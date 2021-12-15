Беларусь. Перспективы

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В этой рубрике белорусы имеют возможность высказать свое мнение на сайте DW.
В специальной колонке для DW Юлия Ляшкевич рассуждает о "покаянных видео", в которых белорусские силовики заставляют задержанных рассказывать о своей сексуальной ориентации.
Бедненько, чистенько, стабильно – этот миф о Беларуси продавался так долго и хорошо, что к 30-летию Беловежских соглашений республика подошла практически советской страной, считает Саша Романова.
Год назад вместе c Владом Соколовским Кирилл Галанов включил "Перемен" Цоя на городском празднике в Минске. Специально для DW он написал о том, как они приняли это решение, и о базовой причине белорусской трагедии.
Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.
В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы. Это, считает Саша Романова, свидетельствует о трусости режима Лукашенко, который якобы с "женщинами не воюет".
Как белорусское общество реагирует на массовое присутствие мигрантов - в своем комментарии для DW рассуждает лингвист и член Координационного совета Наталья Дулина.