Лидеры "Фонда спортивной солидарности" стали фигурантами дела в Беларуси

Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовное дело в отношении руководителей "Белорусского фонда спортивной солидарности". Соответствующее сообщение в пятницу, 2 апреля, опубликовала пресс-служба ведомства.

Как указывается в заявлении, председатель фонда Александра Герасименя и его исполнительный директор Александр Опейкин "распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества". Последствием их действий, считают в ведомстве, стало лишение Беларуси ряда крупных спортивных мероприятий, чем был "нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства". Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 361 ("Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет") Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

К родителям пришли с обыском

Александра Герасименя рассказала белорусскому порталу Onliner, что обыск проходит у ее родителей. "Вот наконец и пришло всеобщее признание. Значит мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск", - заявила знаменитая белорусская пловчиха, на счету которой две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали.

Как прокомментировал в своем Facebook возбуждение дела Александр Опейкин, по сути "уголовное дело заведено против участников Олимпийского движения", поскольку их фонд получил статус в рамках международного спортивного права. В интервью DW он назвал проведенный у него дома обыск "давлением на спортсменов олимпийского движения со стороны белорусских следственных органов". "Это очередной абсурд, который выдает белорусское государство и следственные органы, хотя они следственными не являются, а являются уже карательными",- уверен Опейкин.

Оба руководителя "Фонда спортивной солидарности" сейчас находятся вне пределов Беларуси.

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