Дебаты ЕП: Беларусь воспринимают "мухой на проблеме Путин"?

Журналиста и зампредседателя Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута недавно приговорили к 8 годам колонии, для нобелевского лауреата правозащитника Алеся Беляцкого прокурор запросил еще больше - 12 лет. Ситуацию с политзаключенными и репрессии в стране, санкции против режима Лукашенко, а также недавний визит в Минск венгерского министра иностранных дел Сийярто в четверг, 16 февраля, обсудили во время дебатов в Европарламенте. О самых ярких выступлениях - DW.

"Достаточно ли мы делаем?"

Открыл дебаты еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Он отметил, что приверженность свободе и демократии, которую демонстрирует народ Беларуси, является источником большого вдохновения. Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже ввел жесткие санкции против Минска - "в качестве ответа на нарушения прав человека и международных норм, а также за поддержку Беларусью агрессивной войны России". В то же время, напомнил Ленарчич, Брюссель оказал "мощную поддержку народу Беларуси, выделив на эти цели более 100 миллионов евро".

Янез Ленарчич Фото: Johanna Geron/REUTERS

Однако не все евродепутаты считают, что принятых мер достаточно. "Все финансовые и экономические санкции, направленные против России, должны быть направлены и против Беларуси. Политическая и дипломатическая изоляция России должна распространяться и на Беларусь. Все расследования и дела против России в международных судах и трибуналах должны касаться и роли Беларуси. Мы не можем допустить никаких лазеек, никаких серых зон", - уверена депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая фракцию Европейской народной партии. Свою речь она закончила лозунгами: "Жыве Беларусь, слава Украине!"

Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/SOPA/ZUMA/picture alliance

"Достаточно ли мы делаем?" - задал коллегам вопрос представитель Нидерландов Тейс Ройтен (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов"). И добавил: "Во время вчерашнего объявления санкций (против РФ. - Ред.) я ни разу не услышал слова Беларусь". По его выражению, "подельник Путина (Александр Лукашенко. - Ред.) должен быть подвергнут таким же сокрушительным санкциям, как и Россия".

Ройтена возмутил и еще один момент: визит в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. "Вы не обсуждаете мир, что бы Орбан ни думал, с незаконным пособником путинского терроризма. Не трудно поддержать демократов, а не диктаторов. Свободу Алесю Беляцкому и жыве Беларусь!" - так завершил свое выступление Тейс Ройтен.

"Надоедливая муха на проблеме по имени Путин"

На посещение венгерским министром Минска обратил внимание и литовский евродепутат, постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус: "На следующей неделе исполнится тысяча дней, как лидер белорусских социал-демократов Николай Статкевич содержится в тюрьме в крайне тяжелых условиях. На этой же неделе мы слышим о визите в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Интересно, требовал ли он там освобождения политзаключенных?".

Пятрас Ауштрявичус Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Ауштрявичус призывал Евросоюз и страны Запада "оказать давление на диктатора Лукашенко" и совместными усилиями избежать ошибок прошлого. Маркета Грегорова из Чехии, член фракции "Союз-90/Зеленые", напомнила, что "с тех пор, как Лукашенко в 2020 году захватил власть", Европарламент проголосовал за шесть резолюций, связанных с Беларусью.

Число беспрецедентное, однако, по оценке Грегоровой, оно показывает, что усилий прилагается недостаточно: "Действительно ли санкции направлены на тех, кто несет ответственность? Или Беларусь воспринимается государствами-членами просто как какая-то надоедливая жужжащая муха на проблеме по имени Путин?".

"Ордер на арест должен ожидать при пересечении границы"

Вспомнили евродепутаты и о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из Беларуси и РФ к крупным соревнованиям, в частности к летней Олимпиаде в Париже.

"В аду должно быть особое место для лидеров, которые прислуживают диктаторам, будь то Международный олимпийский комитет или венгерские министры. Никто не должен думать, что это хорошая идея - открыть Олимпийские игры в Париже для российских и белорусских спортсменов в то время, когда олимпийские призеры, которые не молчат, считаются настолько опасными, что их приговаривают к длительным тюремным срокам", - заявила замглавы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро.

А ее литовский коллега Юозас Олекас (фракция социал-демократов) предложил лучше работать с международными партнерами в Америке, Африке и Азии, чтобы обеспечить еще большую изоляцию режима Лукашенко. "Все, кто несет ответственность за насилие и нарушение прав человека, должны заочно предстать перед судом, и ордер на арест должен ожидать их, как только они пересекут белорусскую границу", - полагает Олекас.

Новые санкции - против судей и прокуроров

По мнению члена фракции Европейской народной партии поляка Томаша Франковски, санкции в отношении Беларуси и другие меры (например, закрытие пограничного перехода в Бобровниках или недопущение белорусских спортсменов до участия в международных турнирах) должны быть усилены - чтобы больнее ударить по режиму.

Однако еврокомиссар Янез Ленарчич о новых конкретных санкциях говорить не стал, ограничившись заверением, что работа по обеспечению согласованности санкционных режимов в отношении России и Беларуси ведется. Кроме того, по его словам, Еврокомиссия работает над принятием дополнительных санкций "в контексте нарушений прав человека". Они будут направлены, в первую очередь, против судей и прокуроров.

"В случае дальнейшего участия Беларуси в войне будут изучены и другие области санкций", - предупредил Ленарчич. И подчеркнул, что власти Беларуси "должны начать подлинный и инклюзивный диалог со всеми представителями общества, ведущий к проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением и в соответствии с международными стандартами".

Смотрите также: