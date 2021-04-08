Минск возбудил уголовное дело о геноциде белорусов во время войны

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 9 апреля, глава ведомства Андрей Швед.

При этом Швед утверждалл, что западноевропейские государства, "причастные в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время", развернули информационную войну, "направленную на искажение исторических событий". Эти же западноевропейские государства, по мнению Шведа, причастны в организации и финансированию "попыток дестабилизации правопорядка (в Беларуси. - Ред.) с применением методов радикализма и различных форм экстремизма".

Что касается дела по факту геноцида белорусов, то оно, по словам главы Генпрокуратуры, было возбуждено, "в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности" Беларуси.

Сообщается, что при расследовании этого дела Минск намерен запросить помощь у России и Германии, Литвы, Польши и других стран и обратиться в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса.

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