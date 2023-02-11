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Российский танк на перегоне в Беларуси в январе 2022 годаФото: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry
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Бобруйских "рельсовых партизан" осудили на 22 года тюрьмы

Анатолий Арни
52 мин. назад

Суд в Беларуси приговорил к тюремному сроку двух "рельсовых партизан" из Бобруйска. Еще одного осудили за молчание.

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Могилевский областной суд вынес приговоры трем жителям Бобруйска, которых обвиняли в подготовке диверсии на железнодорожных путях, сообщил в пятницу, 10 февраля, белорусский правозащитный центр "Вясна". Молодых людей - Дмитрия Климова, Владимира Аврамцева и Евгения Минкевича - задержали в Беларуси в конце марта 2022 года. Во время операции силовики стреляли в них на поражение и Климов был ранен.

Климов и Аврамцев приговорены к 22 годам тюрьмы по ряду особо тяжких статей УК РБ, среди которых теракт, госизмена, участие в организации для осуществления террористической деятельности и умышленное выведение из строя транспортного средства или средств связи. По версии следствия, они причастны к уничтожению двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне под Осиповичами.

"Рельсовая война" - создание проблем для войск РФ

Действия, в которых следствие обвиняло осужденных, обычно приводят к тому, что на железнодорожном участке перестают работать светофоры, из-за чего срывается график движения поездов - в том числе и составов с вооружением и военной техникой ВС РФ для войны в Украине, которые весной 2022 года активно перегоняли через территорию Беларуси.

Именно к такой тактике противостояния войне и режиму Александра Лукашенко призывало белорусов объединение бывших силовиков ByPol (признано в РБ экстремистским формированием. - Ред.). При этом, утверждают в ByPol, такие акции не представляют угрозу для жизни и здоровья белорусов, но наносят существенный ущерб инфраструктуре БелЖД. Так, стоимость каждой уничтоженной установки - около 50 тысяч долларов, а комплектов для их замены в Беларуси не так уж много.

Минкевича суд приговорил к 1,5 года тюрьмы по статье о "несообщении о преступлении", но он был освобожден из зала суда, так как уже провел часть этого срока под стражей, а остаток был сокращен по закону "Об амнистии в связи с Днем народного единства". Суд над всеми тремя проходил в закрытом режиме.

Белорусские суды начали выносить приговоры "рельсовым партизанам"

Первые приговоры "рельсовым партизанам" суды в Беларуси начали выносить в конце декабря 2022 года - жителей Гомельской области Дениса Дикуна, Дмитрия Равича и Олега Молчанова приговорили к срокам от 21 до 21 лет тюрьмы. При этом расследование в отношении них было завершено еще в июне, а самим обвиняемым угрожали смертной казнью.

Молодых людей обвиняли в том, что 28 февраля они "за вознаграждение" подожгли релейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов в Беларуси, который использовался для доставки техники и вооружения войскам РФ, вторгшимся в Украину.

В начале февраля схожие приговоры были вынесены в отношении двух "рельсовых партизан" из Мозыря. 34-летний Сергей Плешкун и 45-летний Юрий Сельвич получили 16 и 14 лет колонии строгого режима. Обвинение им было предъявлено по семи статьям УК РБ, в том числе, акт терроризма, содействие экстремистской деятельности, разжигание социальной вражды.

Следствие утверждало, что с августа 2020 года по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич приобрели компоненты для изготовления "коктейлей Молотова" и пиротехническое изделие с целью их последующего использования при совершении теракта, нападении на сооружения, учреждения, транспортные средства, а также сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры РБ, Плешкун в "признанном экстремистским формированием" Тelegram-канале сообщил о дате и времени перемещения военной техники, военизированных подразделений и военнослужащих. Он также нанес краской на заборе одного из предприятий Мозырьского района "циничные рисунки и надписи, в которых дал негативную оценку жителям иностранного государства".

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