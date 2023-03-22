У белорусов растет запрос на спокойствие. Итоги исследования

Белорусский режим активизирует международную деятельность и стремится к "герметизации политической системы", а в обществе наблюдается антивоенный консенсус и "запрос на спокойствие". К таким выводам приходят авторы четвертого выпуска аналитического доклада "Белорусский трекер перемен" , охватывающего события с декабря 2022 по февраль 2023. Онлайн-презентация исследования состоялась во вторник, 21 марта.

Стали ли белорусы больше доверять властям?

Традиционно трекер дополнен социологическим опросом. На этот раз он проводился на базе онлайн-панели (сервис, рекрутирующий пользователей интернета из РБ для участия в опросах. - Ред.). Это, по словам исследователей, означает, что распределение ответов в выборке может "значительно отличаться от распределений ответов среди белорусских горожан". Также авторы не исключают, что в некоторой степени на результаты опроса мог повлиять так называемый фактор страха.

Так, при использовании новой методики было зафиксировано, что 66% белорусов склонны доверять власти, в ноябре 2022 фиксировали 61%. Однако, авторы заявляют, что не стоит сравнивать эти показатели - цифры демонстрируют лишь "возросший тренд на доверие власти", но не свидетельствуют о том, что 66% белорусов являются ее сторонниками.

Тренд на рост доверия, вероятно, объясняется "закреплением ощущения стабильности на фоне военной катастрофы, происходящей в Украине и России". Также это может означать появление тренда "на оптимизм в отношении текущего состояния страны с точки зрения экономического положения, а также политической ситуации". На это могло повлиять, к примеру, то, что в РБ остановилась инфляция и наблюдается рост реальных зарплат. "Экономические факторы остаются важными для белорусского общества, даже более важными, чем война", - отмечает независимый социолог Филипп Биканов.

Антивоенный консенсус в белорусском обществе

Исследователи также выяснили, что общество сильно расколото в вопросе поддержки России или Украины в войне. Позиция людей, как правило, коррелирует с тем, доверяют ли они власти. В то же время, по словам Биканова, даже те, кто склонен доверять режиму Лукашенко, считают, что "Россия ошиблась, напав на Украину".

"Доминирующая линия (в белорусском обществе. - Ред.) - антивоенный консенсус: армия Беларуси не должна принимать участи в войне ни на одной стороне", - добавляет независимый социолог. В то же время респонденты мало информированы о политической стратегии в Украине, так же как и о репрессиях в отношении белорусов за поддержку Украины.

"На периферии информационного поля" остается и повестка демократических сил. Только 7% опрошенных слышали о создании Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской. "При этом нельзя говорить, что белорусское общество утратило интерес к переменам. Январско-февральское исследование Chatham House фиксирует запрос на реформы (59% городского населения), недовольство пенсиями, чиновниками, налогами, коммунальными услугами и т. п.", - говорится в исследовании.

Падение ВВП, какого не наблюдалось с 1995

Исследователи отмечают, что в Беларуси продолжилось падение экономики. В 2022 году реальный ВВП уменьшился на 4,7%. И это самое значительное падение с 1995 года. Если в минувшем году больше всего "просели" строительство, торговля и транспортная деятельность, то в этом - IT-сектор.

В то же время в января 2023 в Беларуси отмечался рост реальных зарплат в сравнении в прошлогодними показателями на 1,6%. "Тренд в зарплатах начал расходиться с общеэкономическими тенденциями", - отмечает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. По словам эксперта, "дефицит бюджета никуда не уходит": "Фактический дефолт не помог закрыть дыру в бюджете, как и отсрочка платежей в пользу России, из-за чего правительство продолжает экспансивную монетарную политику, а также увеличивает сборы с граждан (налогов. - Ред.)".

Экономические уступки России и усиление западной изоляции

На уступки России обращает внимание и академический директор BEROC Катерина Борнукова: Беларусь сумела добиться, среди прочего, реструктуризации кредитов и выгодных цен на газ.

Что касается взаимодействия со странами дальней дуги, то визит Александра Лукашенко в Китай, по ее словам, может способствовать восстановлению экономических отношений между Пекином и Минском, хотя пока, какой-то конкретики нет.

Катерина Борнукова Фото: Privat

Экономист также говорит, что несмотря на то, что на РБ и не был расширен новый пакет санкциЙ ЕС, экономическая изоляция страны со стороны Запада усиливается. Польша закрыла один из погранпереходов с Беларусью и существенно ужесточила правила провоза товаров. Литва, закрыла железнодорожный переход. "Это добивает остатки репутации Беларуси как транзитного транспортного хаба. В хорошие годы Беларусь получала до двух миллиардов долларов чистой выручки от экспорта транспортных услуг, в прошлом она упала до 1,3 миллиардов ", - отмечает Борнукова.

"Хрупкий баланс" в отношениях с Украиной

На фоне западной изоляции Александр Лукашенко отправляется с визитами в Зимбабве, ОАЭ и Китай. В Беларуси же впервые за три года побывал Владимир Путин. Значимым для режима и белорусской пропаганды стал визит в Минск главы МИД Венгрии Петера Сийярто, считает ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин.

Павел Слюнькин Фото: Privat

Что касается невключения Беларуси в санкционный пакет ЕС, по мнению эксперта, это может свидетельствовать о нежелании большинства европейских стран усиливать давление на Минск "без существенного расширения его вовлеченности в боевые действия (в Украине. - Ред.)".

В то же время наблюдается "хрупкий баланс в отношениях украинских властей и белорусского режима", а официальный Киев продолжает игнорировать белорусские демократические силы.

Между тем основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман обращает внимание на оформление киевского центра белорусской оппозиции вокруг полка Кастуся Калиновского - более радикального, чем демократические силы, которые собрались вокруг кабинета Светланы Тихановской.

Аналитик: "О режиме партократии пока речи не идет"

Внутри Беларуси, по словам Шрайбмана, продолжается "герметизация политической системы", в этот тренд укладывается внесение изменений в закон о политических партиях. "В новой белорусской политической конфигурации на законодательном уровне запрещено существование оппозиционных партий. Для заполнения ниши регистрируется партия власти на базе "Белой Руси"(провластная общественная организация. - Ред.)", - говорит Шрайбман. Однако, по его мнению, "о режиме партократии пока речи не идет".

Артем Шрайбман Фото: privat

Аналитик также обращает внимание на "эксперименты" властей по "квази-смягчению репрессий". Так белорусам предлагают "откупиться" от преследований за донаты в фонды солидарности и перевести аналогичную или большую сумму в пользу государства. "Произошла коммерциализация репрессий в массовом масштабе", - считает Шрайбман.

Также была создана комиссия по возвращению политэмигрантов - "квази-механизм прощения грехов". "Нелепо говорить о каком-то смягчении, в то время как количество и жестокость арестов и фактического преследования белорусов растет", - отмечает эксперт.

На системность и массовость репрессий обращает внимание и старший аналитик "Центра новых идей" Геннадий Коршунов. Так, продолжаются коллективные задержания, задержания семей, "чистки нелояльных на предприятиях с выдачей волчьего билета", поставлены на поток заочные суды над уехавшими белорусами.

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