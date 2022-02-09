Евродепутат от Литвы: Лукашенко продает России белорусский суверенитет

77 депутатов Европарламента в начале февраля обратились к руководству Евросоюза с письмом, в котором призвали дать оценку угрозе, исходящий, по их мнению, для Литвы, Латвии, Польши, Украины и всей Европы из-за присутствия российских войск в Беларуси. Такое присутствие, отмечают авторы обращения, также "может быть частью плана по порабощению и оккупации Беларуси".

Инициатор обращения, либеральный депутат от Литвы, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс рассказал DW, что больше всего в этой связи беспокоит его лично и его коллег, а также объяснил, как должен действовать Брюссель, чтобы не допустить потери Беларусью ее суверенитета.

DW: Что побудило вас и ваших коллег написать это письмо?

Пятрас Ауштрявичюс: В последние не недели или месяцы, но уже два-три года мы наблюдаем очень опасную геополитическую тенденцию, когда Российская Федерация, находя разные способы давления на соседние государства, создает ситуацию неопределенности и путем этого вмешивается во внутренние дела этих стран. Здесь можно упомянуть положение в Украине и Молдове, не говоря уже о Грузии.

Пятрас Ауштрявичюс

Сегодня мы говорим о Беларуси только через призму нелегитимности Александра Лукашенко, но при этом просто оставляем вне необходимого анализа ту обстановку, которая складывается вокруг страны, потому что Лукашенко в последнее время просто продает белорусский суверенитет в политическом и экономическом смысле этого слова. Глядя на то, как Москва создает напряженность на российско-украинской границе за счет огромной концентрации своих вооруженных сил и наемников из так называемых республик (самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". - Ред.), мы как-то забываем о суверенитете Беларуси.

А у меня перед глазами встает картина, когда Путин может использовать всю эту ситуацию не только для втягивания Беларуси в сферу влияния Кремля, но для получения полного контроля над нею. И если мы не оценим правильно (то, что происходит. - Ред.), то можем проиграть Беларусь на долгие десятилетия.

- И что нужно делать, чтобы не проиграть Беларусь?

- Мне кажется, что придет время, когда Путин просто объявит: "Знаете, хорошо, я оставляю Украину в покое - не в полном покое, напряженность будет сохраняться, - но за счет того, что я стал как бы партнером в переговорах, у меня есть определенные интересы в Беларуси. И здесь не только будет создаваться так называемое Союзное государство, я хочу полного контроля - с Лукашенко или без него". И войска России останутся на территории Беларуси. Таким образом за ним (Путиным. - Ред.) будет решающее слово. Такой риск создает совсем новую геополитическую ситуацию в Восточной Европе.

- Но все же - что должен конкретно предпринять ЕС, который на сегодня уже ввел пять пакетов санкций против Минска? Что надо делать, чтобы оставаться в контакте с Беларусью, не потерять с ней связь? Выходит, что стоит идти на переговоры с нынешними властями, которых вы называете в письме "нелегитимными"?

- Мне кажется, что уже не Лукашенко здесь управляет всеми делами. Он просто банкрот - политически, экономически и финансово. Его зависимость от решений, которые принимаются в Кремле, стала доминирующим фактором в политике Беларуси. Поэтому я полагаю, что нам, Евросоюзу и Западу в целом, надо думать о санкциях, которые должны приниматься в отношении России, если она продолжит натиск на конституционный суверенитет Беларуси.

Ее экономический суверенитет уже во многом, наверное, в руках Москвы. Лукашенко очень зависим от помощи со стороны России, но нам нельзя проиграть политический суверенитет (Беларуси. - Ред.), то есть (не допустить. - Ред.) полную интеграцию с помощью ввода российских войск при, может быть, тихом согласии Запада.

Это было бы катастрофой для белорусской нации. Поэтому надо думать о санкциях и постоянно держать белорусский вопрос на повестке дня. Он не может быть разменной картой, когда решается проблема снятия напряженности на границах Украины, а за это мы как бы отдаем Беларусь (Кремлю. - Ред.) как своеобразную компенсацию. Иначе давление на Украину за счет этих тенденций и процессов только возрастет.

- Как на ваше обращение отреагировало руководство ЕС?

- Реакции пока еще нет.

- Безусловно, на письмо евродепутатов обратили внимание и в Беларуси. Хотя, будем откровенны, очередное выражение глубокой озабоченности уже вызывает некий скепсис. Вопрос, который интересует многих белорусов, - когда будут конкретные действия, следует ли ждать чего-то после этого обращения?

- Надо понимать, что самой постановкой этого вопроса мы не даем вести так называемые "тихие переговоры" за счет Беларуси, это очень важно. Я надеюсь, что руководство ЕС и стран Запада будет это все глубже понимать. Но само решение - в руках белорусов. Хотят ли они стать еще одной губернией Российской Федерации?

Я надеюсь, что те процессы, которые начались в августе 2020 года, не затихли. В сердцах и умах белорусов постоянно существует забота о своем суверенитете. Мы можем выражать солидарность, но сама политическая борьба должна идти в белорусском обществе. Я жду момента, когда об этом заговорит вся страна, потому что есть огромная опасность для суверенитета и национальной идентичности Беларуси.

- В стране более тысячи политзаключенных, очень многие напуганы, каких-то активных действий со стороны гражданского общества сейчас нет. Я уточню - стоит ли ждать от ЕС шестого пакета санкций против властей в Минске?

- По-моему, это будет неизбежно, если сохранятся тенденции, я бы сказал, аншлюса Беларуси. Выйти из такой пиковой ситуации будет очень трудно, но мы, конечно, будем делать все, что можем, и об этих санкциях надо говорить постоянно.

Но, повторюсь, если не будет ясной общественной поддержки со стороны белорусов, невзирая ни какую ситуацию…Каждый народ должен до конца бороться за свое право быть независимым, свободным и счастливым. Я знаю, что такое белорусский КГБ, поддерживаемый Кремлем, я знаю, насколько это трудно.

Но кто может сказать, достаточно ли того, что сделали белорусы, чтобы поставить в угол режим Лукашенко? Я не берусь судить об этом. Но когда есть выбор - свобода или подчинение, автократия или свободное общество, то продолжение борьбы, высказывание своего мнения - это никогда не будет чрезмерным.

Полная версия интервьюздесь.

Смотрите также:

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Лидер демократической Беларуси Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Сбор подписей за Тихановскую Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Объединение штабов Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Три грации как символ мирных перемен Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Непризнанные результаты выборов 10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Протесты после выборов Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Вынужденная эмиграция Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь За диалог при международном посредничестве Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Внимание к пыткам в Беларуси Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Премия Сахарова "За свободу мысли" В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь На встрече с диаспорой в Риме Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь Новый имидж лидера За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность. Автор: Янина Мороз

