В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера?

Частное охранное предприятие (ЧОП) "ГардСервис", которому Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в войне в Украине? DW собрала информацию об этом.

Белорусское охранное предприятие "ГардСервис", единственное, которому указом Александра Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях. Об этом DW рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. По его информации, персонал "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев.

ЧОП могут использоваться в диверсионно-разведывательных группах

Валерий Сахащик считает, что сотрудников "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах. "Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области - Ред.) тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также проходят активные действия", - говорит представитель Объединенного переходного кабинета.

По его словам, за последнее время значительно выросла численность сотрудников. Сахащик предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек: "Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси".

Собеседник DW считает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Ранее Валерий Сахащик заявлял , что в "ГардСервис" Владимир Путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".

В Минск прилетали российские наемники?

Между тем летом 2022 года в независимых СМИ появилась информация от анонимного сотрудника "ГардСервис", который утверждал, что в конце июля-августе в Минск для обучения сотрудников ЧОП прибыли наемники из ЧВК Вагнера. (О том, что в августе в РБ прилетал самолет российской ЧВК сообщал и Telegram-канал "МотолькоПомоги"). Источник отмечал, что в "ГардСервис" к тому моменту насчитывалось около полутысячи человек, и что, по слухам, сотрудникам обещали командировки и в будущем зарплату в 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро в эквиваленте).

Алексей Карпеко Фото: Privat

"Появился некий человек, который начал рассылать различным СМИ рассказы о том, как сотрудников "ГардСервис" тренируют сотрудники из ЧВК Вагнера. В подтверждение он присылал свое удостоверение, где были замазаны фото, имя и фамилия. Идентифицировать этого человека было невозможно, как и то, насколько правдивую информацию он предоставлял", - отмечает журналист Белорусского расследовательского центра Алексей Карпеко. Он занимался двумя расследованиями, посвященными ЧОП.

Что известно о "ГардСервис"

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в РБ в июне 2020 года. Тогда же Александр Лукашенко личным указом разрешил его сотрудникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу "в порядке, установленном законом для военизированной охраны". Такие привилегии компания получила неслучайно. По словам Алексея Карпеко, "ГардСервис" создали на базе частной компании "Глобалкастом-менеджмент", одной из владелец которой была гражданская жена тогдашнего главы Управления делами президента Виктора Шеймана .

"Вероятно, перед президентскими выборами понадобилась частная структура на случай не самого благоприятного сценария для Лукашенко. В ЧОП набирали бывших ветеранов силовых структур, службы безопасности президента, спецназа, специальных подразделений КГБ, МВД, Госпогранкомитета", - рассказывает журналист.

В компанию набирают только "проверенных" людей

Компанию возглавил бывший военнослужащий бригады специального назначения, директор по безопасности ООО "Белгеопоиск", занимавшегося геологоразведкой в центральной Азии и в Африке, Евгений Чанов. Вскоре собственником "ГардСервис" стал близкий друг Виктора Шеймана, глава фонда "Память Афгана" Александр Метла. "Метла давно знаком с Шейманом, который постоянно помогает этому фонду. Метла же в свое время открыл "Линию Сталина", - отмечает собеседник DW.

Он также обращает внимание на высокий уровень секретности в "ГардСервис", попасть туда могут только "проверенные" люди. "Я знаю несколько бывших силовиков, которые пытались туда устроиться, но их проигнорировали - нужен определенный бэкграунд", - говорит Карпеко.

Несмотря на это, журналисту удалось выяснить, что предприятию отдали в распоряжение центр специальной подготовки, где раньше тренировались спецназовцы из Беларуси и других стран, в основном африканских и южноамериканских. А в 2021 году МВД опубликовало списки оружия , которое есть у "ГардСервис". В списке, в том числе, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки.

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