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Комментарий: Антисемитизм в Беларуси эпохи Лукашенко

Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
16 мин. назад

В эфире госТВ открыто нападают на евреев, а белорусские демсилы недооценивают значение этой темы. Колонка историка Александра Фридмана о явном и скрытом антисемитизме в Беларуси.

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Человек в кипе
Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" Александр Фридман написал комментарий, посвященный антисемитизму в сегодняшней Беларуси. Обсудить мнение автора и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь".

В мае 2014 года известный белорусский педагог Евгений Ливянт поделился в соцсетях примечательным эпизодом бытового антисемитизма: высокопоставленный сотрудник одного из ведущих вузов страны в беседе с выпускниками школ отметил, что они могут сделать карьеру репетитора - по примеру "маленького, пухлого еврея" Ливянта.

За прошедшие девять лет ситуация в Беларуси кардинально изменилась. На смену оттепели второй половины 2010-х в августе 2020 года пришла суровая политическая зима, а сам Евгений Ливянт, его жена, дочери и зять были приговорены к "домашней химии" (ограничению свободы. - Ред.) из-за участия в акциях протеста.

Процесс по делу сооснователя центра подготовки к централизованному тестированию "100 баллов" Ливянта освещался в государственной прессе, которая хотя открыто и не использовала антисемитские нарративы, но делала понятные ее аудитории намеки. В соцсетях сторонники действующей власти (возможно - сотрудники спецслужб или боты) не без удовольствия обсуждали расправу над "барыгой-евреем" и "зажравшимся паразитом".

В Беларуси распространены антисемитские настроения? Почему в государственной пропаганде периодически встречаются антисемитские стереотипы? И как с "еврейской темой" обходятся белорусские демократические силы?

Скрытый антисемитизм в Беларуси

Долгое время Беларусь была одним из символов еврейского присутствия в Европе. Сегодня можно, однако, говорить о постепенном завершении еврейской истории Беларуси. За последние десятилетия десятки тысяч евреев покинули страну по экономическим, социальным, политическим и религиозным причинам. Подавление протестов в 2020 году и ужесточение режима дало новый импульс эмиграции: лишь в Израиль, по данным его властей, за последние три года из Беларуси выехало около 4500 человек.

Александр Фридман
Александр ФридманФото: Privat

Официальный Минск воспринимает исход граждан еврейского происхождения и их семей спокойно. Отношение режима Лукашенко к еврейскому меньшинству можно назвать индифферентным. Он не способствовал развитию еврейской жизни в стране, но и не ставил палки в колеса. В белорусском обществе евреи, как это наглядно демонстрирует описанный Евгением Ливянтом пример из 2014 года, воспринимаются скорее как чужаки, отношение к которым можно в целом назвать терпимым.

При этом и в самой Беларуси, и за ее пределами бытует идеализированное представление о практически бесконфликтном историческом сосуществовании евреев и белорусов, а также о традиционной белорусской толерантности, которой чужд антисемитизм и другие проявления ксенофобии. Особо подчеркивается, что Беларусь отличается от своих "антисемитских соседей"; традиции же религиозного, бытового, антиизраильского и даже расистского антисемитизма выносятся за скобки как не заслуживающие внимания.

На что делает ставку белорусская госпропаганда

Хороший пример этому - сам Александр Лукашенко. "Еврейская тема" хотя и является для него второстепенной, но тем не менее за ним тянется шлейф антисемитских скандалов. В высших эшелонах власти и пропагандистском аппарате присутствуют как люди еврейского происхождения (хотя и без подчеркнутой еврейской идентичности), так и убежденные антисемиты вроде провластного политолога Вадима Гигина или пропагандиста Андрея Муковозчика. Оба становились фигурантами ежегодных отчетов министерства диаспоры Израиля об уровне антисемитизма во всем мире.

Оценить уровень антисемитизма в белорусском обществе сложно: серьезные опросы в последние годы не проводились. Исследование британского аналитического центра Chatham House от ноября 2021 года, которое проводилось среди городского населения страны, показало, что радикально негативно в отношении евреев настроены 7,5% опрошенных белорусов. Число людей, разделяющих антисемитские клише и теории заговора, представляется, однако, куда большим. Именно на их чувства и эмоции сделала свою ставку белорусская госпропаганда в 2020 году.

Как Бабарико, Цепкало и Тихановская стали "гражданами Израиля"

Упомянутые отчеты израильского министерства диаспоры, а также наблюдения исследователей белорусской пропаганды показывают, что президентские выборы 2020 года и последовавшие за ними протесты привели к резкому усилению антисемитских тенденций в публичном пространстве.

Предвестником нового тренда стали распространившиеся еще до выборов абсурдные слухи о еврейском происхождении (либо израильском гражданстве) противников Лукашенко - Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Авторы фальшивки очевидно уповали на то, что это повредит репутации демократических кандидатов.

После выборов объектами антисемитских нападок стали поддержавшие протесты активисты, журналисты и политологи, чье еврейское происхождение намеренно подчеркивалось. При этом если пропагандисты вроде Андрея Муковозчика или Григория Азаренка действовали открыто, то их коллеги пытались в советском стиле камуфлировать антисемитизм, ограничиваясь намеками. Например, программиста Андрея Зельцера, погибшего в сентябре 2021 года в результате перестрелки с сотрудниками КГБ, называли "космополитом" - типичный еще для СССР эвфемизм для слова "еврей".

Антисемитизм для внутреннего потребления

Другим направлением стала выдвинутая властями историческая концепция, в одночасье превратившая погибших во время нацистской оккупации евреев в жертв "геноцида белорусского народа" и воскресившая тем самым советскую традицию замалчивания Холокоста. В 2022 году антисемитский арсенал белорусской госпропаганды пополнил позаимствованный из России образ "еврея-фашиста" Владимира Зеленского.

Антисемитские нарративы, к которым прибегает пропаганда, рассчитаны на внутреннюю и частично на российскую аудиторию. Обострение отношений с Израилем, который так и не ввел санкции против Беларуси, отнюдь не входит в планы режима. Под его давлением официальный Минск даже скорректировал свою концепцию "геноцида белорусского народа", уделив внимание жертвам Холокоста.

Неиспользованный шанс белорусской оппозиции

Для белорусских демократических сил антисемитизм в Беларуси мог бы стать важным козырем в борьбе с режимом на международной арене, где - особенно в Европе - проявления антисемитизма воспринимаются довольно остро.

Светлана Тихановская и ее окружение хотя и встречались с представителями Израиля и еврейских организаций США, но на проявления антисемитизма в Беларуси практически не реагировали и инструментализацию темы Холокоста (в том числе и сторонниками перемен) открыто не осудили. Причина кроется как в недооценке значения данной компоненты, так и в переоценке антисемитских тенденций в белорусском обществе.

И власти, и их оппоненты подчеркивают толерантность Беларуси, но при этом исходят из серьезных антисемитских настроений в белорусском обществе. Если демократические силы выносят "еврейские темы" за скобки, то режим Лукашенко использует антисемитизм в своих политических и пропагандистских целях.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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