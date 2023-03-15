Железнодорожникам Беларуси грозит увольнение из-за санкций?

Что происходит на "Белорусской железной дороге": как повлияли санкции и развиваются грузоперевозки с Китаем? И правда ли, что на БЖД ожидаются массовые сокращения? Об этом в материале DW.

В начале марта 2023 года представители "Сообщества белорусских железнодорожников", ссылаясь на свои источники, сообщили, что на "Белорусской железной дороге" рассматривается вопрос об увольнении многих сотрудников (упоминается цифра в 8 тысяч человек). Однако в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси эту информацию поспешили опровергнуть, назвав "информационными вбросами".

Кто сообщил о возможных увольнениях в БЖД?

"Сообщество белорусских железнодорожников" является альтернативным источником информации и освещает важные события, касающиеся железнодорожной отрасли, которые власти страны предпочитают замалчивать. Так, по версии этого медиа-ресурса, ситуация с кадрами на "Белорусской железной дороге" остается неутешительной и связана со значительным сокращением доходов от основной деятельности БЖД.

Железная дорога в Бресте Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Финансовые результаты во всех видах перевозок (кроме пассажирских, убыточных априори,) являются явным подтверждением грядущих увольнений", - отмечают авторы материала и утверждают, что есть указание сократить численность сотрудников железнодорожной отрасли в Беларуси не менее чем на 8 тысяч человек.

Потребность такой оптимизации объясняется, в том числе усиливающимся санкционным давлением на Беларусь, что уже привело к значительному сокращению транзита грузов в сторону ЕС и закрытию для грузового движения одного из железнодорожных пунктов пропуска на границе с Литвой. Кроме того, и польская сторона все чаще заявляет о возможном закрытии грузового сообщения с Беларусью.

В "Сообществе белорусских железнодорожников" обращают внимание, что увольнять могут не только сотрудников БЖД, участвовавших в протестах после президентских выборов в 2022 году, но и вполне лояльных работников. Утверждается, что их будут ловить на любом проступке, чтобы найти формальный повод для увольнения.

На железной дороге - дефицит кадров и проверки на лояльность

В министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, в структуру которого входит БЖД, оперативно отреагировали на сообщение о якобы планируемых массовых сокращениях на железной дороге. Там назвали упомянутую публикацию "информационными вбросами", которые не соответствуют действительности.

Поезда на железной дороге в Бресте Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Первостепенной задачей "Белорусской железной дороги" является обеспечение потребностей общества и экономики в перевозке пассажиров и грузов, а также сохранение трудового коллектива", - заявили в Минтрансе и призвали пользоваться только официальными источниками информации.

Кстати, последние официальные сведения о численности работников на БЖД датируются сентябрем 2022 года. На тот момент сообщалось, что в структуре "Белорусской железной дороги" работало около 63 тысяч человек.

Свежих данных с тех пор не появилось, зато, изучив актуальную базу данных государственной службы занятости, можно сделать вывод, что в БЖД наблюдается нехватка кадров. При этом в подавляющем большинстве случаев потенциальным сотрудникам предлагают заработную плату менее 1000 белорусских рублей (330 евро в эквиваленте).

Зато от претендентов на вакансии часто требуют, чтобы в прежней трудовой деятельности у них не было увольнений "по дискредитирующим обстоятельствам". В некоторых объявлениях о найме прямым текстом указывается, что будущим железнодорожникам необходимо пройти собеседование и проверку в милиции.

У железнодорожников спрашивают о войне в Украине

Проверку на лояльность сейчас проходят не только кандидаты при приеме на работу, но и действующие белорусские железнодорожники. Один из них это подтвердил на условиях анонимности DW. "Если кого-то не вызывали к начальству в прошлые годы, делают это сейчас, - рассказывает собеседник. - Не знаю, как в других местах, у нас все происходит формально: разговоры идут "за жизнь" и по-дружески просят ни в чем подозрительном не участвовать, в социальных сетях не активничать: дескать, все мониторят известные службы".

Грузовой состав едет по железной дороге Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Железнодорожник пояснил, что теперь кадровые службы БЖД напрягает не факт участия сотрудников в протестах после выборов в 2020 году, а нынешнее отношение к войне в Украине: "Очень подробно интересуются, что люди думают о событиях в соседней стране. Тем более, что работа нашего участка была во многом завязана на украинское направление - и пассажирские, и грузовые перевозки".

По словам мужчины, с отсутствием движения пассажирских составов во все зарубежные страны, кроме России, в БЖД уже свыклись: уехать в Литву, Польшу, Украину на поезде нельзя с тех пор, как была объявлена пандемия коронавируса. А вот вероятность полного прекращения грузоперевозок в страны ЕС очень тревожит. "Сейчас только эти перевозки и "кормят" железную дорогу: без них нереально говорить не то что о развитии, а просто поддерживать инфраструктуру в нормальном состоянии", - считает железнодорожник.

Что будет с транзитом грузов из Китая в ЕС?

Официальной статистики, которая бы раскрывала показатели грузовых перевозок по железной дороге в Беларуси, в открытом доступе теперь нет. Но о существующих проблемах можно судить по заявлениям высокопоставленных чиновников. Так, министр транспорта Алексей Авраменко признал, что в 2022 году "Белорусская железная дорога" потеряла порядка 30% транзитных грузов, следующих через территорию страны. Причиной тому стали санкции, введенные Евросоюзом. "Скажу откровенно, мы здесь мало на что можем повлиять и сегодня стоит задача - обеспечить вывоз экспортных белорусских грузов любым путем", - отметил Авраменко на коллегии Минтранса.

Грузовой поезд на станции в Бресте Фото: Ales Petrowitsch/DW

Однако теперь головной болью для БЖД стал не только вывоз отечественной продукции на экспорт, но и будущее контейнерных перевозок по маршруту "Европа - Китай" через Беларусь. Как признался в комментарии для DW бывший работник БЖД, попросивший не упоминать его имени, руководство этой структуры и министерства транспорта предпочитает очень аккуратно комментировать ситуацию с китайским экспортом в ЕС.

"Это щепетильная тема и в реальное положение дел посвящен ограниченный круг лиц: там крутятся большие деньги и много кулуарных договоренностей", - отметил собеседник. Он вспоминает, как осенью 2022 года с большим энтузиазмом воспринималась новость о том, что через Беларусь проехал первый контейнерный поезд из Китая в Европу по единому сквозному расписанию. "Я работал тогда в Бресте и был причастен к этому проекту, позволившему значительно сократить время обработки грузов, которые следовали из китайского города Сиань в немецкий Дуйсбург", - рассказал бывший работник БЖД. Но теперь, по его мнению, на белорусском транзите также вполне могут отразиться санкции, а последствия этого шага будут непредсказуемыми.

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