В Европарламенте осудили суды над оппозиционерами в Беларуси

Депутаты Европарламента в понедельник, 23 января, выступили с осуждением "политически мотивированных судебных процессов" над деятелями гражданского общества в Беларуси. В совместном заявлении , в частности, говорится о начавшемся на прошлой неделе заочном суде над одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а также над представителями Координационного совета Марией Дамоз, Ольгой Ковальковой, Павлом Латушко и Сергеем Дылевским "по сфабрикованным обвинениям в "разжигании ненависти" и создании "экстремистской группы".

"Все пятеро отправились в добровольное изгнание во время приведшего к гибели людей подавления массовых протестов, которые были вызваны фальсификацией выборов и отказом Александра Лукашенко признать свое поражение и отказаться от власти", - отмечается в документе, подписанном главой парламентской делегации по отношениям с Беларусью Юозасом Олекасом и постоянным докладчиком Европарламента по Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом.

Суд над нобелевским лауреатом

Кроме того, в заявлении упоминаются процессы над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким и двумя сотрудниками созданного им правозащитного центра "Весна" Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем, а также над журналистом и активистом Союза поляков Беларуси Анджеем Почобутом.

"Нет сомнений в том, что эти фиктивные судебные процессы направлены на то, чтобы посеять страх, заставить замолчать независимые голоса и закрыть все оставшееся пространство для подлинных политических дебатов в Беларуси", - отметили авторы документа.

Они призвали Евросоюз усилить поддержку белорусской оппозиции "как внутри страны, так и за ее пределами", а также ввести новые санкции в отношении должностных лиц в Беларуси, ответственных за нарушения прав человека и за участие белорусской стороны в российской военной агрессии против Украины.

Личная месть Лукашенко

Заочный суд над Светланой Тихановской и еще четырьмя представителями белорусской оппозиции начался в Минске 17 января. Всем им вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни.

Тихановская назвала процесс фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. "Эти судебные процессы - вовсе не судебные процессы. Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения. Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, но и другим людям, которые противостоят ему ", - заявила она.

По данным правозащитников, число политических заключенных в Беларуси почти достигло 1500 человек. При этом в заявлении Европарламента отмечается, что реальное их количество может быть намного выше, поскольку многие жертвы не обращаются к правозащитникам, опасаясь дальнейшего преследования.

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