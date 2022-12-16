Беларусь: В суд направлено дело против Тихановской и Латушко

Покинувшим Беларусь Светлане Тихановской, Сергею Дылевскому, Ольге Ковальковой, Павлу Латушко и Марии Мороз вменяют в вину заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской, Сергея Дылевского, Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Марии Мороз. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 16 декабря.

Всем фигурантам вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования, публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики, а также разжигание социальной вражды.

Кроме того, Тихановской инкриминирована измена государству, а Латушко - получение взятки. Фигурантам в разном сочетании вменены и другие уголовно наказуемые деяния. Ведомство заочно избрало заключение под стражу в качестве меры пресечения для всех пятерых представителей оппозиции, которые покинули Беларусь в период с августа по октябрь 2020 года.

Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Беларуси

В июле правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который позволяющий заочно судить граждан, покинувших страну. Всего в республике смогут заочно судить по 48 уголовным статьям, по некоторым из них предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. По ряду статей, на которые распространяется новый закон, возбуждены уголовные дела в отношении белорусских оппозиционеров.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в республике прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима.

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