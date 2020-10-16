 Геноцид рома в Беларуси: что о нем известно? | История | DW | 19.10.2020

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История

Геноцид рома в Беларуси: что о нем известно?

"Стреляли в грудь, в плечи, и только потом в голову, чтобы видеть страх на лицах людей", - вспоминает Галина Александрович, ставшая свидетельницей расстрела рома во время войны.

На выставке в Минске

"На войне все страшно, но страшнее всего детям остаться без родителей", - вспоминает Галина Александрович. Ей было четыре года, когда в деревню Норшты Ошмянского района пришли каратели. На глазах девочки расстреляли 45 человек, среди которых были и ее родители. Галину с братом и сестрой спасла местная жительница: спрятала в соседней деревне, оттуда детей забрала тетя. Спустя годы Александрович нашла место расстрела родных и установила там памятник.

Галина Александрович

История Галины Александрович стала частью экспозиции в Минске

Это одна из нескольких десятков историй, с которыми знакомит передвижная выставка "Кто ты, народ рома?". Она открылась 16 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске в рамках немецко-белорусского проекта "Забытый геноцид: рома в Беларуси 1941 - 1944".

Выставка о судьбе рома в Беларуси

Немецкий образовательный центр "За мир" при поддержке МИД Германии, общественное объединение "Белорусская цыганская диаспора", Республиканский центр национальных культур и историческая мастерская имени Л.Левина в течение полутора лет собирали данные о жертвах геноцида рома на территории Беларуси. Исследователи проинтервьюировали более 50 свидетелей того времени, их детей и внуков.

Итогом этих встреч и совместных усилий стала выставка, которая рассказывает историю рома современным поколениям. В экспозиции - 20 баннеров с фото, воспоминаниями, архивными документами. После Минска их планируют показать и в других городах Беларуси.

Франк Брендле на открытии выставки в Минске

Франк Брендле на открытии выставки в Минске

"Эта выставка помогает нам избавиться от предрассудков и стереотипов в отношении рома, которые есть как в Германии, так и в Беларуси. Предубеждения мешают нам хранить память о судьбе этого народа во время войны", - отмечает руководитель немецкого образовательного Центра "За мир" Франк Брендле (Frank Brendle). По его словам, в Германии на то, чтобы геноцид рома был признан, потребовалось 30 лет. "Это была борьба рома, они выходили на улицы, участвовали в протестах, демонстрациях. Они занимаются этим и сегодня. Это показывает, что активное гражданское общество - самое лучшее, что может случиться в стране", - уверен Франк Брендле.

Белорусские рома уходили в партизаны

Проектом "Забытый геноцид: рома в Беларуси 1941 - 1944"  центр "За мир" продолжает работу по сохранению памяти о жертвах нацистских преступлений в Восточной Европе. До этого были исследования о геноциде румынских, молдавских, украинских рома в годы Второй мировой войны.

На выставке в Минске

На выставке в Минске

Особенность истории белорусских рома в том, что многие из них взаимодействовали с партизанами: "Они были не только жертвами захватчиков, но и оказывали сопротивление. Они сражались вместе с партизанами и в Красной армии, - говорит Франк Брендле. - В Германии распространено мнение, что рома не интересует их собственная история. Но это неправда. Мы проинтервьюировали более 50 свидетелей того времени, членов их семей, даже внуков, которые очень много знают о тех событиях, передают истории из уст в уста. До этого времени к ним просто никто не прислушивался".

Тема геноцида рома была никому не интересна

На территории Беларуси в начале войны проживало около 7000 рома. В результате карательных операций оккупантов и на фронтах погибло, по одним данным, около половины, по другим - до 80 - 90 процентов. Есть документальные свидетельства геноцида. Так, в марте 1943 года года в Рагачеве были убиты и брошены в ров 300 евреев и рома. В докладе гебитскомиссара в Брест-Литовске от 21 марта 1944 говорится, что около 1000 местных рома должны были быть депортированы на территорию Чехии. О результатах депортации ничего не известно до сих пор.

Во время церемонии открытия выставки

Во время церемонии открытия выставки

"В архиве я видел приказ гауляйтера, в котором, среди прочего, говорится о том, как отличить рома от другого жителя: по говору, цвету глаз и одежде", - рассказывает заместитель председателя общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур Гомонов. - Поскольку рома вели кочевой образ жизни, на территории Беларуси также погибли рома из Литвы, Украины, России". По словам Гомонова, тема геноцида рома в Беларуси до сих пор не исследована - долгое время она просто была никому не интересна.

Согласен с этим и Франк Брендле: "О геноциде рома и в Беларуси, и в Германии мало известно. У нас очень многое замалчивалось, а в Советском Союзе существовали так называемые "собирательные понятия": мирные советские граждане, которые похоронены в общих могилах. Специфический характер преследования именно рома не упоминался".

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    Автор: Андрей Тимаров


Контекст

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