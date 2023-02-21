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Встреча Путина и Лукашенко в Минске в декабре 2022 годаФото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Секретная стратегия Кремля описывает захват Беларуси

Олег Соколенко
22 мин. назад

Консорциум журналистов европейских СМИ получил доступ к секретному документу Кремля под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси". Согласно ему, РФ планирует оккупировать Беларусь к 2030 году

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Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси", в котором прописано поэтапное полное присоединение Республики Беларусь к РФ к 2030 году. В расследовании участвовали издания Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, Expressen и Independent, проекты VSquare и Frontstory, центр "Досье" и Белорусский расследовательский центр.

17-страничный документ, датируемый летом 2021 года, перечисляет политические, военные, экономические и социальные цели Кремля в Беларуси. Этии цели разделены на три категории - краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

Цели и угрозы РФ в Беларуси

Cтратегия предусматривает "обеспечение преобладающего влияния Российской Федерации в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры". Этого планируется достичь, в частности, с помощью упрощения процедуры получения гражданами РБ российских паспортов - "в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок". Другим инструментом авторы видят образование: к 2030 году планируется открыть в Беларуси пункты сдачи российского школьного выпускного Единого госэкзамена (ЕГЭ).

В документе также говорится, что реформа Конституции Беларуси, "одобренная" на "всенародном референдуме" в феврале 2022 года, должна пройти в российских интересах, а законы РБ - "гармонизированы" с законами РФ.

Кроме целей, в документе прописаны и угрозы, способные, по мнению Кремля, нарушить планы России в Беларуси. К ним авторы стратегии относят возможность сближения Лукашенко с НАТО, влияние на него "националистических и прозападных политиков", замена российских вакцин от коронавируса на американские и европейские, а также полный перевод системы образования на белорусский язык.

Эксперты склонны считать стратегию подлинной

Подлинность обнародованного документа до конца подтвердить невозможно, однако западные эксперты склонны верить в его аутентичность. 

"Содержание документа абсолютно правдоподобно и соответствует тому, что мы тоже наблюдаем", - заявил высокопоставленный сотрудник западной разведки газете Süddeutsche Zeitung.  "По своей внешней форме документ напоминает стандартный документ российской бюрократии или политического управления", - прокомментировал замдиректора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Мартин Краг.

Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметил, что цели РФ в отношении Беларуси такие же, как и в отношении Украины. "Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Но итоговой целью по-прежнему является полное поглощение", - сказал он. Журналисты отмечают, что отдельные элементы стратегии - такие, как массовая выдача российских паспортов - уже использовались Кремлем в других странах и регионах: например, в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины после его оккупации.

В ноябре 2021 года Путин и Лукашенко подписали план интеграции России и Беларуси. Он состоит из примерно 30 "дорожных карт", посвященных различным аспектам интеграции - в том числе, военным и экономическим. Жители Беларуси неоднократно устраивали акции протеста против интеграции их страны с Россией.

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