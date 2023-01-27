Как в Киеве прошел марш памяти погибших за Украину белорусов

Чествование памяти всех погибших за свободу Украины и Беларуси - такой была цель организаторов марша, прошедшего вечером 26 января по центральным улицам и площадям Киева. Дата проведения ставшей уже традиционной акции - день рождения первого погибшего за свободу Украины белоруса, участника Евромайдана 2013-2014 годов Михаила Жизневского. Однако на транспаранте, который несли участники марша, были портреты с именами еще 33 белорусов, погибших в вооруженной борьбе Украины с российским агрессором за последние годы.

"Белорусы помогают"

Боец полка Вооруженных сил Украины им. Кастуся Калиновского с позывным Ольгерд сказал DW, что на транспаранте указаны только известные организаторам имена. А на самом деле число белорусов, отдавших жизнь за свободу Украины и Беларуси в нынешней войне, может быть другим. "Вы же понимаете, что их может быть значительно больше. Мы всех не знаем. Кто-то мог принципиально не говорить, что он белорус, кто-то прожил длительное время в Украине, получил гражданство и погиб, воюя на стороне Украины", - пояснил Ольгерд.

Его боевые товарищи из добровольческого белорусского полка им. Калиновского составили около четверти всех участников акции. Ольгерд говорит, что является ее организатором еще с 2016 года и что для него не стоял выбор, воевать или не воевать. "Без независимой Украины не будет независимой Украины и наоборот, без независимой Украины не будет независимой Беларуси", - напомнил боец.

Он опроверг расхожее в Украине мнение, что белорусы терпят авторитарный режим Александра Лукашенко и сравнил положение белорусского народа с положением украинского населения на оккупированных Россией территориях Украины. "Вы знаете о наших "рельсовых партизанах", которых сейчас судят, а также о тех, кто выступал в поддержку Украины в Беларуси и сейчас арестован… Белорусы помогают и деньгами, и диверсиями, когда это нужно, и воюют здесь, в Украине", - сказал Ольгерд.

Жертвы борьбы за свободу

Перед началом шествия на Михайловского площади Киева вблизи выставки разбитой российской военной техники выступили с речами организаторы марша. После прозвучавших призывов сохранить память о погибших белорусах, "сражавшихся за свободу и братство независимых Украины и Беларуси", колонна - примерно сто человек с бело-красно-белыми и украинскими сине-желтыми флагами - прошла по центральным улицам столицы Украины.

Зенон Позняк на марше в Киеве Фото: Ahata Kviatkouskaja/Belsat

Участники марша выкрикивали лозунги на украинском и белорусском языках - "Слава Украине - Героям слава!", а также "Жыве Беларусь - Жыве вечна!". Прохожие на киевских улицах останавливались и выкриками солидарности поддерживали шествие. Проезжающие по дорогам автомобили приветствовали марширующих гудками.

С речью на марше выступил и Зенон Позняк, основатель БНФ, который с 1996 года живет в эмиграции.

В акции приняла участие Елена, жена погибшего в июне минувшего года бойца полка им. Калиновского. "Он погиб не зря. Он герой! Он защищал две страны, всех украинских детей и наших детей, наше свободное будущее. Он верил, что это будет вкладом в освобождение Беларуси", - сказала женщина.

Елена, жена погибшего за Украину белоруса Фото: Olexander Savytskyi/DW

"Мы обязаны рассказать, что есть другие белорусы"

Еще один участник шествия, представившийся как "простой белорус Павел", последнее время живет в Киеве. Он пришел на марш, чтобы показать волю своего народа к свободе и независимости от России. "Даже если со стороны Беларуси летят ракеты, мы обязаны и должны рассказать всем, что есть и другие белорусы. Что есть белорусы, которые любят Украину, любят Беларусь и готовы жизнь свою отдать за мир и свободу наших стран", - сказал Павел.

Марш в честь погибших за независимость белорусов завершился на улице Грушевского, где на месте жестокого противостояния демонстрантов Евромайдана с бойцами спецподразделений милиции "Беркут" и внутренних войск в 2014 году была пролита первая кровь. Участники белорусского марша возложили цветы к мемориалам Олегу Нигояну и Михаилу Жизневскому, который погиб от милицейской пули 22 января 2014 года, через три дня после начала уличных боев в Киеве. Позже он был зачислен в "Небесную сотню" и посмертно награжден званием Героя Украины.

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