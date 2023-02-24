Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Год назад, 24 февраля 2022 года, Россия вторглась в Украину, в том числе - и с территории Беларуси. РБ официально не вступила в войну, но предоставляет российской армии свои полигоны, гражданскую и военную инфраструктуру, самолеты РФ взлетают с белорусских аэродромов, чтобы наносить удары по целям в Украине.

При этом в белорусском обществе, как показывают соцопросы, сильны антивоенные настроения, однако за публичную их демонстрацию грозит уголовное преследование. Что произошло с Беларусью и белорусами за минувший год? DW поговорила с экспертами.

"Беларусь вошла в историю как страна-соагрессор"

Политолог, руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов самым значимым изменением для Беларуси считает то, что она "вошла в историю как страна-соагрессор". "Несмотря на то, что основная вина лежит на РФ, белорусское государство и общество также несут ответственность за преступления, которые совершались и совершаются российскими войсками в Украине. Более того, Беларусь остается источником угрозы вторжения и ракетных ударов по территории Украины", - отмечает Усов.

Павел Усов Фото: CEAPP

Он также обращает внимание на усиление международной изоляции РБ - в отношении Минска вводятся различные ограничения и санкции, практически закрывается граница на выезд из страны. В то же время, по словам Усова, белорусский административный и силовой аппарат "оформились в институты проведения российской политики в Беларуси", а пропагандисты усиленно продвигают российские нарративы.

Доверие к Лукашенко выросло?

Социолог Филипп Биканов, в свою очередь, убежден, что "война встроилась в структуру политического противостояния", существующего в Беларуси после 2020 года. Так, поддержка России чаще всего ассоциируется со сторонниками Лукашенко, белорусы же, выступающие за демократические преобразования, как принято считать, поддерживают Украину.

В то же время соцопросы показывают, что и те, и другие хотели бы, чтобы белорусская армия "держалась подальше от войны". "Ни в одном исследовании, насколько я помню, не было зафиксировано больше 10% опрошенных, которые поддерживают ввод белорусских войск в Украину", - поясняет Биканов.

И указывает на так называемую "сплоченность белорусов вокруг статус-кво": "Люди не видят войны своими глазами, а белорусские солдаты не погибают на этой войне. Произошло объединение вокруг этой мнимой нормальности - ситуация в Беларуси воспринимается стабильной на фоне того, что соседние страны воюют. Это, судя по всему, привело к определенному росту доверия к государству и государственным институтам, что стало сюрпризом для многих аналитиков".

Ужесточение белорусского законодательства

В то же время, констатируют наблюдатели, власти страны продолжают оказывать давления на граждан по политическим мотивам. По словам философа Ольги Шпараги, на преследование белорусов и белорусок за их участие в протестах 2020 года или за их желание самостоятельно участвовать в общественной и культурной жизни накладываются еще и преследования за солидарность с Украиной. "Правозащитный центр "Весна" приводит статистику - не менее 2000 человек было задержано за разные антивоенные протесты по всей стране", - поясняет Шпарага.

Ольга Шпарага Фото: DW

Павел Усов, в свою очередь, напоминает об ужесточении белорусского уголовного законодательства: "Созданы формальные инструменты, направленные на легализацию террора, уничтожение сопротивления. Это закон, который разрешает заочно выносить приговоры и конфисковать имущество, а также введение смертной казни за подготовку террористических актов и последняя инициатива - смертная казнь за госизмену для чиновников и военнослужащих.

По сути, добавляет политолог, "такие акты являются апогеем формализации террора в Беларуси в полном смысле этого слова и оформляют Беларусь как неототалитарное государство".

"Выезд в ЕС теперь проблема для белорусов"

На фоне репрессий, отмечает Филипп Биканов, продолжилась эмиграция из Беларуси: "Нельзя не замечать масштабного отъезда по политическим причинам. Боязнь вступления в войну, боязнь мобилизации, конечно же, его активизировала. Процесс связан не только с войной, но и с событиями 2020 года, с репрессиями, с тысячами политических заключенных, с отсутствием ощущения безопасности у людей, которые поддерживают демократические политические силы".

Александр Лукашенко Фото: Alexander Zemlianichenko/dpa/AP/picture alliance

Между тем уехать из Беларуси становится все сложнее. Павел Усов констатирует наличие трудностей с получением белорусами виз: "Выезд белорусов в ЕС - теперь проблема, которую необходимо было бы быстро решить, потому что общество все больше погружается в изоляцию в условиях, когда террор возрастает". Отношение к белорусам за рубежом из-за войны в Украине также в значительной мере ухудшилось, считает Усов.

Ольга Шпарага, со своей стороны, указывает на то, что у белорусской диаспоры появилась новая функция - реагировать на дискриминацию, с которой стали сталкиваться белорусы и белоруски, поскольку "не всегда проводятся различия между режимом Лукашенко и белорусским обществом, которое солидаризируется с Украиной".

По оценке Шпараги, белорусское сообщество за рубежом с 24 февраля 2022 года сделало очень много: его представители выходили на демонстрации, собирали помощь, помогали эвакуироваться из Украины, принимали у себя беженцев. Также были созданы подразделения, которые воюют на стороне ВСУ, самое известное - полк имени Кастуся Калиновского.

Как война повлияла на белорусскую оппозицию?

"Начало войны в идеологическом плане очень сильно ударило по белорусской оппозиции новой волны, потому что до 24 февраля основным идеологическим нарративом некоторых белорусских оппозиционных организаций был пророссийский. Обострилась критика Светланы Тихановской и ее окружения, что подтолкнуло офис Тихановской и ряд других структур создать Объединенный переходный кабинет и попытаться структурировать все инициативы", - рассуждает о влиянии войны в Украине на оппозицию Усов.

Светлана Тихановская Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Согласна с такой точкой зрения и Ольга Шпарага: "Появился Объединенный переходный кабинет и силовое направление в нем. Это связано с тем, что общество требовало от лидеров четкой позиции относительно Украины". В белорусском обществе, по ее мнению, произошло усиление националистического дискурса.

"С одной стороны, это способ объединения белорусов и белорусок, с другой - есть и негативные аспекты, так как он не всегда инклюзивен. На мой взгляд, следует понимать, что дискурсов и нарративов о том, что значит быть белорусками и белорусами, существует множество. Быть за Украину не значит обязательно поддерживать консервативную программу Зенона Позняка. А в результате после 24 февраля, когда надо было снова консолидироваться, объединиться, отвечать на все эти вызовы, более консервативный националистический дискурс стал преобладать", - подвела итог Шпарага.

Смотрите также: