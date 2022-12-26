Герасименю и Опейкина заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Как сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", поводом для этого послужили их призывы к санкциям в отношении Беларуси. Официальное название этой статьи в УК РБ: "Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
С точки зрения обвинения, "неоднократные призывы к международным организациям со стороны фигурантов (Герасимени и Опейкина. - Ред.) привели к отмене некоторых спортивных мероприятий на территории Беларуси". Кроме того, был причинен "вред национальной безопасности Беларуси в политической и социальной сферах".
По сведениям онлайн-издания "Зеркало", у Александры Герасимени было также конфисковано имущество: "более 48 тысяч долларов на счетах, машина Land Rover, мобильные телефоны, квартира, машиноместо, холодильник, акустическая система и так далее".
Первый в Беларуси приговор по "спецпроизводству"
Герасименя - трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию - ранее возглавляла Белорусский "Фонд спортивной солидарности", объединявший спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах президента Беларуси в 2020 году. Александр Опейкин был исполнительным директором этого фонда.
"Это первый приговор в Беларуси по уголовному делу, которое расследовалось в рамках "спецпроизводства", - констатируют правозащитники "Весны". Речь идет о "производстве по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс", уточняет онлайн-издание "Зеркало".