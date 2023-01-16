В Беларуси начался суд над журналистом Анджеем Почобутом

Анджея Почобута обвиняют в "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Гродненский областной суд в понедельник, 16 января, начал рассмотрение уголовного дела в отношении известного журналиста, члена "Союза поляков Беларуси" Анджея Почобута, сообщил сайт правозащитного движения "Весна". Его обвиняют в призывах к "действиям ограничительного характера", направленным на "причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" и в "разжигании иной социальной вражды и розни". Почобуту, которого белорусские правозащитники признали политическим заключенным, грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу журналиста проходит в закрытом режиме, на этом настояла сторона обвинения. На заседание сначала пустили лишь ближайших родственников Почобута и нескольких активистов. Затем всех заставили выйти в коридор. Процесс неоднократно переносили: сначала судебное разбирательство назначили на 28 ноября, затем - на 9 января, и в итоге - на 16 января.

Дело против Почобута

Анджей Почобут был задержан 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. Затем его доставили на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета в Минске. Журналиста сначала оставили под стражей в СИЗО-1 на улице Володарского в статусе подозреваемого по уголовному делу, а затем перевели в Жодинскую следственную тюрьму № 8. В настоящее время он содержится в гродненской тюрьме №1.

В материалах дела сказано, что Почобут в средствах массовой информации называл агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Ему также вменяют в вину заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси, статьи в газете Gazeta Wyborcza о белорусских протестах в 2020 году и текст в журнале Magazyn Polski, написанный в 2006 году и посвященный Анатолию Радзивонику - одному из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине.

Осенью 2021 года Анджей Почобут отказался писать прошение о помиловании на имя белорусского правителя Александра Лукашенко. 4 октября прошлого года КГБ Беларуси включил журналиста в "Список лиц, причастных к террористической деятельности". Хотя у Почобута - серьезные проблемы со здоровьем, его помещали в карцер. Журналиста практически лишили переписки, особенно на польском языке.

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