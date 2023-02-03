Стоит ли "беглым" каяться перед Лукашенко?

Лукашенко то и дело призывает бежавших из Беларуси покаяться и вернуться домой. Но, обращаясь к христианским понятиям, режим их лишь извращает, считает теолог Наталля Василевич.

Александр Лукашенко Фото: Pavel Orlovsky/AP Photo/picture alliance

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы"Наталля Василевич написала комментарий о том, что не так с призывами белорусской власти к покаянию. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

Белорусские власти и пропагандисты все чаще используют религиозную риторику. Однако прибегая к понятиям, образам и метафорам из христианского языка, политические "проповедники" демонстрируют полное непонимание, а то и извращение сути христианства.

Наталля Василевич Фото: Nelly Schasnaya

Например, выступая в Свято-Елисаветинском монастыре на праздник Рождества Христова, который православные в Беларуси отмечают 7 января, Лукашенко заговорил о "беглых" - политических беженцах - и их возможном возвращении в Беларусь.

Тема беженства - одна из основных сюжетных линий Рождества. Главный виновник праздника - Иисус Христос - из-за озвученных пророчеств о том, что он станет будущим Царем Иудейским, оказался под угрозой преследования властями. Точнее, царем Иродом: его страх потерять трон доходил до паранойи и выливался в жестокость такой степени, что само его имя стало нарицательным для обозначения злого, жестокого человека, готового на все, чтобы удержать свою власть.

Повествование о преследованиях младенца Иисуса и его семьи, которым пришлось спасаться бегством в Египет, вошло в канон Священного Писания; отрывок об этом событии в православной традиции читается на богослужении на второй день Рождества. В народной культуре - в рождественских колядках и постановках кукольного театра Батлейка - тема безумного кровавого диктатора, хватающегося за власть, является одной из точек напряжения сюжета.

В этом сюжете нельзя не заметить параллелей с современной Беларусью с ее 1,5 тысячами политзаключенных, десятками тысяч прошедших через административные аресты и пытки, и сотнями тысяч тех, кому пришлось уехать из страны, убегая от преследований диктатора, для которого насилие - главный способ удержания власти.

Как видят покаяние белорусские власти

В подобной же смысловой ловушке оказываются власти и тогда, когда обращаются к теме "покаяния" и "возвращения домой". Год назад человек, который любит называть себя отцом, "батькой", так взывал к "беглым": "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!" Сейчас же он великодушно дает шанс вернуться тем, "кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину".

Если в христианстве покаяние - это тема примирения, достоинства человека, торжества правды и справедливости, то в белорусской госпропаганде "покаяние" звучит как обвинение, как требование. "Покаяние" по Лукашенко связано с унижением, угрозами, лишением собственной субъектности и убеждений, смирением с несправедливостью, неправдой и насилием. Призыв к покаянию в форме "на коленях, ползком!" - это призыв, полный ненависти и неприятия, желания унизить. Такую же функцию исполняют и записанные под принуждением "покаянные видео". Покаяние становится не механизмом примирения, а формой наказания.

Главная задача власти сейчас - сделать так, чтобы человек пожалел, что хоть как-то выступил против нее. Только достигается это не через реабилитацию политических заключенных, восстановление верховенства права и уважения к базовым правам человека, чтобы противники режима поняли, что он не так уж плох. Это достигается через усиление террора, чтобы "покаявшийся" изменил свой ум и принял насилие, беззаконие, смирился с отсутствием демократии, предал свои идеалы.

Создавая нечеловеческие условия для жизни, власти пытаются добраться до самой глубины человеческого существа, сделать из людей "ябатек" - еще больших, чем те, кто сегодня нас окружает. А это может свидетельствовать о том, что режим настроен на движение от авторитаризма к тоталитаризму.

Лукашенко и его "блудные дети"

Христианская идея покаяния, прощения и возвращения домой - это один из базовых библейских сюжетов. Вряд ли найдется человек, который никогда не слышал притчу о блудном сыне. Именно как "блудных", оказавшихся в "стране далече" рассматривает режим тех граждан Беларуси, которые проявили нелояльность власти "отца", восстали против него и оказались в сложных условиях эмиграции.

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В притче история блудного сына - это история человека, который на чужбине оказывается в настолько отчаянном положении, что вынужден мечтать о том, чтобы питаться вместе со свиньями. Именно в таких тонах описывает пропаганда и политических беженцев - "никому не нужными" и "выброшенными на обочину". Уязвимое положение некоторых из них власти пытаются использовать для дополнительного давления.

Притча о блудном сыне имеет еще одно название - притча о милосердном отце. Она о том, что дом отца всегда открыт, что отец прощает и принимает сына безусловно, бежит ему навстречу, одевает в лучшую одежду, надевает перстень на руку как знак того, что делится с ним своей отцовской властью, как символ примирения.

Любящий и милосердный отец никогда бы не называл тех, кого он ждет, "беглыми", "тихушками", "лохушками"; не призывает детей, какими бы они ни были "блудными", "ползти на коленях", не испытывает злорадства от сложностей, с которыми они сталкиваются. Тот же, кто рассматривает белорусских политических беженцев как своих "блудных детей" и хочет насильно вернуть их под свою тираническую власть, выглядит отцом-абьюзером, откликаться на призыв которого может быть просто опасно.

Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционному праву, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета

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