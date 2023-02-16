Дебаты ЕП: Беларусь воспринимают "мухой на проблеме Путин"?
Эмма Левашкевич
13 мин. назад
В Европарламенте прошли дебаты, посвященные судебным процессам по делам нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и журналиста Анджея Почобута. Главное из сказанного депутатами - у DW.
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Журналиста и зампредседателя Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута недавно приговорили к 8 годам колонии, для нобелевского лауреата правозащитника Алеся Беляцкого прокурор запросил еще больше - 12 лет. Ситуацию с политзаключенными и репрессии в стране, санкции против режима Лукашенко, а также недавний визит в Минск венгерского министра иностранных дел Сийярто в четверг, 16 февраля, обсудили во время дебатов в Европарламенте. О самых ярких выступлениях - DW.
"Достаточно ли мы делаем?"
Открыл дебаты еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Он отметил, что приверженность свободе и демократии, которую демонстрирует народ Беларуси, является источником большого вдохновения. Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже ввел жесткие санкции против Минска - "в качестве ответа на нарушения прав человека и международных норм, а также за поддержку Беларусью агрессивной войны России". В то же время, напомнил Ленарчич, Брюссель оказал "мощную поддержку народу Беларуси, выделив на эти цели более 100 миллионов евро".
Однако не все евродепутаты считают, что принятых мер достаточно. "Все финансовые и экономические санкции, направленные против России, должны быть направлены и против Беларуси. Политическая и дипломатическая изоляция России должна распространяться и на Беларусь. Все расследования и дела против России в международных судах и трибуналах должны касаться и роли Беларуси. Мы не можем допустить никаких лазеек, никаких серых зон", - уверена депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая фракцию Европейской народной партии. Свою речь она закончила лозунгами: "Жыве Беларусь, слава Украине!"
"Достаточно ли мы делаем?" - задал коллегам вопрос представитель Нидерландов Тейс Ройтен (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов"). И добавил: "Во время вчерашнего объявления санкций (против РФ. - Ред.) я ни разу не услышал слова Беларусь". По его выражению, "подельник Путина (Александр Лукашенко. - Ред.) должен быть подвергнут таким же сокрушительным санкциям, как и Россия".
Ройтена возмутил и еще один момент: визит в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. "Вы не обсуждаете мир, что бы Орбан ни думал, с незаконным пособником путинского терроризма. Не трудно поддержать демократов, а не диктаторов. Свободу Алесю Беляцкому и жыве Беларусь!" - так завершил свое выступление Тейс Ройтен.
"Надоедливая муха на проблеме по имени Путин"
На посещение венгерским министром Минска обратил внимание и литовский евродепутат, постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус: "На следующей неделе исполнится тысяча дней, как лидер белорусских социал-демократов Николай Статкевич содержится в тюрьме в крайне тяжелых условиях. На этой же неделе мы слышим о визите в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Интересно, требовал ли он там освобождения политзаключенных?".
Ауштрявичус призывал Евросоюз и страны Запада "оказать давление на диктатора Лукашенко" и совместными усилиями избежать ошибок прошлого. Маркета Грегорова из Чехии, член фракции "Союз-90/Зеленые", напомнила, что "с тех пор, как Лукашенко в 2020 году захватил власть", Европарламент проголосовал за шесть резолюций, связанных с Беларусью.
Число беспрецедентное, однако, по оценке Грегоровой, оно показывает, что усилий прилагается недостаточно: "Действительно ли санкции направлены на тех, кто несет ответственность? Или Беларусь воспринимается государствами-членами просто как какая-то надоедливая жужжащая муха на проблеме по имени Путин?".
"Ордер на арест должен ожидать при пересечении границы"
"В аду должно быть особое место для лидеров, которые прислуживают диктаторам, будь то Международный олимпийский комитет или венгерские министры. Никто не должен думать, что это хорошая идея - открыть Олимпийские игры в Париже для российских и белорусских спортсменов в то время, когда олимпийские призеры, которые не молчат, считаются настолько опасными, что их приговаривают к длительным тюремным срокам", - заявила замглавы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро.
А ее литовский коллега Юозас Олекас (фракция социал-демократов) предложил лучше работать с международными партнерами в Америке, Африке и Азии, чтобы обеспечить еще большую изоляцию режима Лукашенко. "Все, кто несет ответственность за насилие и нарушение прав человека, должны заочно предстать перед судом, и ордер на арест должен ожидать их, как только они пересекут белорусскую границу", - полагает Олекас.
Новые санкции - против судей и прокуроров
По мнению члена фракции Европейской народной партии поляка Томаша Франковски, санкции в отношении Беларуси и другие меры (например, закрытие пограничного перехода в Бобровниках или недопущение белорусских спортсменов до участия в международных турнирах) должны быть усилены - чтобы больнее ударить по режиму.
Однако еврокомиссар Янез Ленарчич о новых конкретных санкциях говорить не стал, ограничившись заверением, что работа по обеспечению согласованности санкционных режимов в отношении России и Беларуси ведется. Кроме того, по его словам, Еврокомиссия работает над принятием дополнительных санкций "в контексте нарушений прав человека". Они будут направлены, в первую очередь, против судей и прокуроров.
"В случае дальнейшего участия Беларуси в войне будут изучены и другие области санкций", - предупредил Ленарчич. И подчеркнул, что власти Беларуси "должны начать подлинный и инклюзивный диалог со всеми представителями общества, ведущий к проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением и в соответствии с международными стандартами".