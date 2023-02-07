Позняк и полк Калиновского хотят создать Совет безопасности

Белорусский оппозиционный политик Зенон Позняк, находящийся в эмиграции с 1996 года, и полк имени Кастуся Калиновского (ПКК), воюющий на стороне Воруженных сил Украины (ВСУ), объявили о намерении создать Раду бяспекі (Совет безопасности). Он, как предполагается, станет военно-политической структурой, которая займется "защитой национальных интересов Беларуси".

Об этом Позняк и командование ПКК сообщили во вторник, 7 февраля, на пресс-конференции в Белорусском доме в Варшаве.

Позняк: "Полк - боевая и одновременно политическая единица"

"Между полком Кастуся Калиновского и другими национально-демократическими организациями ведутся консультации о создании военно-политической структуры - Совета безопасности - с целью защиты национальных интересов Беларуси в условиях войны в Украине и оккупации Беларуси Российской Федерацией. Это значит, что мы планируем создать такой орган, который в перспективе может сыграть огромную роль в возрождении Беларуси и завоевании ею свободы Беларуси", - заявил Зенон Позняк.

Зенон Позняк Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Встречи с представителями полка состоялись во время его недавней тринадцатидневной поездки в Украину. Позняк, в том числе, побывал на передовых позициях полка в Бахмуте. Он считает, что полк - это "боевая единица, которая одновременно является единицей политической", и свою легитимность бойцы подтверждают кровью.

"Для полка очень важно то, чтобы Украина - ключевая страна в нашем регионе, которая будет решать судьбу Беларуси, - была задействована в этом процессе. Мы сейчас констатируем, что на 11 месяц войны, к сожалению, так и не были созданы постоянные практические контакты представителей белорусской политической оппозиции (с властями Украины. - Ред.), а такая необходимость есть", - констатировал, в свою очередь, замкомандира полка Вадим Кабанчук.

По его слова, для ППК как для военной структуры важно иметь политических представителей, "которые будут заниматься лоббированием наших интересов в Украине и во всем мире", потому что перед полком стоит много вопросов - от обеспечения до рекрутинга. При этом Кабанчук подчеркнул, что у него "нет кураторов с украинской стороны".

Кто войдет в Совет Безопасности?

Предполагается, что в Совет безопасности войдут бывшие бойцы ПКК, которые уже не состоят на службе в ВСУ, представители белорусской диаспоры в Украине и в других странах, а также "организации, которые стоят на позициях национально-демократического освобождения и возрождения". Будут ли в новой структуре какие-то политические коалиции, пока неизвестно.

Светлана Тихановская Фото: Julien De Rosa/AFP/Getty Images

Что касается контактов с Объединенным переходным кабинетом Светланы Тихановской, то, как пояснил Зенон Позняк, белорусский политолог Павел Усов, который также присутствовал на пресс-конференции, ранее предлагал в качестве автономного политического субъекта создать теневой кабинет. Позняк был готов его поддержать, но "они (команда Тихановской. - Ред.) на это не пошли".

Позняк: "Тихановская - не политик"

Отвечая на вопрос DW об отношении к Светлане Тихановской, Зенон Позняк указал, что оппозиция, которая ассоциируется с Тихановской, - "люди, нацеленные на сотрудничество с Россией". "Они согласны быть колонией России, быть под ее влиянием, это расходится с национальной оппозицией. Никакой демократии, никакой независимости, никакого суверенитета, никакого развития культуры не будет, если будет Россиия. Эта группа людей, которая появилась, их Россия и подготовила", - полагает Позняк.

По его выражению, Тихановская - это ширма, не политик, а случайный человек: "А что я о ней раньше говорил хорошо (в 2020 году Позняк называл Тихановскую "единственным позитивным человеком" среди тех, кого ЦИК допустил к выборам президента Беларуси. - Ред.), она красивая женщина, мама, но она не политик, ей там не место, ее используют соответствующим образом". Запад же, в первую очередь, Франция и Германия, добавил Зенон Позняк, поддерживает "этот проект", потому что считает, что "в России можно построить демократию".

"Оппозиция, которую создала Россия, - это оппозиция против Лукашенко на замену его на более податливого для России человека, таким был Виктор Бабарико (экс-банкир, ныне находящийся за решеткой и признанный правозащитниками политзаключенным. - Ред.). Россия ставила задачи по аннексии Беларуси. Поскольку Лукашенко держался за власть всеми силами, он им мог мешать. Кроме того, Лукашенко сфальсифицировал все выборы, он нелегитимный президент, Запад его не признал. С таким человеком невозможно заключать никакие юридические соглашения", - заключил Зенон Позняк.

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