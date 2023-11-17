О "геноциде белорусского народа" школьникам пишут прокуроры

Продвигая тему "геноцида белорусского народа" во время Второй мировой войны, власти в Минске хотят дискредитировать демсилы и "коллективный Запад", считает историк Александр Фридман.

Траурная церемония в годовщину уничтожения нацистами Хатыни, 23 мартa 2021 года Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture alliance

14 ноября в средней школе № 137 Минска прошла презентация новых учебных пособий "Геноцид белорусского народа". В ходе ее директор Национального института образования Валентина Гинчук особо подчеркнула значение представленных изданий: "Рекомендуем обращаться к этим страницам не только на уроках истории. Материал будет полезен при изучении белорусской и русской литератур, искусства. Пособие можно использовать как информационную основу при проведении единых уроков памяти".

Что же представляют из себя пособия для школьников 1-4, 5-9 и 10-11 классов, которые планируется так широко использовать в учебном процессе? Какие цели преследует режим Александра Лукашенко в рамках продвижение темы геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны? И каковы шансы белорусской власти на успех?

Жесткая критика концепции за пределами Беларуси

Публикация пособий "Геноцид белорусского народа" стала очередным этапом идеологического проекта, который официальный Минск упорно продвигает с момента подавления демократических протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Еще в апреле 2021-го Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о "геноциде белорусского народа". Концепция "геноцида белорусского народа" была признана единственно правильной и фактически единственно возможной трактовкой нацистских преступлений на оккупированных территориях Беларуси во время Второй мировой войны.

Александр Фридман Фото: Privat

5 января 2022 года Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа", предусматривающий уголовную ответственность за публичное отрицание геноцида, а белорусские суды и вовсе планируют в будущем проводить судебные процессы над уже умершими военными преступниками. Тематический комплекс "геноцид белорусского народа", являющийся по своей сути адаптацией российского нарратива о "геноциде советского народа" на белорусскую почву, внедряется в образовательную систему Беларуси.

Концепция "геноцида белорусского народа" вызвала острые дискуссии среди историков и подверглась жесткой критике за пределами Беларуси. При этом белорусские власти обвинялись в политизации истории, манипуляциях и подтасовке фактов. В Израиле режиму Лукашенко особенно досталось за фактическое замалчивание истории Холокоста и стремление превратить еврейских жертв в жертв "геноцида белорусского народа".

В Беларуси историю Второй мировой войны пишут прокуроры

Исторические дискуссии о концепции лишены серьезного смысла. Белорусские власти хотя и декларируют осмысление нацистских преступлений и всестороннее исследование малоизученных эпизодов Второй мировой войны, но в действительности делают ставку на (пере)воспитание белорусов, которым навязываются определенное представления о войне с целью дискредитации демократических сил и "коллективного Запада" - как "идеологических последователей" нацистов и коллаборационистов.

Провозглашая себя потомками жертв геноцида и одновременно наследниками победителей в войне с нацизмом, режим Лукашенко стремится консолидировать сегодняшнюю политическую систему страны, подвести под нее идеологический фундамент и перетянуть на свою сторону молодое поколение.

Именно по этой причине концепция "геноцида белорусского народа" внедряется уже в начальной школе, а в дальнейшем изучается все более углубленно. В новых учебных пособиях не предусмотрены плюрализм мнений и открытые дискуссии и споры о событиях военного прошлого. В качестве основных авторов выступают сотрудники Генеральной прокуратуры, а историкам отведена вспомогательная роль. Научным куратором проекта является председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. Он хотя и является профессиональным историком, но известен отнюдь не как специалист по истории Второй мировой войны, а как археолог и исследователь средневековья.

Какие изменения претерпела сама концепция

Сама концепция "геноцида белорусского народа" с момента своего появления в 2021 году претерпела определенные изменения. Они были вызваны в первую очередь критикой извне и касались обхождения с темой Холокоста. В новых пособиях авторы уделяют определенное внимание геноциду евреев в Беларуси и даже упоминают преступления против цыганского населения, а для школьников 10-11 классов и вовсе предусмотрена отдельная подглава на еврейскую тему. Сам термин "Холокост" в пособиях, однако, отсутствует, а в случае лагеря смерти Тростенец преимущественно еврейские жертвы стыдливо обозначены "людьми разных национальностей и вероисповеданий".

Основной акцент в пособиях ожидаемо сделан на преступлениях против белорусского гражданского населения и советских военнопленных. Авторы отдельно останавливаются на вкладе белорусов в победу советского народа над нацизмом и особенно подчеркивают преступления коллаборационистов польского, литовского, латышского и украинского происхождения. Тема коллаборационизма подробно рассматривается в пособиях для 5-9 и особенно 10-11 классов. При этом авторы стремятся связать белорусов, сотрудничавших во время войны с нацистами, с сегодняшним демократическим движением, а бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня" вовсе представляют в качестве "позорной" нацистской символики.

Новые пособия содержат многочисленные иллюстрации и воспоминания очевидцев. Сам характер изложения отдает тенденциозностью, пособия изобилуют безапелляционными утверждениями в духе обвинительных заключений, спорными трактовками и сомнительными обобщениями. Особое место Генеральной прокуратуры в проекте "геноцида белорусского народа" подчеркивает и тот факт, что на страницах пособий рядом с Александром Лукашенко нашлось место и генпрокурору Андрею Шведу - случай для персоналистского авторитарного режима из ряда вон выходящий.

Битва за молодое поколение

Среди участников протестов 2020 года было большое количество молодых людей, студентов и школьников, воспринимавших режим Лукашенко как реликт из прошлого. Разгромив протестное движение, белорусские власти пытаются с помощью концепции "геноцида белорусского народа" взять идеологический реванш.

Критики концепции часто подчеркивают низкий профессиональный уровень, а то и просто откровенный дилетантизм идеологов и участников данного проекта. И действительно среди белорусских специалистов по истории войны на открытое сотрудничество с режимом пошли лишь единицы. Но белорусские власти привыкли восполнять качественные пробелы количественным образом, а новые пособия являются красноречивым подтверждением этой тенденции.

Задачу, стоящую перед режимом, нельзя назвать легкой. В качестве идеологического фундамента избраны преступления эпохи, являющейся для молодого поколения далеким прошлым. Интерес к событиям Второй мировой войны постепенно ослабевает и в Европе, и Беларусь в этом плане не является исключением. Кроме того, исходящие от режима нарративы имеют мало общего с представлениями и реальностью школьников.

И все-таки официальная концепции не лишена определенной привлекательности для детей и молодежи. Вместо критического, сложного и даже болезненного осмысления собственной истории им предлагают идентифицировать себя с жертвами ужасных преступлений и одновременно объявляют их "наследниками Великой Победы". Режим Лукашенко вряд ли сможет победить в борьбе за умы молодого поколения, но оказать влияние на формирование его мировоззрения вполне способен.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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