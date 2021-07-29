Как может ответить Украина на выдачу в Донбассе российских паспортов

В понедельник, 21 февраля, Москва официально признала независимость самопровозглашенных "ДНР и "ЛНР" и после заключения соответствующего договора отправила на контролируемую ими территорию регулярные российские войска.

До этого РФ не признавала присутствия там своих военных, но уже не один год проводила так называемую паспортизацию. Еще в 2019 году президент Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР" в упрощенном порядке. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, по состоянию на 15 февраля 2022 года российское гражданство приняли 775 620 жителей Донбасса. При этом еще 170 тысяч находятся в процессе его оформления, добавил депутат.

Экономические мотивы получения гражданства РФ

Люди вынуждены получать российский паспорт из-за условий, созданных в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отмечает в интервью DW глава комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. "Например, без паспорта РФ нельзя трудоустроиться в какой-либо сфере, устроить детей в школу или садик, получить пенсию. Именно поэтому люди стали заложниками этой ситуации, и многие получают российские паспорта", - полагает он.

Владимир Путин разрешил в упрощенном порядке выдавать паспорта РФ жителям "ДНР" и "ЛНР"

Другие опрошенные DW эксперты также указывают на тот факт, что для возможности работы на неподконтрольных территориях требуют российский паспорт. Поэтому большинство жителей ОРДЛО получают паспорта РФ не по политическим мотивам, а по экономическим, уверен представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Сергей Гармаш.

Предоставление гражданам Украины российского гражданства было нарушением минских договоренностей и международного гуманитарного права, продолжает Гармаш: "Поэтому этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях ТКГ, но Россия уклонялась от ответа. Или говорила, что это внутреннее дело России, а также, что в минских договоренностях не сказано о возможности или невозможности выдачи паспортов, поэтому якобы обсуждать нечего". Эта ситуация, по словам Гармаша, сильно мешала мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Основание для ввода российских войск

Путем предоставления гражданства жителям ОРДЛО Россия создавала там критическую массу людей, которых считает своими гражданами, объясняет в беседе с DW политолог-международник и дипломат Вадим Трюхан. "Именно защитой интересов россиян обосновывалась необходимость признания "Л/ДНР" и введения туда регулярных подразделений вооруженных сил РФ", - убежден он.

Поэтому раздача российских паспортов очень опасна, ведь это может быть использовано Москвой как основание для вмешательства в политику других стран, добавляет соучредитель проекта "Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Юлия Тищенко.

"Вчера на Совбезе РФ один из участников заседания прямо сказал: "На Донбассе наши сограждане". Поэтому я уверена, что Россия хочет раздавать свои паспорта и на не оккупированных территориях Украины. Не зря Россия в 2020 году упростила порядок выдачи паспортов для всех украинцев", - предупреждает она в разговоре с DW.

Противодействие российской паспортизации

Действенных механизмов предотвращения предоставления гражданства РФ на всей территории Украины нет, признает Трюхан: "Москва может это делать где угодно и в любое время. Например, человек может уехать в Венгрию, и там в консульстве РФ ему могут выдать российский паспорт".

Конституция Украины не предусматривает лишения гражданства страны

Впрочем, в условиях угрозы для Украины, по мнению Трюхана, следует немедленно принять изменения в законодательство о гражданстве: "В частности, предусмотреть, что в случае получения гражданства РФ гражданин Украины лишается украинского паспорта. Это сделать непросто, потому что нужно вносить изменения в Конституцию Украины, которая в настоящее время предусматривает, что лишить гражданства Украины не может никто".

Но пока Киев этого не сделает, всегда будет найдена группа лиц, гражданство которых может быть использовано россиянами для обоснования очередного вторжения, уточняет Трюхан. В долгосрочной перспективе нужно сделать все, чтобы Украина была для людей привлекательна в социальном и экономическом плане, уверена Тищенко: "Чтобы люди не хотели получать иностранные паспорта".

Как Украина должна действовать после возвращения контроля над ОРДЛО

Когда же Украина вернет контроль над удерживаемой сепаратистами территорией Донбасса, то было бы правильным предоставить людям право выбора: гражданство Украины или иностранного государства, считает Лубинец. "Человек, который оставит паспорт РФ, сможет проживать на территории Украины в рамках действующего законодательства для граждан иностранных государств", - сказал он.

Похожее мнение и у Гармаша. Он подчеркивает, что лица, которые не откажутся от российского паспорта, в Украине будут ограничены в определенных правах, в частности, не смогут участвовать в выборах или работать в госструктурах. "Также, я думаю, можно ввести уголовную ответственность за сокрытие факта наличия двойного гражданства. Если хочешь иметь два паспорта, то хотя бы декларируй это", - резюмировал Гармаш.

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