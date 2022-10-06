  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Зал заседаний Верховной рады Украины
Фото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Рада осудила попытку аннексии Россией регионов Украины

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Украинские парламентарии призвали международные организации не признавать аннексию. 5 октября Путин подписал закон об аннексии территорий "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

https://www.dw.com/ru/verhovnaa-rada-osudila-popytku-anneksii-rossiej-regionov-ukrainy/a-63362517

Верховная рада Украины осудила попытку аннексии Россией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать "присоединение" украинских территорий к РФ. В поддержку соответствующего законопроекта в четверг, 5 октября, проголосовали 315 депутатов.

"Верховная Рада Украины решительно осуждает подписание президентом РФ В.Путиным 30 сентября 2022 года фиктивных "международных соглашений" о включении в состав Российской Федерации временно оккупированных ею территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины исходя из объявленных результатов псевдореферендумов относительно якобы добровольного их вхождения в состав Российской Федерации", - говорится в документе.

Усилить санкционное давление на Россию

Украинские парламентарии призвали ООН, ЕС, НАТО, парламенты и правительства всех стран осудить проведенные РФ фиктивные референдумы, усилить санкционное давление на Россию и ее должностных лиц с целью добиться незамедлительного прекращения агрессии против Украины, вывода с территории Украины всех контролируемых Россией вооруженных формирований и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года.

Депутаты Верховной рады призвали мировое сообщество признать Россию государством-спонсором терроризма и ввести против нее соответствующие санкции, увеличить военную помощь Украине, поддержать инициативу Киева о создании "Специального уголовного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины" и привлечь Россию, ее политическое и военное руководство к ответственности за "нарушение международного права, военные преступления и геноцид украинского народа".

Парламентарии призвали создать правовые механизмы на международном и национальных уровнях для ликвидации вреда, причиненного Россией Украине, поддержать усилия по лишению РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и стремление Украины добиться скорейшего приема в ЕС и НАТО.

Аннексия украинских территорий

Владимир Путин 30 сентября по результатам псевдореферендумов признал независимость оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях Украины и объявил об аннексии этих территорий, а также самопровозглашенных "республик" Донбасса "ДНР" и "ЛНР".

5 октября он подписал закон об аннексии этих территорий и указ о публикации текста Конституции РФ с изменениями на основании законов о "принятии в состав России" аннексированных территорий Украины, тем самым финализировав аннексию.

Смотрите также:

Реакция Запада на аннексию и риторику Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шоу Путина с аннексией еще части Украины: почему это Пиррова победа? DW Новости (30.09.2022)

Шоу Путина с аннексией еще части Украины: почему это Пиррова победа? DW Новости (30.09.2022)

Владимир Путин подписал договора о включении в состав Российской Федерации четырех областей Украины - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. На Западе называют объявления Путина реакций на военные поражения Москвы последних месяцев, а также на падение его рейтинга вследствие им же объявленной "частичной мобилизации" населения на войну с Украиной.
Политика
30 сентября 2022 г.
36:48 мин.
external

Успехи ВСУ под Херсоном, закрытие аннексированных территорий, тела вдоль дорог в Лимане (04.10.2022)

Успехи ВСУ под Херсоном, закрытие аннексированных территорий, тела вдоль дорог в Лимане (04.10.2022)

ВСУ продолжают контрнаступление. Сообщается об освобождении все новых населенных пунктов в Херсонской области. Между тем, на териториях Украины, которые Россия объявила своими, начинается перепись мужского населения. Вероятно, это первый шаг к мобилизации. Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях сильно затруднен проезд через границы территорий, контролируемых разными силами.
Политика
4 октября 2022 г.
03:46 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Утечка из газопровода "Северный поток - 2"

Швеция: "Северные потоки" разрушили преднамеренные взрывы

Экономика и бизнес
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Одно из месторождений нефти в России

Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти

Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти

Экономика и бизнес
4 ч. назад
Карикатура: Ким Чен Ын стоит с зажженной спичкой у фитиля, торчащего из ракеты, и спрашивает: "Я достаточно угрожающе выгляжу?"

Зачем Северная Корея запускает ракеты?

Зачем Северная Корея запускает ракеты?

Конфликты
5 ч. назад
Одна из тюрем Беларуси

В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

Политика
5 ч. назад
Россияне, бежавшие в Казахстан от мобилизации в РФ

Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

Политика
7 ч. назад
Флаг ЕС и Украины

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Политика
24 ч. назад
Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Экономика и бизнес
5 октября 2022 г.
На главную страницу