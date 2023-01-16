  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Андрей Почобут (фото из архива)
Андрей Почобут (фото из архива)Фото: Bymedia
ПолитикаБеларусь

В Беларуси начался суд над журналистом Анджеем Почобутом

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

Анджея Почобута обвиняют в "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://p.dw.com/p/4MEdo

Гродненский областной суд в понедельник, 16 января, начал рассмотрение уголовного дела в отношении известного журналиста, члена "Союза поляков Беларуси" Анджея Почобута, сообщил сайт правозащитного движения "Весна". Его обвиняют в призывах к "действиям ограничительного характера", направленным на "причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" и в "разжигании иной социальной вражды и розни". Почобуту, которого белорусские правозащитники признали политическим заключенным, грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу журналиста проходит в закрытом режиме, на этом настояла сторона обвинения. На заседание сначала пустили лишь ближайших родственников Почобута и нескольких активистов. Затем всех заставили выйти в коридор. Процесс неоднократно переносили: сначала судебное разбирательство назначили на 28 ноября, затем - на 9 января, и в итоге - на 16 января.

Дело против Почобута

Анджей Почобут был задержан 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. Затем его доставили на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета в Минске. Журналиста сначала оставили под стражей в СИЗО-1 на улице Володарского в статусе подозреваемого по уголовному делу, а затем перевели в Жодинскую следственную тюрьму № 8. В настоящее время он содержится в гродненской тюрьме №1.

В материалах дела сказано, что Почобут в средствах массовой информации называл агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Ему также вменяют в вину заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси, статьи в газете Gazeta Wyborcza о белорусских протестах в 2020 году и текст в журнале Magazyn Polski, написанный в 2006 году и посвященный Анатолию Радзивонику - одному из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине.

Осенью 2021 года Анджей Почобут отказался писать прошение о помиловании на имя белорусского правителя Александра Лукашенко. 4 октября прошлого года КГБ Беларуси включил журналиста в "Список лиц, причастных к террористической деятельности". Хотя у Почобута - серьезные проблемы со здоровьем, его помещали в карцер. Журналиста практически лишили переписки, особенно на польском языке.

Смотрите также:

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Беляцким

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Крест на крест: кто вышивает белорусских политических заключенных

Крест на крест: кто вышивает белорусских политических заключенных

Что объединяет дипломата из Швеции, художницу-крафтистку из США и гендерную исследовательницу из Беларуси? Все они рассказывают истории политзаключенных в форме национальной белорусской вышивки. DW пообщалась с участниками проекта "Framed in Belarus" Руфины Базловой и узнала больше об их опыте.
Культура15 ноября 2022 г.10:02 мин.
external

Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси

Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси

Наталья Херше провела 17 месяцев в белорусской тюрьме. После ее освобождения DW встретилась с политзаключенной у нее дома в Цюрихе.
Политика22 марта 2022 г.19:02 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бывший министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подала в отставку

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - один самолет в небе "съедает" другой самолет.

Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?

Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?

Политика31 мин. назад
Автомобили на парковке

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Экономика и бизнес10 ч. назад
Пожарный автомобиль около разрушенного многоэтажного дома в Днепре

Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Конфликты14 января 2023 г.
Лубмин, 14.01.2023. Исполнительный директор Deutsche ReGas Инго Вагнер, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и канцлер ФРГ Олаф Шольц дают старт второму немецкому СПГ-терминалу

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Драматург Артур Соломонов

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Культура14 января 2023 г.
Танк Leopard 2

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

Конфликты14 января 2023 г.
На главную страницу