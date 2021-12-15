Беларусь. Перспективы

"У каждого есть шанс все изменить". Диджей перемен о трагедии белорусов

Год назад вместе c Владом Соколовским Кирилл Галанов включил "Перемен" Цоя на городском празднике в Минске. Специально для DW он написал о том, как они приняли это решение, и о базовой причине белорусской трагедии.