Клоун и телесадист: кто решает, впускать ли белорусов домой

Состав комиссии, которая будет определять, можно ли вернуться на родину белорусам, которые вынужденно покинули страну, опасаясь политических преследований, оценила для DW Саша Романова.

Фото: Ales Petrovich/DW

В прошлом году силовики задержали 58 белорусов, которые пытались вернуться домой из-за границы. В этом власти Беларуси собрали целую "комиссию по возвращению", вероятно, созданную в продолжение издевательств над протестовавшими в 2020 году. Речь идет о своего рода визе от генерального прокурора на въезд в Республику Беларусь, обещающей (но не гарантирующей) отсутствия преследований дома по политическим мотивам.

Желающим вернуться в Беларусь нужно уложиться в дедлайн до 31 декабря 2023 года. На родине от них ждут чистосердечного признания, публичного раскаяния и возмещения ущерба государству. Известно как минимум 29 имен функционеров режима, которые будут принимать решение по каждому обратившемуся - среди них пропагандисты, чиновники, представители силовых структур.

По результатам голосования раскаявшемуся обещают выдавать "документ о том, что к нему нет претензий или изменена мера пресечения", поясняет генпрокурор Андрей Швед. И уточняет, что уголовное преследование в принципе может быть возобновлено с подачи генерального прокурора. На фоне других членов комиссии особенно выделяются три фигуранта, на которых хочется обратить внимание.

Злобный клоун

Григорий Азаренок работает в жанре политического стендапа. Над его способностью использовать язык ненависти смеется все русскоязычное население планеты. Азаренка приводят в пример, когда хотят описать беззаветного пропагандиста диктатуры Лукашенко, только вряд ли то, чем он занимается, является пропагандой. Скорее, это злобная клоунада, целью которой является желание выделиться среди обслуги авторитарного режима, что возможно сделать, только если ты несешь еще большую дичь, чем сам верховный главнокомандующий.

Саша Романова Фото: privat

Молодой человек в плохо скроенном костюме, зарабатывающий 500 долларов в месяц (по информации "Киберпартизан", взломавших базы Фонда социальной защиты) в своих пассажах избыточен и паралогичен. "Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, содомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы" - вот поток характеристик, данных им адекватным по сути людям, которые просто хотели честных выборов президента, но оказались избиты и брошены в тюрьмы после августа 2020 года.

В 2021-м году после инсценировки покушения на Азаренка он получил медаль "За отвагу" из рук Лукашенко, что вызвало возмущение инвалидов войны в Афганистане, которые посчитали, что их награды обесценили. Передачи Азаренка сравнивают с работой "Радио тысячи холмов" - из-за разжигавшейся в передачах этой радиостанции ненависти, как выяснили исследователи, 51 тысяча человек народности тутси погибли от рук боевиков хуту в ходе этнического конфликта в Руанде. Неизвестно, знает ли сам Азаренок про кейс 89-летнего Фелисьена Кабуги, бывшего владельца той радиостанции, которого поймали через 20 лет после геноцида в Руанде и теперь судят в Гааге за преступления против человечности.

Возможно, именно предчувствие неотвратимой расплаты за разжигание ненависть в эфире и сподвигло Азаренка войти в состав комиссии, которая займется раскаивающимися белорусами. Или же, напротив, ему понадобился новый материал и сюжеты для очередных "пятиминуток ненависти"? До своей собственной комиссии по раскаянию Григорий Юрьевич, которому всего 27 лет от роду, точно доживет - лицом к лицу с собственными грехами, страхами и демонами.

Тренер наследника

Дмитрий Юрьевич Басков поймал счастливую звезду, начав тренировать как юного хоккеиста наследника - Колю, младшего сына Александра Лукашенко. Ребенок привязался к Баскову, с тех пор последнему везло в бизнесе. Льготные кредиты, участки земли, доли в бизнесах, приближенных к государству - по мнению журналистов независимых медиа, спортивный функционер Басков с официальной зарплатой в тысячу долларов может владеть активами на сумму до 2,2 миллионов долларов . После 2020 года с хоккеем не сложилось - Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на 5 лет за угрозы спортсменам.

Тем не менее Дмитрий Басков оказался в Совете Республики на посту зампредседателя комиссии по образованию, науке, культуре и соцразвитию. Помимо должности главы Федерации хоккея Беларуси в 2020 году Басков потерял самое главное - честь, совесть и доверие общества. Он, как считают многие, причастен к смерти другого человека. 12 ноября 2020 года был избит до смерти активист Роман Бондаренко, который протестовал против того, что неизвестные срезали в его дворе бело-красно-белые ленточки.

Неизвестными, как утверждается, были пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, боец Дмитрий Шакута и тогда еще глава хоккейной федерации Дмитрий Басков - в пользу этой версии свидетельствуют данные камер наблюдения, слитые в сеть записи телефонных разговоров и мобильного биллинга.

После смерти Романа Бондаренко на трагедию белорусов обратили внимание страны, которые сегодня им помогают. Те, кто приютили максимальное число уехавших белорусов и позволили им легализоваться, приняли это решение после трагической гибели 31-летнего Бондаренко во дворе собственного дома. По злой иронии желающие вернуться из этих стран домой будут раскаиваться и приносить публичные извинения перед тем, кто пока не понес никакого наказания за свои действия.

Телесадист

Ровно через неделю после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair (рейс Афины - Вильнюс), целью которой был арест оппозиционных активистов Романа Протасевича и Софии Сапега, на государственном телевидении показали допрос Протасевича. Он назвал имена всех коллег, с кем работал, рассказал, как представители демсил злоупотребляют алкоголем, признал вину в организации массовых беспорядков и в конце расплакался. Безобразную сцену срежиссировал и выдал в эфир председатель правления канала ОНТ Марат Сергеевич Марков - пропагандист-интервьюер, до смешного похожий на главного героя мультфильма "Гадкий я".

Его интервью с Протасевичем тогда мало отличалось от покаянных видео, которые выкладывают силовики в провластных телеграм-каналах, разве что измывательство в телеэфире длилось полтора часа. Впрочем, сам Марков проговорился о том, что полная версия интервью - четыре часа, но в интересах следствия его сократили. Кейс Романа Протасевича стал самой успешной по степени идиотизма операцией белорусских силовиков - именно после принудительной посадки самолета с европейскими пассажирами Запад ввел против Беларуси жесткие экономические санкции.

Любопытно вхождение пропагандиста с явно садистскими наклонностями в комиссию по возвращению уехавших белорусов - оно способно отбить желание обратить в нее у любого здравомыслящего человека. Ведь только в страшном сне кому-нибудь захочется оказаться на месте Протасевича, которого расспрашивает Марков. Странно, что в комиссии нет самого Протасевича - почти за два года с момента посадки самолета Ryanair его, похоже, удалось сломать целиком и полностью.

Состав комиссии по возвращению должен ободрить каждого белоруса - даже если ты живешь в лагере для беженцев, даже если моешь посуду или полы, чем пугают эмигрантов провластные пропагандисты, ты чувствуешь уверенность в собственной правоте. Любые тяготы лучше, чем сесть на стул перед садистом и начать предавать свои идеалы. А сам факт включения в комиссию по возвращению человека, возможно, причастного к убийству оппозиционера, превращает ее работу в профанацию.

Очевидно, есть крайние обстоятельства, например, связанные с болезнью близкого человека, которые могут подтолкнуть белоруса к обращению в эту комиссию. В таком случае актуальным будет принцип еврейского закона Пикуах нефеш, согласно которому перед лицом опасности можно лгать и признаваться в чем угодно - если речь идет о сохранении человеческой жизни. Ведь нет ничего важнее и дороже.

Автор: Саша Романова, белорусский журналист, писатель, директор двух независимых медиа kyky.org и the-village.me

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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