Рада осудила попытку аннексии Россией регионов Украины

Украинские парламентарии призвали международные организации не признавать аннексию. 5 октября Путин подписал закон об аннексии территорий "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

Верховная рада Украины осудила попытку аннексии Россией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать "присоединение" украинских территорий к РФ. В поддержку соответствующего законопроекта в четверг, 5 октября, проголосовали 315 депутатов.

"Верховная Рада Украины решительно осуждает подписание президентом РФ В.Путиным 30 сентября 2022 года фиктивных "международных соглашений" о включении в состав Российской Федерации временно оккупированных ею территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины исходя из объявленных результатов псевдореферендумов относительно якобы добровольного их вхождения в состав Российской Федерации", - говорится в документе.

Усилить санкционное давление на Россию

Украинские парламентарии призвали ООН, ЕС, НАТО, парламенты и правительства всех стран осудить проведенные РФ фиктивные референдумы, усилить санкционное давление на Россию и ее должностных лиц с целью добиться незамедлительного прекращения агрессии против Украины, вывода с территории Украины всех контролируемых Россией вооруженных формирований и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года.

Депутаты Верховной рады призвали мировое сообщество признать Россию государством-спонсором терроризма и ввести против нее соответствующие санкции, увеличить военную помощь Украине, поддержать инициативу Киева о создании "Специального уголовного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины" и привлечь Россию, ее политическое и военное руководство к ответственности за "нарушение международного права, военные преступления и геноцид украинского народа".

Парламентарии призвали создать правовые механизмы на международном и национальных уровнях для ликвидации вреда, причиненного Россией Украине, поддержать усилия по лишению РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и стремление Украины добиться скорейшего приема в ЕС и НАТО.

Аннексия украинских территорий

Владимир Путин 30 сентября по результатам псевдореферендумов признал независимость оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях Украины и объявил об аннексии этих территорий, а также самопровозглашенных "республик" Донбасса "ДНР" и "ЛНР".

5 октября он подписал закон об аннексии этих территорий и указ о публикации текста Конституции РФ с изменениями на основании законов о "принятии в состав России" аннексированных территорий Украины, тем самым финализировав аннексию.

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