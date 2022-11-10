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Белорусские добровольцы во время учений в Украине, март 2022 года
Белорусские добровольцы во время учений в Украине, март 2022 годаФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
КонфликтыБеларусь

Где и как хоронят белорусов, погибших за Украину

Татьяна Гаргалык
27 мин. назад

Не менее 14 белорусов погибли, сражаясь за Украину. Их тела - и даже прах - привезти в Беларусь невозможно. Что происходит с их телами, где упокоены добровольцы?

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"Илью, по его желанию, кремировали. Прах сейчас находится у меня, когда закончится война, родители мужа хотели бы забрать его и похоронить на семейном кладбище. Хотя я знаю, что Илья хотел бы, чтобы его прах развеяли, но желание родителей также важно", - говорит Карина, жена 27-летнего белорусского добровольца Ильи Хренова (позывной "Литвин"). 3 марта в бою за Бучу Илья получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Многие бойцы хотят, чтобы в случае гибели их кремировали"

В батальоне "Террор" (вышел из состава белорусского полка имени Кастуся Калиновского (ПКК) - Ред.) каждый боец при вступлении в  сообщает, с кем связаться в случае ранения или гибели. Если есть пожелания, касающиеся процедуры захоронения, то их также указывают.

Илья Хренов (
Илья Хренов ("Литвин") с женой Кариной, фото из архиваФото: Privat

"Многие в случае смерти хотели бы, чтобы их кремировали, а прах развеяли или передали родным, если те находятся в Европе, - рассказали представители батальона DW. - Кто-то категорически против кремации, и так как для людей это важно, мы стараемся выполнить их волю. У нашего последнего погибшего невеста из Винницкой области, его похоронили там".

В Украине был похоронен и боец белорусского полка "Пагоня". Похороны погибшего, которого в телеграм-канале полка называют "Жнецом", прошли 2 октября в городе Тальное (Черкасская область). "Здесь завещал похоронить себя наш боевой друг Жнец. Именно здесь похоронен его побратим, с которым они защищали независимость Украины в 2016 году", - сообщает "Пагоня". 

Ирина, жена 31-летнего Алексея Скобли (позывной "Тур") также признается, что хотела похоронить тело мужа в Украине, но узнала от его сослуживцев, что Алексей в случае гибели завещал себя кремировать. В свою очередь, его родители попросили передать прах сына им, чтобы похоронить в Беларуси. "Мы договорились встретиться в Польше. Трудно было самой собрать все необходимые документы (для транспортировки урны. - Ред.). Во Львове мне помог мужчина, занимающийся международными ритуальными услугами",- добавляет Ирина. Алексей Скобля воевал в подразделении Сил специальных операций ВСУ, погиб 13 марта в бою под Киевом.

Алексей Скобля (
Алексей Скобля ("Тур") с женой Ириной, фото из архиваФото: Privat

Прах погибших невозможно передать в Беларусь

"Погибшие, у которых есть семьи в Украине, были похоронены здесь. Если родные в Беларуси или странах ЕС, то они чаще всего просят провести кремацию. Мы занимаемся всеми организационными вопросами", - рассказали DW в пресс-службе белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

По словам собеседников, если родственники погибшего живут в ЕС, передать им прах возможно - ПКК через посольство оформляет разрешение на вывоз урны, а вот семьи в Беларуси вынуждены оставлять урны на хранение в крематории. "Человека, который будет ее везти, могут задержать "за соучастие", потому что мы в РБ считаемся экстремистами, террористами, предателями родины. Прах оставляют на хранение до того времени, пока Беларусь не станет свободной и можно будет похоронить своих близких в родной земле", - говорят в ПКК.

Также в пресс-службе отмечают, что из-за преследования, которым в Беларуси подвергаются родственники добровольцев,  полк не называет имена последних погибших. "Еще у нас четверо бойцов, чьи тела мы не смогли забрать, потому что там до сих пор проходит линия фронта", - добавляют представители полка.

"Не знаю, когда смогу похоронить мужа"

"Я не знаю, когда смогу похоронить мужа. Его тело осталось на оккупированной территории. Я сделала ДНК-тест нашему ребенку, чтобы в дальнейшем можно было провести сравнение с ДНК останков погибших. Опознать тело, боюсь, будет невозможно", - говорит Елена Гергель, жена бойца ПКК Василя Парфенкова (позывной "Сябро"). Вероятно, он погиб 26 июня в бою под Лисичанском.

Василь Парфенков (
Василь Парфенков ("Сябро") с женой Еленой и детьми, фото из архиваФото: Privat

Елена отмечает, что из-за огромного количества запросов, как от военных, так и от гражданского населения, тесты обрабатываются не менее трех месяцев с момента взятия.
Женщина говорит, что пока не знает, где похоронит мужа. " У нас в районе есть кладбище с Аллеей героев - участком, на котором хоронят военных с 2014 года, но сейчас он практически занят, и каждый день там появляются новые могилы, - делится Елена.  - Я знаю, что Василь хотел бы быть среди своих - на Лесном кладбище Киева. Там много его побратимов. Но пока остается только ждать".

В Беларуси родные Василя Парфенкова неоднократно подвергались давлению властей, у них проходили обыски, их задерживали и заставляли сниматься в так называемых "покаянных" видео. В апреле в провластных телеграм-каналах появилось видео с мамой бойца. Силовики заставили женщину сказать на камеру, что она презирает сына. Несколько раз задерживали двоюродного брата Парфенкова Сергея Бондаренко. После очередного допроса в ГУБОПик Сергей попал в больницу. Оттуда мужчине удалось сбежать и выехать в Польшу.

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