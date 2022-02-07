 НАТО пока не видит угрозу нападения России на страны Балтии | Диалог Россия - НАТО: проблемы и поиск путей их решения | DW | 07.02.2022

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НАТО и Россия

НАТО пока не видит угрозу нападения России на страны Балтии

Мобилизацию российских вооруженных сил в Беларуси можно с военной точки зрения считать "комбинацией возможностей", заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Российские и белорусские танки на совместных учениях, февраль 2022 года

Российско-белорусские военные учения, февраль 2022 года

НАТО пока не усматривает каких-либо признаков того, что Россия несмотря на растущую напряженность в конфликте вокруг Украины, готовится напасть на государства Балтии. "В настоящее время мы не видим никакого намерения, мы не ожидаем нападения России на территорию НАТО - ни непосредственно, ни через Беларусь", - заявил во время визита в Литву в понедельник, 7 февраля, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Нынешнюю  мобилизацию российских вооруженных сил в Беларуси следует расценивать с военной точки зрения как "комбинацию возможностей", цитирует Бауэра агентство BNS.

Россия и Беларусь с 10 по 20 февраля проведут второй этап проверки сил реагирования Союзного государства "Союзная решимость - 2022". Адмирал сообщил, что на данный момент на белорусской территории дислоцированы около 30 тысяч российских военнослужащих.

Угрожать Литве было бы "глупо"

В свою очередь командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в настоящее время тоже не видит "ни тактической ни оперативной прямой угрозы" России его государству. По мнению генерал-лейтенанта Рупшиса, Литве было бы "безответственно" и "глупо", если учесть присутствие войск НАТО в этой республике.

Североатлантический альянс в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году усилил свой восточный фланг. Так, с 2017 года солдаты и офицеры бундесвера несут службу в странах Балтии и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence. В Литве военнослужащие из ФРГ составляют примерно половину размещенных там сил НАТО численностью 1200 человек.

Правительство Германии не исключает отправки дополнительного контингента военнослужащих бундесвера в Литву. На вопрос, будет подобное усиление проведено в рамках НАТО или на основе двусторонних соглашений, Бауэр ответил: "Одно не исключает другого. Если вы хотите быстрого решения, тогда, скорее всего, на двусторонней основе, так как это не требует одобрения всех союзников".

Смотрите также:

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    В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

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    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

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    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

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