, он по натуре популист, ностальгирует по временам, когда у него была широкая поддержка. Он хотел бы сгладить противоречия в обществе, но понимает, что начать откручивать гайки, пойти на диалог - это крах режима". Отсюда, по выражению Класковского, и "шизофреническая политика" в этой сфере: "С одной стороны, мы делаем шаг навстречу, мы великодушные гуманисты. А с другой - ползите на коленях, а мы еще посмотрим".

"Кроме того, приближаются выборы, их власти тоже боятся", - добавляет Егоров. На 25 февраля 2024 года назначены выборы в парламент и местные советы. Это будет первая электоральная кампания с 2020 года. Еще одна из целей властей, по словам Еговора, - расколоть диаспору, в первую очередь, вернуть политических неофитов. "Лукашенко рисует лидеров оппозиции алчными кровожадными людьми, которые деньги делят. Расчет, что рядовые активисты озлобятся - и кого-то это подтолкнет вернуться: "Поеду в родную диктатуру, авось пожалеют", - уточняет Класковский.

"Не думаю, что счет пойдет даже на сотни"

В комиссию по возвращению включены 26 человек, возглавил ее генпрокурор Андрей Швед. "Силовые структуры, идеологический блок - для общего контроля. Остальные - по профессиональным сферам: за МИДовцев отвечают МИДовцы, за медиков - медработники, за НГО - госорганизации. Основная проблема этой комиссии - у нее нет правовых оснований", - указывает Андрей Егоров.

По его мнению, если бы власти искали примирения, то был бы указ об освобождении от ответственности людей, совершивших правонарушения по определенным статьям УК. "Включение силовиков в комиссию показывает, что отказа от политики репрессий не будет. И даже если комиссия кого-то простит, спустя какое-то время к человеку могут постучать в дверь, а то и ее выломать", - предупреждает Александр Класковский.

Многие ли решат вернуться в таких условиях? Генпрокуратура отчиталась: уже есть первые запросы! Мол, 35-летняя минчанка интересуется возвращением. Оказалось, что письмо написала редактор телеканала "Белсат", который в Беларуси признали "экстремистским формированием". В письме журналистка указала, что каяться ей не в чем, но спросила, есть ли в отношении нее административное или уголовное дело.

"Но я не исключаю, что кто-то откликнется, ведь разные люди уезжали. Хотя не думаю, что счет пойдет даже на сотни", - прогнозирует Андрей Егоров. Тем временем госаппарат уже заработал: к родственникам гомельского активиста Бориса Аникеева после принятия указа пришли две женщины с бейджами комиссии по возвращению при облисполкоме, написал Telegram-канал "Позірк". Они сообщили, что Аникееву объявлена амнистия (при том, что осужден он не был) и надо, чтобы он вернулся, "подал пример".

"Если принято решение - должны выполняться прогнозные показатели! А если покаявшихся нет, значит, надо подключить репрессивно-контрольный аппарат. "План по возвращенным", так работает система", - иронизирует Егоров.

Указом отвлекают внимание от политзаключенных?

Обсуждают в белорусском обществе и конспирологическую версию появления указа и комиссии: история с возвращением уехавших задумана, чтобы отвлечь внимание от проблемы политзаключенных. Некоторых из них - под шум покаяний вернувшихся на родину - впустят, а Западу все это власти подадут как диалог и шаг навстречу требованиям ЕС и США.

Александр Класковский в такую многоходовку не верит: "Сомневаюсь, что белорусская власть способна на столь тонкие игры. Хотя на определенный пиар-эффект там рассчитывают. В случае осечки с этой инициативой, которая скорее всего закончится пшиком, Лукашенко сможет сказать: "Смотрите, я сделал гуманный жест, а они не оценили, сволочи".

Смотрите также: