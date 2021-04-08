 Минск возбудил уголовное дело о геноциде белорусов во время войны | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.04.2021

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Беларусь

Минск возбудил уголовное дело о геноциде белорусов во время войны

Глава Генпрокуратуры Беларуси утверждает, что западноевропейские государства, причастные к уничтожению белорусов во время ВОВ, ведут против его страны информационную войну.

Глава Генпрокуратуры Беларуси Андрей Швед

Глава Генпрокуратуры Беларуси Андрей Швед

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 9 апреля, глава ведомства Андрей Швед.

При этом Швед утверждалл, что западноевропейские государства, "причастные в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время", развернули информационную войну, "направленную на искажение исторических событий". Эти же западноевропейские государства, по мнению Шведа, причастны в организации и финансированию "попыток дестабилизации правопорядка (в Беларуси. - Ред.) с применением методов радикализма и различных форм экстремизма".

Что касается дела по факту геноцида белорусов, то оно, по словам главы Генпрокуратуры, было возбуждено, "в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности" Беларуси.

Сообщается, что при расследовании этого дела Минск намерен запросить помощь у России и Германии, Литвы, Польши и других стран и обратиться в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса.

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    Автор: Янина Мороз


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