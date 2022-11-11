Сестра Романа Бондаренко: 2 года мы пытались добиться правды

Два года назад после избиения неизвестными во дворе своего дома погиб 31-летний минчанин Роман Бондаренко. Как память о нем хранят родные и друзья?

"Мне кажется, власти хотят показать, что все забыли о Роме. Но на самом деле каждый день огромное количество людей пишет мне, что они его помнят. Никто ничего не забыл - ни о Роме, ни о том, что в целом происходило и происходит в стране", - говорит Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко, погибшего в Минске два года назад, 12 ноября 2020 года.

Бондаренко был жестоко избит неизвестными в масках во дворе своего дома на протестной "Площади перемен" после того, как попытался заговорить с людьми, снимавшими с забора бело-красные ленты. Обстоятельства его смерти до сих пор не расследованы, а уголовное дело по факту его гибели приостановлено- "ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Почему семья Романа Бондаренко так и не смогла добиться возобновления расследования? Как его близкие живут сегодня? Где в этом году соберутся активисты "Площади перемен", чтобы почтить память Романа?

Расследование гибели Бондаренко так и не возобновили

"В первый год после смерти Ромымы постоянно пытались добиться хоть какой-то правды, справедливости, чтобы виновные были наказаны, мы даже проводили собственное расследование", - рассказывает Ольга Кучеренко. По ее словам, даже когда уголовное дело о гибели Романа было открыто, семье никакой информации о расследовании не давали - близкие Бондаренко не знают, ни о чем говорили свидетели, ни какие видеозаписи есть в распоряжении силовиков, ни над чем в течение полугода, пока дело не было приостановлено, работали следователи.

Фото Романа Бондаренко, погибшего в 2020 году Фото: Privat

После приостановления расследования в сентябре 2021 семья безуспешно пыталась добиться его возобновления. "Заявления, ходатайства - мы непрерывно боролись за то, чтобы были какие-то сдвиги в расследовании, но со стороны правоохранительных органов не было никаких попыток пойти нам навстречу, - вспоминает Ольга. - На второй год после гибели Ромы мы поняли, что нет моральных сил для того, чтобы плыть против течения".

Ольга отмечает, что это не значит, что она или мама Романа сдались и забыли, просто сейчас они пытаются прийти в себя хоть как-то восполнить ресурсы.

Сестра Бондаренко создала коллекцию одежды о событиях 2020-го

В конце прошлого года Ольга, как тогда предполагала, временно уехала в Польшу, но с началом войны в Украине ее возвращение в Беларусь стало маловероятным. Ольга по профессии дизайнер, за несколько месяцев в Польше она создала и частично отшила новую коллекцию одежды, посвященную событиям, которые в последние два года происходили в ее семье и в Беларуси. "Я оказалась в более безопасном месте и начала задумываться о своей профессии. Через творчество я выражаю то, что у меня на душе. Коллекция, естественно, не могла не быть посвящена Роме и тому, что происходит у нас в стране", - делится собеседница.

Ольга включила в коллекцию элементы и символы, понятные и знакомые всем белорусам: "Я использовала ленточки, притом таким же образом их создавала, как и люди, которые вешали бело-красно-белые ленточки на заборы, - просто рвала ткань. Несколько потрепанный вид лент символизирует и наше состояние, то, что свобода достается нелегко. Также, естественно, цветовая гамма - белый и красный цвет - как символ 2020, черный и близкие к нему оттенки - это о противостоянии добра и зла".

Предпоказ коллекции прошел 27 августа в Музее вольной Беларуси в Варшаве. Сама дизайнер вышла на подиум в платье темно-серого цвета, воплощающем, по ее словам, то, что борьба белорусов продолжается, но в темные времена. "На шею и на руки мне надели цепи с колючей проволокой как символ большого количества политзаключенных в нашей стране. Рот заклеили черным тейпом, ведь в нашей стране невозможно открыто говорить правду, нас затыкают, а тех, кто все-таки осмеливается, и наказывают тюремными сроками", - рассказывает Ольга.

Дизайнер намерена увеличить количество образов и еще раз представить коллекцию публике. Где и когда, пока неизвестно.

Вечер памяти Романа Бондаренко пройдет в Варшаве

Но 12 ноября родные и друзья Романа Бондаренко вновь соберутся в Музее вольной Беларуси. Здесь пройдет вечер памяти. Одна из организаторов, бывшая жительница "Площади перемен" Диана, говорит, что в течение года после гибели Романа жители протестного района каждый месяц 12-го числа собирались на минуту молчания, даже если она проходила под надзором силовиков. Сейчас многие, как и сама Диана, вынуждены были уехать из Беларуси. "В этом году проведем вечер памяти Ромы в Варшаве. Родные и друзья поделятся воспоминаниями о Роме, также мы проведем мастер-класс по рисованию - хотим воссоздать тот день, когда на ярмарке в нашем дворе Рома учил детей рисовать. Помню, в тот день он ездил по всему городу на такси, чтобы в одном месте забрать мольберты, в другом - краски, чувствовалось, как он заинтересован, - вспоминает Диана. - На наш вечер мы пригласили художника, который тоже, как Рома, будет учить рисовать".

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