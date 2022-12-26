Герасименю и Опейкина заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд счел олимпийскую медалистку Герасименю и бывшего исполнительного директора белорусского "Фонда спортивной солидарности" Опейкина виновными в призывах к санкциям против РБ.

Белорусскую трехкратную призерку Олимпийских игр Александру Герасименю и спортивного функционера Александра Опейкина, поддержавших протестное движение после президентских выборов 2020 года в Беларуси, суд в Минске в понедельник, 26 декабря, заочно приговорил к 12 годам тюрьмы.

Как сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", поводом для этого послужили их призывы к санкциям в отношении Беларуси. Официальное название этой статьи в УК РБ: "Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

С точки зрения обвинения, "неоднократные призывы к международным организациям со стороны фигурантов (Герасимени и Опейкина. - Ред.) привели к отмене некоторых спортивных мероприятий на территории Беларуси". Кроме того, был причинен "вред национальной безопасности Беларуси в политической и социальной сферах".

По сведениям онлайн-издания "Зеркало" , у Александры Герасимени было также конфисковано имущество: "более 48 тысяч долларов на счетах, машина Land Rover, мобильные телефоны, квартира, машиноместо, холодильник, акустическая система и так далее".

Первый в Беларуси приговор по "спецпроизводству"

Герасименя - трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию - ранее возглавляла Белорусский "Фонд спортивной солидарности", объединявший спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах президента Беларуси в 2020 году. Александр Опейкин был исполнительным директором этого фонда.



"Это первый приговор в Беларуси по уголовному делу, которое расследовалось в рамках "спецпроизводства", - констатируют правозащитники "Весны". Речь идет о "производстве по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс", уточняет онлайн-издание "Зеркало".

В июле 2022 года правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий белорусским судам рассматривать дела, даже если обвиняемые находятся за границей, и даже заочно выносить приговоры к расстрелу.

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