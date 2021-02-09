Олимпийская призерка Герасименя обратилось к Лукашенко с открытым письмом

Белорусская пловчиха, трехкратная олимпийская призерка, чемпионка Европы и мира Александра Герасименя, возглавляющая Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко, призвав его "признать поражение и уйти с достоинством, как это принято в спорте". "Это будет лучшее, что вы смогли бы сделать для Беларуси", - отмечается в письме, опубликованном на странице БФСС в Facebook в четверг, 11 февраля. Герасименя указывает, что 9 февраля прошло ровно полгода с тех пор, как состоялись выборы президента Беларуси, победителем которых был официально объявлен Лукашенко.

За 6 месяцев белорусы "прошли многое: разгон мирных граждан светошумовыми гранатами, расстрелы резиновыми и боевыми пулями, пытки на Окрестина, бесследные исчезновения протестующих, убийства демонстрантов, "заезды смерти" по белорусским дворам", отмечает Герасименя. По ее словам, народ Беларуси "превозмогает свой марафон - марафон борьбы с насилием, пытками, унижениями и смертями", и "больно смотреть на то, как за проявление своей гражданской позиции людей лишают права голоса, свободы, а иногда и жизни".

"Вы угнетаете и уничтожаете свой народ"

Обращаясь у Лукашенко, Герасименя отмечает: "Вы угнетаете и уничтожаете свой народ, думая, что он вас любит. А он вас ненавидит и просит, чтобы вы скорее ушли". "Вы разрушили практически все отрасли в стране, ставя на места не профессионалов, а только тех, кто умеет соглашаться, поддакивать и выполнять ваши личные приказы, - говорится далее в письме. - О каком будущем могут мечтать белорусы, когда за два десятилетия из страны уехали сотни тысяч человек?"

Герасименя назвала VI Всебелорусское народное собрание, открывшееся 11 февраля в Минске, "очередным примером циничного попрания прав белорусов", так как "делегатов съезда собрали угрозами штрафов и понижений в должности, угрозами увольнений и уголовного преследования".

"На нашей стороне правда и справедливость"

"Так вот знайте - мы тоже не из картона сделаны, и тоже умеем идти до конца, что доказывали не раз, вырывая у сильнейших соперников победы для нашей страны. Победим и в этот раз, потому что на нашей стороне правда и справедливость", - говорится в завершении послания.

Протесты в Минске, декабрь 2020 года

Герасименя в 2019 году объявила о завершении спортивной карьеры и в настоящее время проживает в Вильнюсе и возглавляет БФСС, основанный в августе 2020 года и оказывающий помощь спортсменам, которые из-за своих политических взглядов были подвергнуты репрессиям.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже полгода продолжаются протесты, участники которых обвиняют власти в фальсификациях выборов президента 9 августа и требуют проведения нового голосования. Протестующие выступают также за освобождение политзаключенных и прекращение произвола силовиков. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз не признает Лукашенко президентом и ввел санкции против его режима.

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