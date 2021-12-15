 Беларусь. Перспективы | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.12.2021

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Беларусь

Беларусь. Перспективы

В этой рубрике белорусы имеют возможность высказать свое мнение на сайте DW.

Нарисованные руки и букет белых и красных гвоздик

Все публикации рубрики "Беларусь. Перспективы"

 

Контекст

Ориентация - белорус. Как реагировать на принудительный аутинг?

В специальной колонке для DW Юлия Ляшкевич рассуждает о "покаянных видео", в которых белорусские силовики заставляют задержанных рассказывать о своей сексуальной ориентации.  

Метастазы из Беловежской пущи. Как Лукашенко вернул Беларусь в СССР

Бедненько, чистенько, стабильно – этот миф о Беларуси продавался так долго и хорошо, что к 30-летию Беловежских соглашений республика подошла практически советской страной, считает Саша Романова.  

"У каждого есть шанс все изменить". Диджей перемен о трагедии белорусов

Год назад вместе c Владом Соколовским Кирилл Галанов включил "Перемен" Цоя на городском празднике в Минске. Специально для DW он написал о том, как они приняли это решение, и о базовой причине белорусской трагедии.  

Как не впасть в депрессию на фоне репрессий. Советы белорусам

Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.  

Карикатура, которая будет дорого стоить: как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение

В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.  

"Верните нашу Машу!" Ода Марии Колесниковой

Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы. Это, считает Саша Романова, свидетельствует о трусости режима Лукашенко, который якобы с "женщинами не воюет".  

"Сами виноваты". Что не так с белорусской толерантностью

Как белорусское общество реагирует на массовое присутствие мигрантов - в своем комментарии для DW рассуждает лингвист и член Координационного совета Наталья Дулина.  

Па-беларуску  

Па-беларуску

Iнтэрв'ю і рэпартажы DW на беларускай мове пра палітыку, эканоміку і грамадства ў Беларусі.  

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