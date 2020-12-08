Западные эксперты о наступлении ВСУ

Украинская армия за считанные дни освободила почти всю Харьковскую область, включая важнейшие транспортные узлы Изюм и Купянск. При этом украинские военные, по некоторым данным, чуть ли не везде вышли к границе с РФ. Речь идет о самом большом успехе ВСУ с начала войны: в ходе молниеносной операции освобождена территория площадью в несколько тысяч квадратных километров.
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