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Белорусские добровольцы во время тренировок в Украине
Белорусские добровольцы во время подготовки в УкраинеФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
ОбществоУкраина

Есть ли для добровольцев из РБ место в Украине после службы?

Александр Бураков | Игорь Бурдыга
2 ч. назад

Добровольцам из Беларуси, воевавшим в частях ВСУ, непросто остаться в Украине после демобилизации. Как и кем решаются их проблемы?

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Реальная история: доброволец-белорус попал под бомбежку на фронте в Украине и оказался в госпитале. Учитывая характер ранения, врачи посоветовали ему демобилизоваться, и боец прекратил контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). За порогом госпиталя оказалось, что он не заслужил ни украинского гражданства, ни вида на жительство, а, следовательно, и многих социальных льгот, положенных украинским военным.

Три года службы для получения вида на жительство

Наличие проблемы с легализацией признает и представитель самого массового подразделения белорусских добровольцев - полка имени Кастуся Калиновского. "Тут срабатывает общий принцип: белорусы являются представителями страны-агрессора. Поэтому большинство наших бойцов выезжает из Украины после увольнения или ранения", - пояснил в переписке с DW представитель полка с позывным Отто.

Чаще всего белорусские бойцы, уйдя из ВСУ, переезжают в Польшу, многие делают это нелегально, потому что не могут доказать пограничникам законность пребывания в Украине после демобилизации, рассказала DW координатор винницкого волонтерского пункта "Ветеранское пространство" Таисия Гайда. В Польше у них есть шанс получить статус беженца, ждать его приходится до полугода, без каких-либо возможностей легального заработка.

Андрей Кушнеров, экс-боец полка Калиновского, все же остался в Киеве, чтобы доказать свое право легально проживать в Украине. Сделать это непросто. Закон позволяет иностранным добровольцам получить разрешение на иммиграцию по истечении трехлетнего контракта с ВСУ, пояснили DW в государственной миграционной службе Украины. Если же боец демобилизовался досрочно, он теряет это право.

"После расторжения контракта с ВСУ для белорусов действует правило "каждый сам за себя", - сетует Кушнеров. Претендовать на получение вида на жительство по упрощенной процедуре могут также участники боевых действий. Кушнеров хоть и принимал участие в боях, сейчас жалуется, что штаб полка Калиновского тянет с оформлением документов. Дело в том, что до конца прошлого года процедура получения статуса участника боевых действий (УБД) была крайне забюрократизирована: его давали только при документальном подтверждении нахождения солдата на передовой не меньше 30 дней.

В боях с бюрократией

Правительство Украины в конце октября прошлого года упростило порядок предоставления статуса УБД - теперь он не привязан к количеству дней выполнения боевых задач. К тому же получить удостоверение сейчас могут не только военнослужащие официальных армейских подразделений, но и бойцы территориальной обороны, нацгвардейцы, полицейские, пограничники и добровольцы из других вооруженных формирований. Однако доказывать участие в боях по-прежнему нужно документами: выписками из штабных донесений, вахтенными журналами, полетными листами.

Один из белорусских добровльцев в Киеве
Один из белорусских добровльцев в КиевеФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

"Наш штаб находится в Киеве, часть его никогда не выходила передовую, а бойцы на самом деле воюют в самых разных местах на линии фронта и в составе разных подразделений", - поясняет на условиях анонимности сложности с оформлением документов еще один бывший боец полка Калиновского.

Представитель полка с позывным Отто в переписке с DW не захотел раскрывать масштабы проблемы с легализацией бывших добровольцев подразделения, как и численность его самого. "Военный билет заменяет нам белорусский паспорт и вид на жительство. То есть, находясь в полку, мы полностью легально находимся на территории Украины. А выбывших у нас не так уж и много: из нескольких десятков раненых большинство возвращаются в строй", - утверждает Отто.

Замкнутый круг?

Представители ветеранских организаций хотят еще больше упростить процедуру получения статуса участника боевых действий, в том числе и для иностранных добровольцев. "Мы передали в парламентский комитет проект поправок к действующему законодательству, согласно которым комиссия при министерстве по делам ветеранов могла бы принимать решение, основываясь не только на штабных документах, но и на свидетельствах сослуживцев ветерана, - рассказывает Таисия Гайда. - Но министерство обороны настаивает на том, чтобы свидетелей было минимум трое и у каждого из них уже был статус УБД. Получается немного замкнутый круг".

Законопроект, о котором говорит волонтерка, Верховная рада одобрила в первом чтении еще в сентябре, однако из-за дискуссии о свидетелях окончательное рассмотрение документа перенесли на 2023 год. То же произошло и еще с одной инициативой, с которой выступила группа депутатов под руководством Александры Устиновой из оппозиционной фракции "Голос".

Зал заседаний Верховной рады
Раду рассмотрит предложения по упрощению получения статуса УБД для иностранных добровольцевФото: picture-alliance/dpa/Ukrinform

"Еще весной к нам обратились бойцы из подразделения "Медведи", которое тогда было частью полка Нацгвардии "Азов". Оказалось, что право на легализацию русским и белорусам дает только контракт с вооруженными силами, а служба в других формированиях - Нацгвардии, погранслужбе, службе внешней разведки - не дает", - пояснила Устинов DW.

Внесенный ею законопроект не только исправляет эту несправедливость, но и позволит претендовать на получение вида на жительство и упрощенное приобретение гражданства Украины тем иностранным добровольцам, кто демобилизовался после ранения по рекомендации медиков до окончания трехлетнего контракта. Устинова утверждает, что у Минобороны и миграционной службы к документу исключительно технические замечания.

Зампредседателя комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая, ответственная за прохождение этого законопроекта, сообщила DW, что он будет вынесен на голосование на ближайшей же сессионной неделе в январе.

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