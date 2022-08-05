Два года после выборов в РБ: сиюминутная победа стала историческим поражением

Спустя два года после президентских выборов и начала самых массовых в истории страны протестов очевидно: в случае с Беларусью не сработал ни один закон логики. Лукашенко опроверг утверждения, что нельзя долго держаться на штыках, что меньшинство не может победить большинство, что без огромных ресурсов нельзя удерживать власть силой. Накануне второй годовщины со дня исторических президентских выборов DW задала вопросы трем политическим аналитикам: Валерию Карбалевичу, Артему Шрайбману и Павлу Слюнькину. К чему пришла страна и каковы перспективы у белорусского общества?

Лукашенко всех победил?

"Даже по его поведению видно, что Лукашенко не чувствует себя триумфальным победителем, - говорит политический аналитик Артем Шрайбман. -Репрессии продолжаются, он сам отдает себе отчет в том, что стоит лишь ослабить гайки, и возможно возобновление, всплеск массового недовольства, которое за последние годы стало более радикальным".

Артем Шрайбман считает, что для Лукашенко это победа с точки зрения борьбы за власть, но "не победа с точки зрения решения проблем". "А с точки зрения конфликта в обществе - все проигравшие", - говорит он.

Павел Слюнькин

То, что в ситуации, в которой оказалась Беларусь, проигрывают все, подчеркивает и аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин: "Лукашенко, безусловно, уйдет, но если раньше Беларусь зависела от России довольно сильно, то сейчас мы на всех уровнях становимся просто фундаментально зависимы от нее".

Политолог Валерий Карбалевич также уверен, что "победа Лукашенко обернулась тяжелым поражением для Беларуси". "Цена, уплаченная страной за удержание власти Лукашенко, чрезвычайно высокая. Беларусь в значительной мере потеряла свой военный суверенитет, внешнеполитический суверенитет, попала под санкции Запада и в итоге оказалась в тяжелом экономическом положении, испортила очень сильно свою международную репутацию", - объясняет он.

Кроме того, по словам Карбалевича, политическая сиюминутная победа Лукашенко обернулась тяжелым историческим поражением для него самого. Если до 2020 года можно было спорить о том, в каком образе Лукашенко войдет в историю Беларуси, то сейчас дискуссии закончены. "Он войдет в историю как отрицательный персонаж", - говорит Карбалевич.

Долго ли это еще продлится?

Лукашенко у власти в Беларуси уже 28 лет. И никто из политических аналитиков сегодня не готов на прогноз о том, в какие сроки может измениться ситуация в стране. "Дисбалансы, которые стали наглядными в 2020 году, не то что не устранены, они еще более накалены. Это будет классическое сдерживание пара до тех пор, пока крышка может его держать. И поэтому это может случиться с одинаковой вероятностью, как и через несколько месяцев, через полгода-год, так и через пять лет", - объясняет Артем Шрайбман.

Лукашенко сделал ставку на силу

По его мнению, к историческому моменту Беларусь сейчас приближает война в Украине, "потому что она подкашивает экономические и военные ресурсы главного донора этого режима - России".

О важной роли Украины говорит и Павел Слюнькин. "Все условия, которые сейчас складываются, создают очень неблагоприятную ситуацию и лишают надежды на будущее, - считает он. - За одним исключением - если Украина не победит, а Россия не ослабнет".

Может ли Лукашенко вернуть все, как было раньше?

"У Лукашенко нет никаких нарративов будущего, никаких планов, программы, - напоминает Валерий Карбалевич. - Единственное, что его волнует, - это власть. Самое печальное, что он этого и не скрывает, демонстративно показывает. "Главное не отдать власть мерзавцам" - так он формулирует свое кредо. Он делает ставку на грубую силу, считает, что она заменяет все: и будущее, и какие-то представления о том, куда идет страна".

Валерий Карбалевич

По мнению политолога, события 2020 года очень сильно повлияли на все процессы в Беларуси и вокруг нее. "Страна уже не может быть другой, она не вернется к тому, что было до 2020 года - ни общество, ни власть туда прийти не могут. Невозможно контролировать общество с помощью тех методов, которые применялись до 2020 года. Чтобы удерживать власть, авторитарный режим должен превращаться в тоталитарный, что мы сегодня и наблюдаем", - говорит он.

Артем Шрайбман уверен, что опыт 2020 года белорусы будут помнить, как минимум на протяжении целого поколения. "Еще очень долго в белорусской политике после Лукашенко отсылки к нему будут токсичными для любого политика. Все захотят дистанцироваться от того, что мы видели в 2020-м, 2021-м, 2022-м годах - никто не захочет переживать эту травму. Очень много людей, которые раньше не понимали, чем автократия (особенно автократия, которая делает иногда хорошие вещи вроде Парка высоких технологий) плоха и нежизнеспособна. Сейчас это не так. Теперь есть вакцина".

Чему научил 2020 год?

Многие тенденции, которые мы считаем непреложными, устоявшимися, могут меняться очень быстро и непредсказуемо, считает Артем Шрайбман. Он напоминает, как от 2020 года многие ожидали спокойных выборов, после - многие считали, что протесты нескончаемы, а затем - никто не верил, что Россия может напасть на Украину.

"Этот урок о том, что никакая сегодняшняя реальность, какой бы устойчивой и железобетонной она не казалась, тоже не является вечной тенденцией. Мы сейчас наблюдаем тотальное закручивание гаек, депрессию внутри протестного электората и некое триумфальное шествие репрессивного аппарата по всем оставшимся островкам свободы в Беларуси. Но и эта тенденция оборвется. Эти годы научили тому, что линейно мыслить больше нельзя", - говорит аналитик.

Политолог Валерий Карбалевич добавляет: "Есть надежда на то, что мы живем в эпоху, когда исторические процессы ускорили движение, особенно с началом войны России в Украине. Это придает всем процессам в мире - международным, геополитическим - новую динамику, и это будет влиять на внутриполитические процессы в нашем регионе и не только".

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