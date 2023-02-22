"Уже сейчас хозяйничает". Сможет ли РФ поглотить Беларусь?

Ряд СМИ опубликовали, как они утверждают, планы Кремля по поглощению Беларуси. Что думают о них, а также о шансах Москвы подчинить себе Минск, белорусские политики и социолог - у DW.

В Кремле разработали стратегию поглощения Беларуси, написали журналисты сразу нескольких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, центра "Досье" и Белорусского расследовательского центра. Документ, как они утверждают, был предоставлен им источником из администрации Владимира Путина. В нем описываются "стратегические цели" - как Россия планирует усилить влияние в Беларуси и в результате полностью подчинить себе страну.

Как публикацию и возможность реализации подобных планов оценивают белорусские демсилы? Можно ли принудить белорусское общество стать частью России? Ответы - у DW.

Чего хочет РФ?

Первой документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении" получила, как она утверждает, редакция Yahoo News. Позже она поделилась им с журналистами Süddeutsche Zeitung, Delfi Estonia, Dossier, The Kyiv Independent, WDR, Белорусского расследовательского центра и другими.

Документ якобы разработали в управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству в 2021 году. К журналистам он попал предположительно от источника из администрации Владимира Путина. Из его содержания следует, что Россия будто бы рассчитывает до 2030 года подстроить белорусское законодательство под российское, объединить армии двух стран, взять под контроль информационное пространство Беларуси, ввести единую валюту и упрощенную процедуру выдачи белорусам паспортов РФ. "Стратегические цели" разбиты на три категории - на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Тихановская: "Ничего нового”

По мнению лидера белорусских демсил Светланы Тихановской, ничего нового в опубликованном плане нет, это та политика, которую Россия проводит в Беларуси с конца 18 века.

Светлана Тихановская дает интервью DW Фото: Florian Huber/DW

"Она выражается в борьбе против национального языка, символов, культуры, истории, в насаждении всего российского. Лукашенко с начала своего правления является последовательным проводником этой политики. Сейчас в Беларуси многим активистам, которые боролись против узурпации власти Лукашенко, режим вменяет госизмену. Но на самом деле государственной изменой является подписание вот таких документов - о вхождении в Союзное государство, потому что они явно угрожают суверенитету Беларуси", - уверена Тихановская.

Она считает, что развязанная в Украине война закончится для России истощением и поражением - и осуществить подобные планы в отношении Беларуси Москве не удастся. "Белорусы могут противопоставить этому возрождением языка, культуры, истории - причем на всех уровнях, начиная с индивидуального, с повседневной жизни и общения", - отметила Тихановская в комментарии для DW.

Латушко: "Беларусь может стать десертом для РФ"

Глава НАУ, представитель переходного кабинета оппозиции по вопросам транзита власти Павел Латушко "абсолютно убежден", что подобная стратегия России в отношении Беларуси есть. По его мнению, РФ не видит Беларусь суверенным государством и рассматривает белорусов как часть "русского мира". "Это угроза, которая реально существует и стоит перед белорусским обществом, - заявил Латушко в интервью DW. - Неужели есть иллюзия на предмет того, что если Путин говорит о невозможности существования Украины, то у него иная точка зрения в отношении Беларуси и белорусского народа?".

Павел Латушко Фото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

Латушко полагает, что поскольку у России не получается поглотить Украину "в качестве главного блюда", Беларусь может стать для нее "десертом на этом обеденном столе". При этом он не исключает, что публикация подобных планов может играть на руку Лукашенко, который в глаза Запада хочет выглядеть гарантом суверенитета Беларуси, что ему уже удавалось после аннексии Крыма.

"Об этом на протяжении двух последних лет мы неоднократно говорили нашим западным партнерам и в Берлине, и в Париже, и Брюсселе, и в Вашингтоне. К сожалению, на мой взгляд, наши партнеры не осознавали на тот момент и, может быть, даже сегодня не осознают реальной угрозы для государственности Беларуси", - посетовал Павел Латушко.

Сахащик: "РФ уже сейчас хозяйничает в Беларуси"

По выражению представителя Объединенного переходного кабинета по вопросам обороны и национальной безопасности, подполковника запаса Валерия Сахащика, Беларусь уже оккупирована, и для России не станет большой проблемой продолжить этот процесс. "Россия вводит в Беларусь столько войск, сколько считает нужным, не спрашивая у белорусов об этом, и хозяйничает, как у себя дома. То есть факт оккупации в общем-то уже состоялся", - добавляет Валерий Сахащик.

Кроме этого, продолжает он, Беларусь находится в сильной финансовой и экономической зависимости от России, также "идет привязка определенных должностных лиц из так называемой белорусской элиты к РФ": "По моей информации, Россия активно занимается формированием пророссийских политических движений. Все плавно идет к тому, что Беларусь может стать российской вотчиной. Думаю, это произойдет гораздо раньше, чем к 2030 году".

Как белорусы могут этому противостоять? По мнению Сахащика, "только путем реализации положений Всеобщей декларации прав человека": "Она дает людям право на вооруженную защиту. Других способов я не вижу".

Готово ли белорусское общество к поглощению Беларуси Россией?

В опубликованном расследовании журналисты подчеркивают, что в отношении Беларуси Россия якобы выбрала стратегию не военного вторжения, как с Украиной, а подчинения. Насколько это возможно - принудить белорусов стать частью России? Социолог Филипп Биканов говорит, что навязать белорусам новую идентичность, заставить их "быть россиянами" вряд ли возможно. В своем этом вывовде он опирается на результаты исследования белорусской национальной идентичности, проведенного летом-осенью 2022 года.

Белорусско-российские военные учения, февраль 2022 года Фото: BELTA/AFP via Getty Images

"Белорусская идентичность по-разному воспринимается разными группами общества, но существует в отрыве от идентичности россиян. Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза, в разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли", - указывает Биканов.

Поэтому, по его словам, превратить их в россиян вряд ли выйдет: "Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают". По оценкам социолога, только примерно 4% населения РБ можно назвать "русифицированным" - это те люди, которые поддерживают объединение Беларуси и России.

Также в Беларуси есть достаточно большая группа населения (около 29%), представители которой чувствуют свою общность с РФ. "Но эта связь не очень рациональная, - объясняет Биканов. - Это, скорее, инерция, что "мы же всегда были вместе". Сторонники "русского мира" в Беларуси выглядят примерно так. Но это не те люди, которые хотят войти в состав России шестью губерниями".

По мнению Филиппа Биканова, важный показатель оценки - количество тех, кто хотел бы получить российский паспорт. ПОоданным исследования, таких в Беларуси - не более 20%. "Конечно, подчинить страну можно в результате военной оккупации. По опыту 2020 года можно сказать, что силовое подавление работает. Если силовых ресурсов достаточно, наверное, подавить недовольство получится. Другое дело - какая у этого долгосрочная перспектива, надолго ли хватит россиян одновременно воевать с Украиной и закатывать Беларусь в асфальт", - подвел итог социолог.

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