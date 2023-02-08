Чем прославился Андрей Швед: генпрокурор на службе Лукашенко

В белорусских силовых органах генпрокурор Андрей Швед уже более 25 лет. Коллеги характеризуют его как дотошного карьериста, который долго ждал, чтобы его заметили и предложили высокую должность. И это случилось в разгар протестов после президентских выборов августа 2020 года - тогда Швед возглавил Генеральную прокуратуру (ГП).

За два года руководства, указывают критики Шведа, он зачистил ведомство от неугодных сотрудников, продвинул десятки репрессивных законов и не допустил амнистии для политзаключеных. А теперь возглавил комиссию, которая будет решать, можно ли политэмигрантам безопасно вернуться в Беларусь. О карьере Андрея Шведа, исполнительного юриста, которого правозащитники называют стал архитектором преследований по политическим мотивам в РБ, - DW.

В 2020-м Шведа наконец-то заметили

После окончания юрфака БГУ прокуратура стала первым место работы Андрея Шведа, где он задержался на десять лет, после чего ушел на повышение - в Совет Безопасности. А в Генпрокуратуру вернулся уже на пост замгенпрокурора, руководил следственной группой, которая расследовала взрыв в минском метро в 2011 году. Когда на следующий год создавали Следственный комитет (СК), Швед, говорят, рассчитывал его возглавить, но тогда ему досталась должность первого зампредседателя СК, руководить новой силовой структурой доверили Валерию Вакульчику, которого считают человеком Виктора Лукашенко, старшего сына Александра Лукашенко.

В СК Швед прослужил лишь год, получив назначение на пост председателем комитета судебных экспертиз - должность хотя и высокую, но малозаметную. Люди, работавшие со Шведом, утверждают, что это не соответствовало его амбициям. Шанс на карьерный рост предоставился, когда в Беларуси проходили самые массовые за историю независимости акции протеста - через месяц после президентских выборов он стал генеральным прокурором.

Прежний глава ГП Александр Конюк тихо уехал послом в Армению, видимо, не оправдал надежды властей на жесткое подавление протестных выступлений. При Конюке Генпрокуратура даже участвовала в досрочном освобождении задержанных в ходе массовых акций по всей Беларуси - этого требовали люди, которые перекрывали улицы городов и объявляли забастовки.

Новый же генпрокурор сразу дал понять, что проявлений мягкотелости не допустит. В первые дни после назначения он собрал прокуроров и объявил, что те, кто не согласен с политикой действующих властей, должны уйти. Лукашенко, представляя Шведа в новой должности, заявил, что "иногда не до законов". И эта установка, похоже, стала главной для руководителя ведомства, основаная задача которого - надзор за точным и единообразным исполнением законодательства.

"Он выполнит любую задачу"

"Он выполнит любую задачу, еще и прикроется законом - если надо, закон подкорректируют, - так характеризует Андрея Шведа его бывший сослуживец, пожелавший сохранить анонимность. - Очень старается, чтобы его заметили, уважали и бесприкословно подчинялись". Правозащитница Виктория Федорова отмечает, что начиная с 9 августа 2020 года, когда начались массовые задержания, прокуратура должна была отреагировать на происходившее, даже основываясь на сообщения СМИ. Но никакой реакции не последовало.

Акция протеста в Минске, сентябрь 2020 года Фото: picture-alliance/dpa/AP

"Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси задокументировал 1700 фактов пыток. Мы пытались организовать коммуникацию с госорганами - писали обращения, в том числе, в прокуратуру. Сейчас такие действия не имеют смысла. Более того, для жертв пыток может возникнуть угроза, - продолжает Федорова. - В августе 2020 года была создана межведомственная комиссия при Генпрокуратуре, которая должна была изучить случившееся".

И вот к каким выводам она пришла: "Мы получили ответ, что это внутрення информация госорганов. Последующие события показали, что комиссия ничем не занималась, ни одного уголовного дела (по фактам задержания в ходе акций протсета. - Ред.) не было возбуждено. Хотя любой прокурор города или района мог прийти в изолятор, где пытают людей, и разобраться в том, что там происходит".

Андрей Швед, по данным правозащитников, выступил и против проекта амнистии в РБ, который изначально предусматривал, что на освобождение смогут расчитывать часть политзаключенных - например те, что были осуждены по так называемой "народной" статье 342 УК (участие в акциях протеста). Однако, как утверждается, лично Швед настоял на том, чтобы "политические" статьи сделать исключением, оставив для осужденных по ним только право на помилование. При этом даже тем, кто написал на имя Лукашенко заявление с просьбой о помиловании, в итоге отказывают.

Лукашенко использует Шведа для борьбы внутри властной системы?

В отличие от его предшественников во глава ГП, Андрей Швед часто появляется на публике, ведомственный журнал подробно освещает каждое его заявление, он сам активно выступает в прессе. Его главное детище - уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено в апреле 2021 года. Расследованием этого дела и судебным процессом Швед, по словам его бывшего коллеги, всерьез рассчитывает войти в историю.

Кроме того, Швед активизировал работу следствия при прокуратуре - с 2012 года эта функция отошла к СК и частично - к КГБ. Однако уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко с "Площади перемен" расследовали именно сотрудники Гепрокуратуры. Они же по приказу своего шефа активно открывают уголовные дела в отношении иностранцев, которые либо критично высказываются о белорусских властях, либо вывешивают у себя в стране бело-красно-белые флаги.

Импровизированный мемориал на месте ареста позднее скончавшегося Романа Бондаренко, ноябрь 2020 года Фото: Viktor Tolochko/dpa/Sputnik/picture alliance

Политический аналитик и координатор экспертной сети проекта "Наше мнение" Вадим Можейко обращает внимание на то, что, анонсируя очередное совещание с силовиками, Лукашенко представил Шведа как своеобразного медиатора, который знает о проблемах в силовом блоке.

"Конечно, это говорит об усилении роли генпрокурора, - констатирует Можейко. - Трудно не заметить его активность, обычно белорусские чиновники предпочитают не высовываться, Швед же может себе позволить публично критиковать МВД - за недостаточную работу по борьбе с экстремизмом". Аналитик считает, что это часть давней стратегии Лукашенко - играть на противоречиях и даже конфликтах между разными силовыми органами.

"Конечно, и в КГБ, и в МВД может зреть недовольство тем, что роль Генпрокуратуры так усиливается, и даже персональная неприязнь к Шведу, которого стало слишком много. Это значит, что на данном этапе Лукашенко уготовил ему такую роль. Мы помним, как то же самое ранее позволяли министру внутренних дел Шуневичу (Игорь Шуневич, глава МВД Беларуси в 2012-2019 годах. - Ред.). Но когда он стал неугоден, его просто убрали. Та же участь ждет и Шведа - для Лукашенко важна не только борьба с оппонентами, но и внутри властной системы, чтобы силовики не решились на заговор против него", - подвел итог Вадим Можейко.

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