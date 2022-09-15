В США внесли документ о признании РФ спонсором терроризма

В Сенат США внесен двухпартийный законопроект о признании России государством - спонсором терроризма. Документ в среду, 14 сентября, представили демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм. На пресс-конференции они назвали свое предложение актуальным в связи с многочисленными свидетельствами убийств мирных жителей и другими преступлениями в Украине. Дата голосования пока неизвестна.

В июле Сенат США принял рекомендательную резолюцию в отношении РФ

В конце июля Сенат Конгресса США принял необязательную к исполнению резолюцию, в которой правительство России обвинялось в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии и поддержке с 2014 года сепаратистов в Донбассе.

Сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов". При этом в документе оговаривалось, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия". После этого в Москве заявили, что "очень негативно" оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания Конгрессом США России государством - спонсором терроризма.

Включение в список государств - спонсоров терроризма позволяет Белому дому,в частности, замораживать активы этих государств, а также накладывать санкции на третьи страны, которые поддерживают с ними экономические отношения. Подобный статус США присвоили четырем странам: Северной Корее, Кубе, Ирану и Сирии. Известно, что президент США Джо Байден не поддерживает внесение России в данный список.

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